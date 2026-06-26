Desde El Bosque Prohibido de Harry Potter hasta museos y talleres: vacaciones de invierno en el Centro Histórico de Santiago

El Centro Histórico de Santiago cuenta con una serie de actividades para estas vacaciones de invierno, las cuales incluyen desde entretención tradicional hasta museos, talleres, circo, experiencias inmersivas y panoramas culturales.

Se trata de propuestas que van dirigidas hacia públicos de todas las edades.

El presidente de la Asociación Gremial de Turismo y Comercio del Centro Histórico de Santiago (TUCHS), Carlos Concha, declaró: “Queremos que las familias vuelvan a mirar el centro como un lugar para encontrarse, recorrer y disfrutar”.

“Hoy el Centro Histórico de Santiago ofrece cultura, entretención, patrimonio y comercio en un mismo territorio, con alternativas accesibles y muy valoradas durante el receso escolar” .

Entre los principales atractivos de la temporada está Alicia Wonderland Experience, propuesta familiar que se presenta en el Centro Cultural Estación Mapocho y que invita a sumergirse en el universo creado por Lewis Carroll.

También figura el Bosque Prohibido de Harry Potter, un recorrido nocturno que se extiende por aproximadamente un kilómetro en el Parque Quinta Normal y que reúne algunos de los escenarios y personajes más icónicos de la saga de Hogwarts.

La programación cultural del centro también se fortalece con la oferta de sus museos, que han preparado actividades especialmente orientadas al público infantil y familiar.

Entre ellas destacan los talleres gratuitos del Museo Histórico Nacional, dirigidos a niñas y niños de entre 5 y 12 años.

A ello se le suman las propuestas del Museo Nacional de Historia Natural y otros espacios patrimoniales del sector, las cuales combinan aprendizaje, patrimonio y recreación.

Desde El Bosque Prohibido de Harry Potter hasta museos y talleres: vacaciones de invierno en el Centro Histórico de Santiago Cortesía

Qué hacer en vacaciones de invierno en el Centro Histórico de Santiago

A continuación encontrarás una serie de actividades que se realizan durante estas vacaciones de invierno en el centro de la capital.

Alicia Wonderland Experience

Circo y parque de diversiones

Del 18 de junio al 5 de julio, 15:00 y 18:00

Centro Cultural Estación Mapocho

Entradas en Passline

Match Marco Polo + Entretenimientos Diana

10% off en consumo o recarga adicional en ambos locales

Hasta el 19 de julio

Plaza de Armas - Merced 839, Santiago

Consumo en el local, recarga de tarjeta

Vacaciones de invierno en el Museo de Bomberos de Santiago (MUBO)

Talleres y actividades especiales para niñas y niños

20 de junio al 4 de julio, 10:00 a 18:00

Santo Domingo 978, Santiago

Boletería Museo

Actividades de invierno en el Museo Nacional de Historia Natural (MNHN)

Talleres, juegos, recorridos y más

Del 18 de junio al 5 de julio, 11:00 a 15:00

Parque Quinta Normal Interior

Entrada Liberada

Vacaciones de invierno en el Museo de la Educación

Talleres, recorridos, cambiatón de láminas y más

22 de junio al 4 de julio, 10:00 a 17:00

Compañía de Jesús 3159, Barrio Yungay

Entrada Liberada

Vacaciones de invierno en el Centro Cultural La Moneda (CCLM)

Talleres creativos, recorridos mediados, cuentacuentos y más

22 de junio al 3 de julio, 10:00 a 18:45

Plaza de la Ciudadanía 26

Entrada Liberada

Shrek El Musical

Teatro musical

25 y 26 de junio, 2 y 3 de julio, 17:00

Arturo Prat 33, Santiago

Passline

Dino Vacaciones en Mall Vivo Imperio

Actividades con temática del mundo de los dinosaurios

25 de junio al 3 de julio, 12:00 a 14:00 y 15:00 a 19:00

Huérfanos 830, Santiago

Gratis

Centro Jurásico: Aventura en Vacaciones Mall Vivo

Actividades con temática del mundo de los dinosaurios

22 de junio al 5 de julio, 12:00 a 15:00 y 16:00 a 19:00

Paseo Puente 689, Santiago

Gratis

Viajemos a China en Vacaciones

Talleres, cuentos, recorridos y más

22 al 26 de junio y 29 de junio al 3 de julio, 10:00 a 13:30

Av. Portales 3530, Estación Central

Actividad pagada con inscripción previa

Vacaciones de invierno Museo Histórico Nacional

Talleres dirigidos a niños y niñas de 5 a 12 años

23 de junio al 3 de julio, horario según actividad

Plaza de Armas 951, Santiago

Actividad gratuita con inscripción previa

Vacaciones de Invierno en Museo del Sonido

Actividades para toda la familia

Junio / Julio, horario según actividad

Huérfanos 2919, Barrio Yungay

Inscripciones en recepcion@museodelsonido.cl

Campamento de oficios

Talleres de carpintería, impresión, textil, orfebrería y cerámica

22 de junio al 3 de julio, 9:30 a 13:30

Compañía de Jesús 2784, Barrio Yungay

Actividad pagada con inscripción previa

Harry Potter

La Experiencia del Bosque Prohibido en Santiago

Hasta el 5 de julio, lunes a domingo desde las 18:00

Parque Quinta Normal

Entradas en Fever

Festival de Teatro infantil y juvenil

En Biblioteca de Santiago