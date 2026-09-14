La apuesta republicana 2.0: concejales pasan a la primera línea

A fines de agosto, la concejal del Partido Republicano por Providencia, Solange Wolleter, tomó la palabra en el concejo municipal de la comuna y criticó al alcalde Jaime Bellolio (UDI) por haber escrito una carta en conjunto con su par del Frente Amplio, Tomás Vodanovic. “Dialogar siempre, renunciar a nuestros principios para agradarle a la izquierda, nunca”, dijo.

Una intervención que no fue casualidad, pues detrás de ello está operando desde hace un tiempo el Partido Republicano con una lógica en específico: llevar a los concejales a la primera línea política, apuntando a las elecciones municipales del 2028 , votación que se transformará en la primera prueba para la colectividad desde que son oficialismo y una indefectible valoración a su desempeño como gobierno.

La estrategia partió con un trabajo temprano y a largo plazo, cuando en las elecciones municipales de 2024 la colectividad que fundó José Antonio Kast tomó la decisión institucional de priorizar la elección de concejales por sobre la de alcaldes, lo que conllevó a llevar menos candidatos y restarse de comunas clave. “Nuestro foco son los concejales y cores”, decía por entonces Martín Arrau, jefe de campaña y hoy ministro de Seguridad Pública.

El Presidente José Antonio Kast. Andres Pina

En esa oportunidad su pacto solamente sacó 8 de 345 alcaldes, pero en concejales el resultado fue positivo: lograron 234 concejales de 2.256 posibles. En 173 comunas de Chile tienen al menos un concejal electo. Aunque no superaron a coaliciones como Chile Vamos o al Socialismo Democrático, sí estuvieron cerca de desbancar a la alianza del Frente Amplio y el Partido Comunista.

Por lo mismo, el balance de la elección de concejales fue exitoso y les permitió crear un brazo territorial poderoso a largo plazo. Hoy esperan cosechar esos resultados y apuntalar a que esos concejales tomen la batuta y puedan postular a alcaldías para 2028. Eso considerando que la colectividad de Kast también tiene buena representación en el Congreso Nacional.

El secretario general del Partido Republicano, Vicente Bruna. Foto: Pablo Vásquez / La Tercera. Pablo Vásquez R.

Aunque aún parezca prematura la fecha, en la colectividad liderada por Arturo Squella tienen un diagnóstico claro: “El Partido Republicano tiene más elecciones que años de vida”. Por lo mismo el momento de reforzar a potenciales candidatos es ahora, considerando que hay una ventana sin elecciones hasta 2028.

De ahí que hace algún tiempo ya vienen preparando y capacitando a nivel institucional a sus concejales en tres grandes áreas: lo comunicacional, lo ideológico y lo jurídico .

La “Unidad de Servidores Públicos”

Desde los inicios del Partido Republicano que los concejales han tenido una importancia simbólica: el Presidente Kast partió su carrera política siéndolol en Buin en 1996, a sus 30 años . Eso se les recuerda a los ediles cuando participan en actividades de formación, pero además se les remarca otro punto: “El que gana las municipales, gana la presidencial”. De ahí que resulta clave para los republicanos apuntar al 2028.

Por lo mismo es que reforzaron la llamada “Unidad de Servidores Públicos”, la cual ha servido para capacitar a los ediles. “Esto es parte de lo que hemos denominado una nueva etapa en el Partido Republicano, una etapa dedicada a la consolidación de nuestras estructuras territoriales y locales”, dice el secretario general del Partido Republicano, Vicente Bruna.

Foto: Javier Salvo/Aton Chile

Dicho está: una primer área es la comunicacional, conformada por los profesionales Camila Gaete y Benjamín Guerrero, los que desde el partido dan asesorías a los concejales. Esto último incluye capacitarlos en vocerías sobre qué decir y cómo comunicar, preparaciones de intervenciones en los concejos municipales, manejo de redes sociales y gestión de prensa para difundir informaciones en medios de comunicación. Esta materia tiene un cariz especial, pues los profesionales identifican cuándo uno de los temas tratados por los concejales puede ser de carácter nacional para luego difundirlo a través de los medios.

Esto último, por ejemplo, ocurrió cuando el concejal Vicente Martínez (Santiago) logró una respuesta de la Contraloría General de la República que cuestionó el uso de giftcards para la compra de vestuarios de funcionarios en la Municipalidad de Santiago.

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella. Foto: Pedro Rodríguez / La Tercera. PEDRO RODRIGUEZ

El ejemplo además está relacionado con la segunda área que se está reforzando: lo jurídico, a cargo de la prosecretaria Catalina Thauby, los vicepresidentes Benjamín Errázuriz y Javier Leturia, y los profesionales Beatriz Riveros y Andrés Agnic. Estos se encargan de asesorar legalmente a los concejales en su labor fiscalizadora, la que implica muchas veces acudir a la Contraloría. También les responden dudas en derecho municipal y administrativo.

Sin ir más lejos, ahora se encuentran trabajando para ayudar al concejal de Peñalolén, Sebastián Villouta, quien acudió a la Contraloría para objetar la decisión del alcalde Miguel Concha (FA) de clausurar una medialuna de rodeo.

La tercera área -la de formación- está a cargo del historiador Gonzalo Rojas, quien lidera la Dirección de Formación del Partido Republicano. Esta es la parte que se encarga de lo ideológico y de los principios de la colectividad de donde surgió Kast, por lo que se les colabora en formación doctrinaria e histórica.

La alcaldesa de Vitacura, Camila Merino. Foto: Mario Téllez / La Tercera. MARIO TELLEZ

Las zonas de interés

Con 23.314 votos, la exconcejala de Las Condes, Catalina Ugarte, fue la segunda más votada a nivel nacional, solo después del edil frenteamplista Bladymir Muñoz en Maipú. La votación la posicionaba como una carta fuerte para disputarle el sillón municipal a Catalina San Martín (ind), pero la concejal tuvo que renunciar a su cargo -junto al otro entonces edil republicano, Cristóbal de la Maza- tras presiones políticas por ejercer simultáneamente como jefa de gabinete de Kast.

Ahora el diagnóstico es que en Las Condes el partido está “débil”, pese a la llegada de sus sucesores, pero sigue siendo zona de interés, ya que San Martín no es ni republicana ni de Chile Vamos. En todo, Ugarte eventualmente podría presentarse.

Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

El secretario general Bruna dice que “el refuerzo de esta unidad lo hacemos mirando las próximas elecciones municipales, en las que queremos y creemos que el Partido Republicano va a tener una proyección importante”.

Hay otras zonas de interés. Una que se encuentra abierta y que es especialmente apetitosa para la derecha es Vitacura, pues la actual alcaldesa, Camila Merino (Evópoli), ha dicho que no repostulará al tercer periodo que tiene permitido . Ahí el Partido Republicano tiene a Joaquín Jerez, Verónica del Real y Catalina Vera.

Después de Ugarte, en segundo lugar de los concejales republicanos más votados está Antonella Pecchenino que logró 19.439 votos en Viña del Mar, después Patricio Aguirre de Antofagasta con 14.850, aunque esa comuna es liderada por Evópoli. Ello implica una decisión política que no está resuelta, de si acaso el Partido Republicano irá a competir o no a sus socios del oficialismo de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli).

En todo caso hay comunas que están lideradas por la oposición que la derecha apuesta a recuperar, entre ella Maipú, Peñalolén, Quinta Normal, Renca, Viña del Mar y Valparaíso.