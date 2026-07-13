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    ¿Quieres aprender recetas de coctelería clásica y contemporánea? Esta iniciativa de Club Sie7e te permite hacerlo

    Durante las sesiones, los asistentes aprenden a hacer distintos cócteles, incluyendo preparaciones como Gin & Tonic Perfect Serve, Espresso Martini, Tommy's Margarita y diferentes variantes de Mule, entre otras.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    ¿Quieres aprender recetas de coctelería clásica y contemporánea? Esta iniciativa de Club Sie7e te permite hacerlo Cortesía

    Quienes son amantes de la coctelería y la gastronomía, o simplemente están buscando una nueva actividad para iniciar su fin de semana, encontrarán un espacio de aprendizaje y entretención en las clases que se realizan en Club Sie7e.

    Las instancias reúnen a cerca de 50 personas por jornada, mientras que la iniciativa es liderada por reconocidos exponentes de la industria.

    Entre estos últimos está Rodrigo Otaiza, bartender y consultor con más de 17 años de trayectoria, elegido mejor bartender de Chile y tercer mejor bartender del mundo, quien ha observado un creciente interés por parte del público por comprender las técnicas y procesos detrás de los cócteles.

    “Hoy las personas no solo quieren consumir un buen cóctel, sino también conocer su historia, entender las técnicas de preparación y participar activamente de la experiencia. Existe una búsqueda por panoramas más inmersivos, donde el aprendizaje y la entretención convivan en un mismo espacio”, asegura.

    Durante las sesiones, los asistentes aprenden a hacer distintas recetas de coctelería clásica y contemporánea, incluyendo preparaciones como Gin & Tonic Perfect Serve, Espresso Martini, Tommy’s Margarita y diferentes variantes de Mule, entre otras.

    “Estamos viendo que las experiencias gastronómicas y de coctelería están ganando terreno frente a los panoramas tradicionales. La gente busca actividades que le permitan compartir, aprender algo nuevo y vivir una experiencia distinta en torno a la comida y la bebida”, agrega Otaiza.

    ¿Quieres aprender recetas de coctelería clásica y contemporánea? Esta iniciativa de Club Sie7e te permite hacerlo Cortesía

    Cuándo son las clases de coctelería en Club Sie7e y dónde comprar las entradas

    Generalmente, las clases de coctelería en Club Sie7e se realizan cada viernes. Sin embargo, como este jueves 16 de julio es feriado, esta semana se realizará el miércoles 15 de julio.

    El recinto está ubicado en el cuarto piso del Hotel W, en Isidora Goyenechea 3000, Las Condes.

    Las entradas pueden adquirirse a través del sistema Ticketplus, haciendo clic en este enlace, en donde también encontrarás más información y detalles sobre las condiciones y restricciones.

    Cabe precisar que estos eventos son para mayores de 18 años y que, después de las clases de coctelería, los participantes podrán acceder a una fiesta en el mismo lugar.

    Para este miércoles 15 de julio, el inicio de la clase está agendado para las 20:45, mientras que el de la fiesta está programado para las 22:00.

    El ticket individual para la clase tiene un valor de $33.000 (incluido el cargo por servicio), mientras que el ticket pareja (válido para dos personas) tiene un precio de $49.500.

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