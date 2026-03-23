Soda Stereo y el holograma de la discordia: el asombroso regreso de Cerati que divide a los fanáticos

Y volvió Soda Stereo. Y con su formación original. Sí, tal como lo lee querido lector o lectora de Culto. La novedad no es tanto el regreso en sí (ya lo habían hecho en 2007 con la gira Me verás volver) sino que el trío se presenta en vivo incluyendo al fallecido Gustavo Cerati, su alma mater, su líder, compositor y cantante, quien “toca” junto a sus compañeros Charly Alberti y Zeta Bosio.

Esa era una de las preguntas de esta gira Ecos, ¿cómo se recreará a Cerati? Este fin de semana tuvimos la respuesta en las dos presentaciones en el Movistar Arena de Buenos Aires. Se trata de un holograma que muestra a Cerati en el escenario, como si estuviese presente en carne y hueso, y además, en pantalla. La experiencia parece asombrosamente real.

Foto: @agustindusserre Agustín R. Dusserre

Los medios de ese país reseñaron de buena manera la experiencia. “Canciones imbatibles, emoción y última tecnología para un regreso histórico”, tituló Clarín. "Tecnología mediante, Cerati se convirtió en el Hombre alado de la canción En la ciudad de la furia. Es virtual, es una imagen que canta y toca en vivo (aunque sabemos que las guitarras y las voces que suenan son viejas pistas que quedaron guardadas de él, algunas publicadas en los discos, algunas inéditas), increíblemente real".

“La palabra no es holograma, es algo bastante más cierto que ello. Y por el volumen y las frecuencias que emiten sobre todo el bajo y la batería -aquí hay que citar a Ricardo Mollo, el líder de Divididos, cuando dice que la música digital va a la cabeza y la analógica al cuerpo- empezamos a creer en lo que vemos. Volvió Soda Stereo".

Y agrega una evaluación positiva del show: “Tras 19 canciones y casi dos horas de concierto, nos vamos a casa con sensaciones varias. La de haber vuelto a ver a la banda es una. La de que las canciones del grupo, el famoso legado que ninguno de la familia Soda Stereo quiere perder, sigue tan vigente como siempre y sumando nuevas generaciones. Y la de que el futuro llegó hace rato, también, pero que hoy nos vamos aún más convencidos de eso. El futuro estuvo un rato largo entre nosotros, con forma de trío”.

Foto: @agustindusserre

El señero Página 12 añadió: “Cuando David Copperfield estaba en la cima de su popularidad, el interrogante '¿cómo lo hizo?’ quedaba muy detrás del impacto emocional, el asombro y la maravilla. Algo similar sucede con ese Cerati que dice ‘¡Hola, preciosuras!’ antes de Juego de seducción o que, tras levantarse un telón translúcido, aparece en todo su esplendor en escena y en pantalla para Nada personal, dice ‘La espera terminó’ y arranca Hombre al agua, uno de los grandes momentos de aquella Gira Animal de 1990″.

Página 12 en general reseñó de buena manera el espectáculo: “Como en el cine, se trata de suspender la incredulidad y dejarse llevar por la ilusión. La gran mayoría de quienes llenaron la primera cita lo hizo, lo disfrutó. Habrá quien note la ironía de un casi perfecto avatar digital cantando 'Estoy moviéndome con mis propios latidos’ o 'Quiero descansar de todo ayer’ pero el de al lado, sin dejar de saltar en feliz desenfreno sodamaníaco, podrá decirle ‘Ya está bien, aguafiestas’”.

La Nación, de Buenos Aires, también le dedicó palabras al espectáculo. “Un espectáculo holográfico como los que se conocieron hasta ahora y que giran por el mundo no es una descripción certera. Simplemente, no alcanza, ante la posibilidad de verlo sobre el escenario. Ese era el plus que faltaba y que justificara otro regreso de la banda. Tres segmentos para un repertorio que queda, de antemano, supeditado al efecto que se puede generar mediante la tecnología. Porque las canciones son, en su mayoría, conocidas, y la recreación tecnológica es, de principio a fin, la clave”.

“Otra de las aclaraciones fue que este espectáculo “no es un tributo ni un homenaje. No es una película. No hay invitados ni cantante nuevo. Es un show en vivo. Soda = Vanguardia”. Y agrega: “La ‘vanguardia’ seguramente apunta a desmarcarse de otros espectáculos supertecnológicos que traen a la vida a figuras que ya no están. La expectativa en ningún momento mermó. Tanto fue así que ya hay vendidas casi medio millón de entradas. Hasta minutos antes del estreno, ya había 33 funciones en América Latina y España agendadas y prácticamente agotadas. Diez en Buenos Aires, ocho en dos ciudades de México, cinco en Chile y otras tantas en Uruguay, Perú y Ecuador”.

Foto: @agustindusserre

“Un fraude”

Sin embargo, la opinión de los fans estuvo más dividida, en redes sociales la palabra que fue tendencia en Argentina fue “fraude”. Muchos sencillamente no quedaron conformes con la experiencia virtual. “Cualquier ‘concierto’ de Soda después de la muerte de Gustavo, es un fraude para seguir lucrando. Soda murió el día que murió Cerati”, dijo en X (antes conocido como Twitter) la usuaria Sra. Fifí.

Por su lado, el periodista argentino Federico Wiemeyer indicó en la misma red: “Estuve en lo de Soda. Cerati ya lo había descrito en 1985: ‘Comunicación sin emoción, una voz en off con expresión deforme. Busco algo que me saque este mareo. Busco calor en esa imagen de video’. Y no encuentro nada. Nada personal...“.

El usuario Tomy, indicó: “Zeta y Charly no dejan de lucrar con la marca Soda Stereo y le faltan el respeto a Gustavo Cerati desde que falleció. Hay que dejar atrás, Cerati ya no está, esto no es Soda Stereo”.

En total, el show consta de 16 canciones, básicamente es un repaso por los grandes éxitos del grupo. Pasan temas como Juego de seducción, Nada personal, Ella usó mi cabeza como un revolver, En la ciudad de la furia, y otras menos evidentes como Luna roja, Toma la ruta o Planeador; y el cierre es alto con Primavera 0, Prófugos y De música ligera.

El espectáculo Ecos ya tiene fechas en Chile. 26, 27, 28, y 29 de marzo a contar de las 21.00 horas. Todas agotadas salvo la nueva fecha que se sumó, el sábado 28 de marzo a las 14.00 horas. Entradas por Puntoticket.