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    Von der Leyen propone que Canadá sea miembro asociado de la Unión Europea

    "Compartimos un océano, unos mismos valores y una misma forma de ver el mundo", sostuvo la presidenta de la Comisión Europea, a la vez que añadió “esta no es una alianza contra nadie, sino a favor de nuestra fortaleza".

    Por 
    Europa Press

    La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha propuesto abrir la puerta a que Canadá se convierta en “el primer miembro asociado” de la Unión Europea, como parte de una nueva etapa en las relaciones bilaterales con la que reforzar sus lazos económicos, tecnológicos, industriales y de defensa.

    En presencia del primer ministro de Canadá, Mark Carney, la jefa del Ejecutivo comunitario ha propuesto dar este paso durante su intervención en el discurso sobre el Estado de la Unión (SOTEU, por sus siglas en inglés) ante el pleno del Parlamento Europeo reunido en Estrasburgo (Francia), que ha recibido al dirigente canadiense entre aplausos y que pronunciará un discurso en la Eurocámara este jueves.

    “Querido Mark, he dicho que debemos replantear urgentemente nuestras alianzas. Por eso, me gustaría trabajar contigo para abrir la puerta a que Canadá se convierta en el primer miembro asociado de la Unión Europea. Compartimos un océano, unos mismos valores y una misma forma de ver el mundo. Y ahora construiremos también nuestro futuro común”, ha aseverado la alemana, entre una ovación y aplausos a Carney entre los presentes en el pleno.

    Von der Leyen ha enmarcado su propuesta en la necesidad de “reimaginar urgentemente” las alianzas de la UE ante la “fractura” del sistema internacional basado en normas, defendiendo que Europa debe construir nuevas coaliciones con socios que compartan sus valores para reforzar su resiliencia y sus democracias.

    “En este nuevo mundo, debemos replantear urgentemente nuestras alianzas y construir coaliciones globales para reforzar nuestra resiliencia y nuestras democracias. Y también aquí solo Europa, por su tamaño y su poder, puede tomar la iniciativa. Por eso he invitado hoy aquí al primer ministro de Canadá, Mark Carney”, ha añadido, calificando su presencia como “un símbolo de la amistad duradera” entre ambos pueblos.

    “Vínculos culturales, históricos y personales”

    Von der Leyen ha destacado los “vínculos culturales, históricos y personales” de la UE y Canadá, además de subrayar que ambos ven “el mundo con los mismos ojos”, desde la Inteligencia Artificial hasta el cambio climático, desde el Ártico hasta la geopolítica. “Y hemos permanecido unidos: en Ucrania, en defensa, en materias primas y en cadenas de suministro”, ha añadido.

    A partir de esta relación, Von der Leyen ha planteado que la UE y Canadá pasen del actual acuerdo comercial CETA a una “Alianza para el Futuro” con la que crear “un espacio común de prosperidad y seguridad económica”, después de destacar que el comercio de bienes entre ambos socios ha aumentado un 75% en menos de una década.

    La presidenta comunitaria ha avanzado que esta nueva alianza incluirá la creación de una asociación tecnológica y una mayor integración de las industrias de defensa europea y canadiense, además de convertir el Ártico en “un proyecto conjunto emblemático”.

    Con todo, ha avisado de que “esta no es una alianza contra nadie, sino a favor de nuestra fortaleza

    Más sobre:Unión EuropeaVon der LeyenCanadá

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