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    Chuck E. Fest: el festival del mes del niño continúa durante todo agosto

    Aunque el Día del Niño ya quedó atrás, en Chuck E. Cheese la celebración recién comienza. Durante todo agosto, las familias podrán seguir disfrutando de juegos, pizzas, premios y experiencias especiales en el marco de Chuck E. Fest, una invitación a extender la celebración y convertir cualquier visita en un momento inolvidable.

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    Chuck E. Fest: el festival del mes del niño continúa durante todo agosto

    El mes del niño no tiene por qué terminar cuando pasa una fecha en el calendario. Con esa premisa, Chuck E. Cheese presenta Chuck E. Fest, un festival que durante todo agosto reúne entretenimiento, gastronomía, premios y experiencias pensadas para disfrutar en familia.

    La propuesta busca que niños y adultos puedan seguir celebrando juntos con una combinación con todo lo que Chuck E. Cheese tiene para ofrecer.

    Un Chuck E. VIP PASS que puede acompañar a las familias durante todo el año

    Uno de los grandes atractivos de Chuck E. Fest es la posibilidad de participar por el esperado VIP PASS. Con cualquier compra realizada en el local, los visitantes pueden participar por este premio que está pensado para prolongar la diversión mucho más allá de agosto.

    El ganador recibirá:

    • 150 puntos mensuales durante un año, para continuar disfrutando de los juegos y acercarse más rápido a los premios.
    • Un año de Bilz y Pap Zero

    Así, una visita durante Chuck E. Fest puede transformarse en una experiencia que continúa durante todo el año.

    Los domingos, la diversión viene por partida doble

    Para quienes buscan aprovechar al máximo su visita, todos los domingos de Chuck E. Fest los puntos valen el doble.

    La dinámica permite que las familias acumulen más puntos mientras disfrutan de los juegos, obtengan más tickets y puedan avanzar más rápidamente hacia los premios disponibles en Chuck E. Cheese.

    Una oportunidad especialmente atractiva para quienes quieran transformar cada partida en una nueva posibilidad de ganar.

    1.000 tickets diarios y experiencias para disfrutar en familia

    La celebración también contempla una dinámica de premios con 1.000 tickets diarios, sumándose a distintas experiencias que buscan hacer que cada visita sea diferente.

    Porque Chuck E. Fest no se trata solamente de jugar: es una invitación a vivir el espíritu de celebración del mes del niño durante todo agosto, con momentos para compartir, descubrir y sorprenderse.

    La música y los personajes de Chuck E. Cheese también son parte fundamental de esta experiencia, reforzando el ambiente festivo que acompaña las jornadas en los locales.

    Una celebración que todavía tiene mucho por entregar

    El Día del Niño puede haber pasado, pero la celebración continúa. Durante agosto, Chuck E. Cheese invita a las familias a aprovechar Chuck E. Fest y extender ese momento especial con una experiencia que combina entretención, gastronomía y premios.

    Ya sea para jugar, disfrutar una pizza en familia, acumular puntos, buscar tickets o participar por el VIP PASS, agosto se convierte en una nueva oportunidad para celebrar a los niños y crear recuerdos juntos.

    Chuck E. Fest: el festival del mes del niño que continúa durante todo agosto. Porque en Chuck E. Cheese, la diversión no termina cuando termina el Día del Niño.

    Más sobre:Chuck E. CheeseDía del niñobranded-finde

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