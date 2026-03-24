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    ¿Por qué Bolivia se retiró de la Guerra del Pacífico?

    A propósito del Día del Mar en Bolivia en la última parte de marzo, el historiador Rafael Mellafe explica las razones políticas, económicas y militares que llevaron a la nación altiplánica a retirarse del frente de batalla en 1880, dejando a Perú solo en el conflicto tras la derrota en el Alto de la Alianza.

    Pablo Retamal N.Por 
    Pablo Retamal N.
    ¿Por qué Bolivia se retiró de la Guerra del Pacífico?

    Cada 23 de marzo, en Bolivia se recuerda el Combate de Calama, en el que fuerzas conformadas por civiles se enfrentaron al ejército chileno defendiendo la ciudad. En la ocasión destacó por su valentía el hacendado Eduardo Abaroa quien -con su muerte en batalla- se convirtió en el máximo héroe nacional boliviano. En honor de esa jornada Bolivia conmemora todos los años el llamado “Día del Mar”. Para ellos, la jornada el que se perdió definitivamente el Departamento del Litoral.

    Sin embargo, desde ese 23 de marzo de 1879, el rol de Bolivia en la recién declarada Guerra del Pacífico se limitó más bien a apoyar a su aliado Perú, siempre esperando poder recuperar lo que habían perdido.

    Pero Bolivia no estuvo mucho tiempo más en la guerra. Tras la Batalla del Alto de la Alianza (o de Tacna) del 26 de mayo de 1880, la nación altiplánica se retiró del conflicto dejando a su aliado, el Perú, desangrándose solo. ¿Por qué Bolivia tomó tal decisión? responde a Culto el historiador Rafael Mellafe, especialista en historia militar y reconocido experto en la guerra de 1879.

    Batalla de Tacna

    En rigor, Bolivia se retiró del apoyo bélico al Perú, pero no rompió la alianza y siguió auxiliando con algo de dinero y armamento a las fuerzas de Lizardo Montero en Arequipa. Sin embargo, retiraron todas sus tropas de los campos de batalla", aclara.

    Existen varias razones para aquello. Primero, a fines de diciembre de 1879 se produjo un Golpe de estado en Bolivia donde fue derrocado el general Hilarión Daza (el que los llevó a la guerra con Chile) y fue nombrado el general Narciso Campero como presidente, por tanto, no había mucha estabilidad política en ese país. Segundo, Bolivia tenía una economía que ya no podía seguir soportando un estado de guerra. Tercero, la clase política estaba en ambigüedad: por un lado, deseaban seguir combatiendo contra Chile, sobre todo por recuperar Antofagasta, y por el otro sabían que el pueblo boliviano no estaba en disposición de seguir en la guerra, menos sin el dinero necesario para armar correctamente al ejército".

    El presidente boliviano, Narciso Campero

    Otro punto a considerar es el estado en que se encontraba la Guerra del Pacífico al momento de la salida de Bolivia. Así lo explica Mellafe: “Cuando Bolivia abandona a su aliado en mayo de 1880, Chile ya había conquistado el departamento del Litoral boliviano, es decir, Antofagasta, el departamento peruano de Tarapacá con toda la riqueza del salitre y recién se había obtenido el triunfo en la Batalla de Tacna que abría las puertas a tomar las provincias de Tacna y Arica. Es decir, habíamos obtenido una cantidad importante de territorios de Bolivia y de Perú. De hecho, se considera que la Batalla de Tacna, o Campo de la alianza, es la trascendental de la guerra porque provoca este quiebre entre los dos países aliados”.

    “Además, debemos recordar que las fuerzas bolivianas habían combatido en suelo peruano defendiendo Pisagua, San Francisco y Tacna, nunca el Ejército boliviano combatió en suelo propio -agrega Mellafe-. Solo para aclarar, el combate de Calama del 23 de marzo de 1879 fueron tropas chilenas contra civiles y gendarmes bolivianos, no contra fuerzas regulares del ejército de ese país”.

    No menos relevante, es otro factor. ¿Tenía Bolivia capacidad militar para seguir participando en la guerra? Responde Mellafe: “No. Bolivia había perdido su Ejército después de las jornadas de San Francisco [o Dolores] y Tacna, pero lo que es peor, ya no contaba con oficiales preparados para seguir comandando tropas bisoñas y desmotivadas. A lo anterior hay que sumar el factor económico, ya que no había recursos suficientes para importar armamento moderno. Las pocas compras que se hicieron tuvieron que pasar por Argentina ya que no tenían otra manera de hacerse de esas mercaderías”.

    El estado de guerra entre Chile y Bolivia se resolvería en el Pacto de Tregua, de 1884, con el que cesaron las hostilidades entre ambos países, y resolvió que Bolivia aceptaba la administración chilena del territorio entre el paralelo 23°S y el río Loa.

    Además, ambas partes se comprometían a buscar la paz definitiva. Esta llegó con el Tratado de Paz y Amistad del 20 de octubre de 1904, con el que se zanjaron las diferencias con Bolivia y fue el que estableció, por un lado, la pérdida boliviana de su acceso al Océano Pacífico, y por otro, la obligación de Chile de construir el ferrocarril Arica-La Paz, el que se encuentra operativo hasta hoy.

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