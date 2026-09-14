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    Farsantes: sándwiches con pan propio y conservas de la casa a pasos del Metro Salvador

    Una ventana en General Salvo es el punto de encuentro con esta propuesta de comida al paso en Providencia. El lomito queso encabeza una carta que apuesta por ingredientes de temporada, alternativas veganas y salsas como el chimichurri de ajo confitado.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Farsantes: sándwiches con pan propio y conservas de la casa a pasos del Metro Salvador

    El nombre nació de una pequeña trampa culinaria: abrir una conserva, sumar unos encurtidos y quedar como un chef frente a los invitados. Esa era la idea detrás de los productos que Farsantes comenzó a vender en 2024, entre conservas, encurtidos y hummus.

    Su eslogan lo explicaba sin vueltas: “Farsantes: cocina algo fácil, come algo increíble”.

    Hoy, esa misma intención de sacarle partido a los ingredientes tiene una vitrina al paso en Providencia: una ventana de comida para llevar en General Salvo, junto a la salida del Metro Salvador.

    Farsantes: sándwiches con pan propio y conservas de la casa a pasos del Metro Salvador

    Ahí, los protagonistas son los sándwiches, con pan de elaboración propia, conservas de la casa y una carta que cambia con las estaciones, explican a Finde Michelle Bolomey y su socio Julián Dattwyler.

    Comida al paso

    La ubicación tiene bastante que ver con el formato. Entre oficinas, bancos y recintos de salud, el sector reúne a personas que necesitan resolver el almuerzo en poco tiempo.

    Farsantes busca hacerse un espacio en esa rutina con preparaciones que se entregan al paso, pero cuyo trabajo comienza mucho antes del pedido.

    “Ahí vimos la oportunidad de ofrecer una comida de muy buen nivel gastronómico, pero en un formato más street food, pensado para comer al paso”, explican desde el equipo.

    Farsantes: sándwiches con pan propio y conservas de la casa a pasos del Metro Salvador

    Para una primera visita, la recomendación de la casa es el lomito queso, al que describen como “el puntero”. Una combinación conocida que también sirve como punto de partida para probar dos de sus preparaciones: la salsa de dulce de membrillo y el chimichurri de ajo confitado.

    La segunda sugerencia es aventurarse con alguno de los sándwiches veganos, donde, según cuentan, aparecen combinaciones menos tradicionales.

    Esa búsqueda convive con una decisión que atraviesa toda la propuesta: trabajar con productos reconocibles y darles protagonismo.

    “Buscamos que en el menú encuentres preparaciones hechas con lo que ves en la feria, el supermercado o el minimarket”, explican. La idea es aprovechar esos ingredientes hasta convertirlos en un sándwich que dé ganas de volver a pedir.

    Farsantes: sándwiches con pan propio y conservas de la casa a pasos del Metro Salvador

    El uso de productos locales y de temporada también responde a un interés por conservar el patrimonio. Por eso, dicen, renuevan la carta cada cuatro meses. Más que reunir ingredientes difíciles de encontrar, buscan seguir el ritmo de cada estación.

    El formato de ventana exige, eso sí, que toda esa elaboración calce con la rapidez del servicio. Entre conservas propias, pan y cocciones a baja temperatura, el principal desafío está en organizar la cocina y reservar tiempo para desarrollar las recetas.

    “En este rubro uno se acostumbra a hacer todo a la rápida, pensando solo en la venta, y cuesta darse el espacio para investigar y desarrollar bien una receta, que es justamente lo que nosotros priorizamos”, cuentan.

    Para el equipo, las herramientas ayudan, pero el trabajo depende sobre todo del orden y del cuidado de quienes cocinan.

    Farsantes: sándwiches con pan propio y conservas de la casa a pasos del Metro Salvador

    La respuesta del barrio, aseguran, ha sido positiva. Entre sus clientes hay jubilados, personas que trabajan cerca y funcionarios del Hospital del Salvador y de la clínica RedSalud. Algunos vuelven tres o cuatro veces por semana.

    Lo que más celebran es que esas visitas repetidas también traen curiosidad: quien comienza por el lomito queso después prueba la ensalada César o alguna opción con crema de zapallo y zanahoria.

    Un recorrido que, para Farsantes, confirma la apuesta de esta ventana: hacerse un lugar en el almuerzo cotidiano y tener algo más que ofrecer cuando llegue el siguiente antojo.

    Lee también:

    Más sobre:FarsantesSándwichesMetro SalvadorGeneral SalvoProvidenciaEncurtidosHummusSalsa de dulce de membrilloChimichurri de ajo confitadoStreet food

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