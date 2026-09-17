Descifra: casi la mitad de los chilenos cree que principal desafío de Barros es representar la visión de las FF.AA. en la política

En una serie de polémicas se ha visto envuelto el ministro de Defensa, Fernando Barros, en los poco más de seis meses a cargo de la cartera. Muchas de sus opiniones han sido cuestionadas por distintos sectores políticos e incluso, esta situación lo llevó a escalar a una disputa con la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN).

La controversia con la líder de la Cámara Alta se generó luego que esta sostuviera que Barros “parece vocero opinando de todo”. El secretario de Estado contestó que Núñez pertenece a otro poder del Estado y que “no tiene por qué saber” lo que se hace y piensa en Defensa.

Más allá de estas disputas, Barros está en una cartera con una serie de desafíos relevantes y que ha tomado aún más portagonismo en medio de la tensión que se ha generado con Argentina por declaraciones y acciones en relación al Estrecho de Magallanes.

Sobre estos objetivos se abocó el “Termómetro Político”, el sondeo realizado semanalmente por Descifra -alianza estratégica entre Copesa y Artool–, donde se preguntó sobre el accionar del titular de la cartera.

De esta manera, se le preguntó a los encuestados sobre el principal desafío de Barros encabezando Defensa. Aquí la mayoría, un 49%, se inclinó por: “ Representar la visión de las FFAA en el espacio político para resguardar la soberanía, la autonomía estratégica y las fronteras del país ”.

En segundo lugar, con un 31%, la gente optó por: “Actualizar las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) para poder contar con las FFAA en labores de apoyo acotado en el combate contra el crímen”.

Finalmente, un 19%, sostuvo que es: “Modernizar el equipamiento de las Fuerzas Armadas para fortalecer su capacidad disuasiva”.

Siguiendo en esta dirección, en el “Termómetro Político” también se preguntó a los encuestados si consideraban que el ministro Barros tiene las capacidades necesarias para enfrentar los desafíos de su cartera.

En este punto, el 45% considera que el ministro Barros no tiene las capacidades necesarias para enfrentar los desafíos de su cartera , frente al 38% que sí lo cree. El 17% no sabe o no responde.

En tanto, la percepción de avance en el principal desafío es mayoritariamente negativa. El 34% considera que el ministro ha avanzado en representar la visión de las FFAA en el espacio político, frente al 53% que considera que no ha avanzado. El 13% no sabe o no responde. Ello en un contexto marcado por las polémicas con Argentina sobre la soberanía del Estrecho de Magallanes.

Ficha Técnica

Grupo objetivo: Hombres y mujeres mayores de 18 años, NSE ABCD, residentes en todo el país con acceso a internet

Instrumento: 17 preguntas cerradas — encuestas online autoaplicadas (Tres de estas ocupadas para esta nota)

Muestra: 1.206 casos

Margen de error: ±2,8% (varianza máxima, 95% de confianza)

Diseño muestral: Muestreo aleatorio y estratificado por cuotas. Datos ponderados por zona, género, edad y GSE

Fecha de terreno: 8 al 10 de septiembre de 2026