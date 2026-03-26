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    Mon Laferte y su tour por Norteamérica “Esto no cambia lo político, pero puede dar algo de ilusión a la gente de EE.UU.”

    La artista anunció una gira de 28 fechas por Estados Unidos y Canadá presentando su disco Femme Fatale. En entrevista con Billboard, la cantante detalló sus sensaciones respecto del momento que viven los latinos migrantes en el país. “Siento que este tour particularmente tiene un peso distinto. Es un momento difícil donde los latinos que viven en Estados Unidos".

    Por 
    Daniel Cañete
    26 DE FEBRERO DEL 2026 LA ARTISTA MON LAFERTE RECIBE ANTORCHA DE PLATINO EN EL FESTIVAL DE VIÑA 2026. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Mon Laferte anunció una gira por Norteamérica por su último lanzamiento, Femme fatale. La artista chilena radicada en México comenzará el tour el 24 de julio y tendrá shows en 26 ciudades de Estados Unidos y Canadá.

    Créditos: Aton.

    El tour contará con un total de 28 fechas y la llevará por ciudades como Miami, Detroit y Nueva York. Su recorrido comenzará en Canadá con su presentación en Place Bell, Laval. El último concierto de la artista en la gira será el 7 de noviembre en el Kia Forum, Los Ángeles.

    Femme Fatale es el noveno álbum de estudio de la cantautora oriunda de Viña del Mar. El disco ha tenido un gran recibimiento tanto del público como de la crítica. Lo que la posicionó en el escalón 31 de los 50 mejores discos de 2025 por Rolling Stone.

    FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    En entrevista con Billboard, la artista señaló que, a pesar de sus años de carrera, aún le causa nerviosismo la cantidad de público que reúna el evento. “Empezar una gira siempre me emociona, pero también me pone algo nerviosa, y no importa cuántas veces yo lo haya hecho, que haya ido de tour por el mundo, por Estados Unidos con un disco nuevo, siempre aparece la duda de si la gente va a conectar o no, si van a ir o no”.

    Es en este contexto que la Mon Laferte explicó que el tour coincide con un momento político turbulento. “Siento que este tour particularmente tiene un peso distinto. Es un momento difícil donde los latinos que viven en Estados Unidos están viviendo una realidad dura, marcada por la xenofobia, la incertidumbre, y no es algo lejano, es algo que se siente y que pesa y que duele”, detalló para el medio.

    “Esto no cambia lo político, pero sí, a lo mejor, les puede dar algo de ilusión a la gente que vive en Estados Unidos (...) Tal vez un poco de comunidad, de acompañar de cierta manera desde mi lugar. Eso me hace ilusión, me pone nerviosa, pero también siento que no es llevar música, sino un poquito más ahí”, continuó.

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    Más sobre:Mon LaferteTourNorteaméricaFemme FataleEstados UnidosCanadáMigrantesMúsicaMúsica Culto

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