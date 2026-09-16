La Pérgola de las Flores: humor, música en vivo y tradición chilena en el Centro Cultural San Ginés

En el contexto de las celebraciones de Fiestas Patrias, el Centro Cultural San Ginés recibirá La Pérgola de las Flores, una de las obras fundamentales del teatro chileno.

“A 65 años de su estreno, el clásico escrito por Isidora Aguirre y musicalizado por Francisco Flores del Campo mantiene intacta su capacidad de emocionar, hacer reír y reconocernos en sus personajes, canciones y conflictos”, anticipan desde la producción.

La obra cuenta con la dirección general del actor, comediante y músico Gustavo Becerra, mientras que la dirección musical está a cargo de Germán Silva, con Swing del Mono como banda sonora en vivo.

La propuesta busca reencontrarse con la obra desde una mirada contemporánea, renovando su puesta en escena y potenciando su humor, ritmo y dimensión musical, sin perder la esencia que la convirtió en uno de los grandes hitos del teatro nacional.

La Pérgola de las Flores: humor, música en vivo y tradición chilena en el Centro Cultural San Ginés Cortesía

Con un elenco de más de 18 artistas en escena y música interpretada completamente en vivo, el montaje apuesta por una experiencia dinámica y festiva, donde el humor, el ritmo y el trabajo coral adquieren especial protagonismo .

Se trata de una obra pensada para disfrutar en familia y para acercar este patrimonio del teatro a nuevas generaciones.

Desde su estreno en 1960, La Pérgola de las Flores se instaló en el imaginario colectivo gracias a personajes como Carmela, Rosaura y las pergoleras, y a canciones que se transformaron en parte de la identidad musical chilena, como Yo vengo de San Rosendo y La pérgola de las flores.

La Pérgola de las Flores: humor, música en vivo y tradición chilena en el Centro Cultural San Ginés Cortesía

Sin embargo, detrás de su humor y sus melodías, la obra también aborda temas que continúan siendo actuales: las transformaciones de la ciudad, las diferencias sociales, la defensa de los espacios comunitarios y la tensión entre tradición y modernidad .

En esta nueva versión, Becerra —quien además es parte del elenco de músicos e interpreta a Pierre, el personaje del peluquero y modisto francés de la alta sociedad— pone énfasis en su carácter popular y festivo, potenciando su dimensión cómica y musical.

Desde la producción aseguran que el resultado es “un montaje ágil, colorido y cercano, que invita a volver a cantar y reír con un clásico que sigue teniendo un lugar privilegiado en la cultura chilena”.

La Pérgola de las Flores: humor, música en vivo y tradición chilena en el Centro Cultural San Ginés Cortesía

Cuándo es La Pérgola de las Flores en el Centro Cultural San Ginés y dónde comprar las entradas

Las funciones se realizarán el viernes 18 y el sábado 19 de septiembre, a las 18:00 . La dirección del Centro Cultural San Ginés es Mallinkrodt 76, Providencia.

El evento es producido por 4 Parlantes y las entradas pueden adquirirse a través del sistema Ticketmaster, haciendo clic en este enlace .

Los valores de los boletos, incluido el cargo por servicio, son los siguientes: