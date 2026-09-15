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    Dos noches y más de 60 viñas: lo que debes saber de la Feria de Vinos Descorchados 2026

    Decenas de viñas chilenas se reunirán para presentar sus etiquetas más premiadas: los vinos que alcanzaron los puntajes más altos en la Guía Descorchados 2026. Además, se ofrecerá la oportunidad exclusiva de catar las novedades que prometen marcar el 2027.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Dos noches y más de 60 viñas: lo que debes saber de la Feria de Vinos Descorchados 2026 Cortesía

    El jardín de Mandarin Oriental, Santiago, recibirá la 18ª edición de la Feria de Vinos Descorchados.

    Para la instancia a realizarse por dos noches, el jueves 3 y el viernes 4 de diciembre, más de 60 viñas chilenas se reunirán para presentar sus etiquetas más premiadas: los vinos que alcanzaron los puntajes más altos en la Guía Descorchados 2026.

    Dicha publicación, referente de la industria vitivinícola en Chile, ofrecerá además la oportunidad exclusiva de catar las novedades que prometen marcar el 2027.

    Los organizadores anticipan que quienes asistan al evento serán los primeros del país en descubrir estas primicias.

    El listado completo de las bodegas participantes se revelará de forma progresiva a través de sus canales oficiales.

    Dos noches y más de 60 viñas: lo que debes saber de la Feria de Vinos Descorchados 2026 Cortesía

    Cómo será la Feria de Vinos Descorchados 2026

    El evento, más que presentarse como una mera degustación, se describe a sí mismo como “un recorrido enogastronómico de alto vuelo donde cada copa encuentra su plato”.

    “Bajo las luces del jardín, estaciones en vivo inspiradas en SENSO y MATSURI —los dos restaurantes que han puesto a Mandarin Oriental Santiago en el mapa gastronómico de la región— desplegarán el diálogo entre la cocina italiana y la asiática, con guiños a la tradición latinoamericana”.

    Se anticipa que los asistentes también podrán disfrutar desde carnes a la parrilla hasta preparaciones vegetarianas de autor, además de un buffet de postres.

    El llamado Early Tasting ofrecerá la oportunidad exclusiva de catar una selección de vinos de alta gama, que han obtenido la calificación máxima de 100 puntos.

    La instancia contará con la conducción del crítico Patricio Tapia y con un panel de enólogos de nivel mundial. Reunirá a referentes como Alejandro Vigil de Catena Zapata, Sebastián Zuccardi de Zuccardi Valle de Uco y Rafael Urrejola de Viña Undurraga.

    Dónde comprar las entradas para la Feria de Vinos Descorchados 2026

    Las entradas para la Feria de Vinos Descorchados 2026 pueden adquirirse a través del sistema Passline, haciendo clic en este enlace. Cada ticket incluye una copa Spiegelau Salute Burgundy de 810 ml de cortesía.

    A continuación encontrarás lo que debes saber sobre los distintos tipos de boletos.

    Entrada general Descorchados — precio por día

    • Preventa: $98.000 por día, disponible hasta el 12 de octubre
    • Precio normal: $125.000 por día
    • Ambos valores no incluyen cargo por servicio

    Entrada Descorchados + Early Tasting — 3 y 4 de diciembre de 2026

    • Preventa: $156.000 por día, disponible hasta el 12 de octubre
    • Otorga acceso a la cata previa exclusiva de los 5 mejores vinos de la Guía Descorchados 2027 (desde las 18:00) + acceso completo al evento Descorchados (desde las 19:00.).

    Para quienes quieran disfrutar de la instancia sin pensar en el regreso a sus hogares, Mandarin Oriental Santiago ofrece una tarifa preferencial exclusiva para los asistentes al evento.

    Consiste en una habitación Deluxe para dos personas, con desayuno buffet incluido en SENSO, por un valor de USD 199 + IVA por noche.

    Cabe precisar que aquello solo es válido para las noches del jueves 3 y el viernes 4 de diciembre, fechas en las que se desarrollará esta edición de la feria.

    Puedes conocer más información sobre la tarifa preferencial, así como gestionar reservas, contactándote al correo mostg-reservations@mohg.com o al número +56 2 2959 3088

    Las novedades se irán informando a través de las cuentas oficiales en Instagram de Mandarin Oriental Santiago (@mo_santiago) y Guía Descorchados (@guiadescorchados).

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