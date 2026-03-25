Por qué la disputa judicial por la herencia de Michael Jackson sacude el debut de la esperada película sobre su vida

Este jueves 23 de abril llegará a las salas chilenas Michael, la primera cinta biográfica centrada en el Rey del Pop. Con Jaafar Jackson –sobrino del artista– en el rol principal y con Antoine Fuqua como director, la película promete convertirse en uno de los títulos cinematográficos más comentados de los próximos meses.

Como todo producto asociado a Michael Jackson, la antesala no ha sido simple. En este caso la previa ha estado salpicada por la distancia expresada por los hijos del músico y por las diferencias entre sus descendientes y quienes manejan su patrimonio, en particular con el abogado John Branca, uno de sus albaceas.

Glen Wilson/Lionsgate

En esa batalla quien ha tomado la batuta es Paris Jackson, hoy de 27 años. Fue ella la que corrigió al actor Colman Domingo en septiembre pasado. El nominado al Oscar –que se pone en la piel de Joe Jackson, el patriarca– aseguró que ella y su hermano Prince Jackson “apoyan mucho nuestro filme”. Además, señaló que “conversó brevemente” con ella sobre el proyecto, y que había sido “encantadora y muy cálida”.

La respuesta de la modelo y actriz fue inmediata y vehemente, y permitió ilustrar su férrea posición en la pugna.

“No estuve involucrada en absoluto, salvo por dar mi opinión sobre el primer borrador, y luego me dijeron que (la producción) no iba a tener en cuenta mis sugerencias. Así que simplemente me mantuve al margen y no interferí, porque este no es mi proyecto”, relató a través de Instagram.

Y agregó: “Esta no es mi verdad. No es mi perspectiva. Simplemente prefiero la honestidad por sobre las ventas y las ganancias económicas. No quiero tener nada que ver con esto. Así que me voy a largar y seguiré ocupándome de mis asuntos. Les sugiero que hagan lo mismo”.

Paris Jackson Luca Fazzolari

A casi 17 años de su muerte, el conflicto entre los hijos y la entidad legal está en uno de sus momentos más álgidos. Expertos en el tema han observado que había más cordialidad cuando el profesional que gestionaba la mayoría de los asuntos del patrimonio era el abogado Howard Weitzman, fallecido en abril de 2021, y que se produjo un cambio bajo la conducción de los responsables actuales.

Si la discusión ha subido de tono justo en este momento se debe a las discrepancias de los hijos con el manejo que ha existido con el largometraje que está a punto de llegar a los cines. En particular cuestionan que John Branca haya desconocido (o no comprendido) un acuerdo firmado en 1994 con la familia del entonces menor de edad Jordan Chandler, que prohibía la representación de su vínculo con Michael Jackson y las acusaciones de abuso sexual.

De acuerdo con múltiples reportes, ese caso era originalmente parte de la historia de la película, pero tuvo que ser eliminado cuando los realizadores se enteraron de la restricción, provocando que se efectuaran nuevas filmaciones y la fecha de estreno se postergara.

“Los albaceas parecen haber invertido en proyectos de entretenimiento altamente especulativos y arriesgados en los que han asumido roles prominentes a pesar de su aparente falta de competencia o experiencia”, planteó la demanda presentada por los abogados de Paris.

John Branca

“La falta de experiencia del Sr. Branca en la producción de filmes de drama podría ser la causa de los informes que indican que el patrimonio ha tenido que financiar decenas de millones de dólares en refilmaciones después de que los términos de un conocido acuerdo extrajudicial impidieran a la producción utilizar una cantidad considerable de material ya filmado”.

En tanto, la otra parte contestó acusando “una total falta de comprensión sobre cómo funciona la industria cinematográfica y el papel de los productores en ella”.

“Es lamentable que el equipo de Paris presente objeciones falsas y frívolas, considerando que Paris se ha beneficiado y seguirá beneficiándose sustancialmente del incansable trabajo de los albaceas. Paris ya ha recibido aproximadamente US$ 65 millones en beneficios. Heredará muchos cientos de millones de dólares más, tal como lo dispuso su padre”, replicaron.

Además, un portavoz declaró a Deadline que “el patrimonio está sumamente satisfecho con la película y espera que sea muy rentable. Cualquier cambio necesario en el guión no tuvo nada que ver con el papel de John como productor. Él no es productor ejecutivo”.

Branca es interpretado en Michael por el actor Miles Teller, quien ocupó maquillaje y prostéticos para acercarse a su apariencia.

Courtesy of Lionsgate

Janet y Jermaine

A la espera del lanzamiento del largometraje en cines, ha primado el silencio y la cautela entre los miembros de la familia Jackson.

Sin embargo, un episodio podría marcar la pauta. Recientemente se reportó que hubo un acalorado intercambio de opiniones entre Janet Jackson y Jermaine Jackson al finalizar una exhibición privada en Los Angeles.

“(Janet) tenía algo negativo que decir sobre casi todas las escenas. La actuación, el maquillaje, la forma en que hablaban los actores, incluso cómo caminaban”, detalló a Page Six una persona presente en la proyección.

Jermaine no habría tolerado las palabras de su hermana y se habría parado de su asiento para responderle. “Te vas a perder esta ola. Estás tan celosa... ¡Súbete a la ola!”.

Ambos hermanos están en lados diferentes de la disputa: mientras Jermaine es el padre de Jaafar Jackson, el protagonista del filme, Janet ha brindado su respaldo a Paris en su lucha por la herencia del Rey del Pop.

Esa tensa función podría anticipar la ola de reacciones que generará en el planeta a partir del próximo mes. A ojos de Paris Jackson, Michael es una cinta que se instala dentro de los límites impuestos por la industria para este tipo de producciones sobre grandes astros de la música, con todo lo bueno y lo malo de ese ejercicio.

“Lo que pasa con estas películas biográficas es que es Hollywood. Es un mundo de fantasía. No es real, pero te lo venden como tal, con un montón de azúcar... La narrativa está controlada, hay mucha inexactitud y muchas mentiras descaradas –declaró en redes sociales–. Al final, eso no me convence. No me gusta la deshonestidad. Di mi opinión. No me escucharon. Me largué. Y punto. Les va a encantar la película. Así que vayan a verla. Disfrútenla. Hagan lo que quieran. Déjenme fuera de esto”.