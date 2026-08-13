Firma de discos, sesiones de escucha y conversatorios: lo que debes saber del Día del Vinilo 2026 en el GAM. Foto: archivo / referencial.

Este sábado 15 de agosto, el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) celebrará su quinta edición del Día del Vinilo, con una programación que incluye artistas invitados, firmas de discos, sesiones de escucha, talleres y conversatorios.

Durante toda la jornada, los asistentes podrán recorrer una amplia feria de sellos, tiendas y proyectos independientes, además de participar en actividades que abordan la creación, producción, diseño y patrimonio del vinilo en Chile .

Para esta edición, el encuentro pone especial énfasis en el regreso del single de 7″ fabricado en el país, un hito para la industria nacional que marca el retorno de la producción local de este emblemático formato.

La instancia también contará con espacios dedicados a que el público pueda conocer los procesos detrás de la fabricación y edición de discos. Asimismo, se podrán encontrar nuevos lanzamientos y reediciones exclusivas.

Como parte de las actividades, destacados artistas nacionales compartirán con el público en firmas de discos. Entre ellos están Simón Campusano, Fernando Milagros, Protistas, Mauricio Durán de Los Bunkers, Congreso y Gondwana.

Firma de discos, sesiones de escucha y conversatorios: lo que debes saber del Día del Vinilo 2026 en el GAM Cortesía

Cuáles son los horarios del Día del Vinilo 2026 en el GAM

El Día del Vinilo 2026 en el GAM se desarrollará el sábado 15 de agosto entre las 11:00 y las 20:00. El evento es con entrada liberada y abierto a la comunidad .

La dirección del recinto es Av. Libertador Bernardo O’Higgins 227, Santiago Centro. Está a pasos del Metro Universidad Católica.

A continuación encontrarás los detalles sobre la programación de las firmas de discos, las sesiones de escucha y los conversatorios.

Firma de discos, sesiones de escucha y conversatorios: lo que debes saber del Día del Vinilo 2026 en el GAM Cortesía