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    Fondas, actividades familiares y más: 40 panoramas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

    Una guía turística elaborada por el Gobierno de Santiago y su Corporación Regional reúne una selección de panoramas en diferentes comunas de la capital. Incluye direcciones, valores y fechas. Estos son los detalles.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Fondas, actividades familiares y más: 40 panoramas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana Cortesía

    El Gobierno de Santiago, junto a su Corporación Regional, presentaron Vive tu 18 en la RM 2026, una guía turística que reúne 40 panoramas para disfrutar Fiestas Patrias en distintos puntos de la Región Metropolitana.

    Se trata de un folleto desplegable y gratuito, diseñado como una herramienta práctica para que residentes y visitantes puedan conocer y planificar sus actividades durante las celebraciones.

    La publicación reúne una selección de fondas, celebraciones tradicionales, actividades familiares y otros panoramas disponibles en diferentes comunas de Santiago.

    La guía de acceso gratuito incorpora información de utilidad para organizar la salida, como direcciones, valores y fechas de las actividades.

    Fondas, actividades familiares y más: 40 panoramas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana Cortesía

    El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, declaró: “Queremos que durante estas Fiestas Patrias las personas puedan descubrir que la ciudad de Santiago tiene una enorme diversidad de panoramas, desde las tradicionales fondas hasta actividades familiares y propuestas en distintos barrios y comunas”.

    “La invitación es a celebrar, recorrer y disfrutar nuestra región, y mirarla con ojos de turista, porque estas Fiestas Patrias la vivimos en la RM”.

    La iniciativa busca poner en valor la oferta turística y cultural que existe más allá de los grandes eventos tradicionales de Santiago. Junto con ello, invita a los habitantes de la región a conocer nuevos destinos cerca de sus hogares.

    Fondas, actividades familiares y más: 40 panoramas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana Cortesía

    Qué panoramas se realizarán en la Región Metropolitana durante Fiestas Patrias

    La versión impresa de la guía se puede retirar en la Oficina de Información Turística del Gobierno de Santiago, entre 9:00 y 17:00, hasta este viernes. Está ubicada en calle Bandera esquina Moneda, en pleno centro de la capital.

    El formato digital se puede descargar a través de los respectivos sitios oficiales del Gobierno de Santiago, la Corporación Regional de Desarrollo y Visit Santiago.

    También puedes revisarla a continuación, así como en las redes sociales oficiales del Gobierno de Santiago.

    Fondas, actividades familiares y más: 40 panoramas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana Cortesía

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