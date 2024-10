El soñado encuentro de Paul McCartney con fans en el Estadio Monumental: le cantaron Bésame Mucho y quedaron “perplejos”

La premisa era simple: mandar un video de no más de 20 segundos contando por qué deberías conocer a Paul McCartney.

Aquel fue el concurso que organizó la productora DG Medios, donde miles de personas participaron por uno de los diez cupos disponibles para conocer a la leyenda del rock el día 11 de octubre de 2024 en el Estadio Monumental, antes de su esperado concierto.

Francisco Soto fue uno de ellos. A sus 31 años, asegura que ha sido fanático de Paul durante toda su vida, algo que lo ha inspirado en su carrera musical como bajista de la banda indie chilena Fonosida. “Yo colecciono material de sus giras, me compro los tour books”, expresa para Culto. “Soy muy fanático de él, tengo todo de él. Es la persona que se ha robado todo mi dinero de toda mi vida”, cuenta riendo.

Paul McCartney en Chile 2024

En su video, Soto habla de su fanatismo por Paul, haciendo un tour por sus colecciones y recordando el aniversario número 30 del primer concierto que dio el artista en Chile en 1993. Es más, lo siguió hasta el Estadio Maracaná de Río de Janeiro para escucharlo en vivo hace cerca de un año, el pasado 16 de diciembre de 2023. “A medida que iba contando las cosas iba superponiendo imágenes filmadas mías”, cuenta.

Dos días antes del concierto, Francisco recibe una llamada de su amigo. “Justo estaba siendo entrevistado por un podcast que se llama Sonidos con propuestas, la entrevista era sobre la carrera solista de Los Beatles. Cuando terminamos de grabar, me habló un amigo y me dijo: “weón, ganaste”.

Al principio no se lo creyó, pero tras meterse a la página web de DG Medios y ver su RUT y nombre entre la lista de ganadores, cayó en cuenta de que iba a conocer a su ídolo. “Llamé a mi mamá. Fue emocionante, salté, grité, le conté a todo el mundo. Fue loco, loquísimo”.

Ese día, Soto llegó al Estadio Monumental junto a los otros nueve ganadores. “Fuimos citados a la 13:30 horas”, recuerda. “Nos quitaron los teléfonos y nos dieron las pulseras de All Access”. Después de esperar unos minutos, personal de DG Medios los llevó al soundcheck donde verían por primera vez a McCartney.

“Lo vemos entrando al escenario y ahí fue como ya esto es real, esto es de verdad”, recuerda.

El soundcheck comenzó con dos covers de los años 50. ”Después tocó Coming up y Temporary secretary. Luego una del nuevo disco y otra de Wings”, cuenta. Fue entonces cuando el grupo fue invitado a subir al backstage.

“Esperamos mientras escuchábamos el resto del soundcheck. Estábamos nerviosos”, recuerda. El grupo fue guiado hasta una sala donde se tomarían la icónica foto junto al músico. “De repente entra Paul. Verlo entrar fue una locura. Es como si estuvieras en una escuela de arte y entrara Da Vinci”, expresa.

“Nos saludó uno a uno. Yo le di la mano y le hice una reverencia”.

Los minutos que siguieron fueron como un sueño para los diez fanáticos. Francisco Soto asegura que ninguno recuerda con exactitud cuanto tiempo estuvieron junto a McCartney. “Algunos dicen que fueron cinco minutos, otros que fueron treinta”.

De cualquier manera, fue un momento inigualable. “Estábamos todos perplejos”, rememora, asegurando que cada uno tuvo su momento para interactuar con Paul. “Yo le dije Paul, you look amazing. Y él me empezó como a modelar”.

Las lágrimas tampoco faltaron. Según cuenta Francisco, Pri, una de las chicas que ganó el concurso, no pudo resistir su emoción al ver a su ídolo, a lo que el artista la consoló con un abrazo. “Después todos le pedimos un abrazo”.

“Él estuvo todo el rato muy piola, en ningún momento estuvo arriba de ningún poni”, asegura Soto. Los fanáticos tuvieron la oportunidad de conversar y reír con el artista, e incluso lo serenaron con una versión de Bésame mucho, canción que Los Beatles grabaron en 1962 y que fue recuperada en los años 90 para la saga de álbumes Anthology.

Antes de que McCartney se fuera, cada uno tuvo la oportunidad de despedirse. “Fue un momento muy íntimo, el muy simpático y muy aterrizado. Cuando partió el show yo me senté a disfrutar, dije un momento así, no sé si lo voy a volver a vivir”.