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    Desde El Bosque Prohibido de Harry Potter hasta museos y talleres: vacaciones de invierno en el Centro Histórico de Santiago

    Entre los principales atractivos de la temporada también está Alicia Wonderland Experience, propuesta familiar que invita a sumergirse en el universo creado por Lewis Carroll. Espacios como el Museo Histórico Nacional ofrecen talleres gratuitos. Acá, una lista de panoramas.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Desde El Bosque Prohibido de Harry Potter hasta museos y talleres: vacaciones de invierno en el Centro Histórico de Santiago Pablo Vásquez R.

    El Centro Histórico de Santiago cuenta con una serie de actividades para estas vacaciones de invierno, las cuales incluyen desde entretención tradicional hasta museos, talleres, circo, experiencias inmersivas y panoramas culturales.

    Se trata de propuestas que van dirigidas hacia públicos de todas las edades.

    El presidente de la Asociación Gremial de Turismo y Comercio del Centro Histórico de Santiago (TUCHS), Carlos Concha, declaró: “Queremos que las familias vuelvan a mirar el centro como un lugar para encontrarse, recorrer y disfrutar”.

    “Hoy el Centro Histórico de Santiago ofrece cultura, entretención, patrimonio y comercio en un mismo territorio, con alternativas accesibles y muy valoradas durante el receso escolar”.

    Entre los principales atractivos de la temporada está Alicia Wonderland Experience, propuesta familiar que se presenta en el Centro Cultural Estación Mapocho y que invita a sumergirse en el universo creado por Lewis Carroll.

    También figura el Bosque Prohibido de Harry Potter, un recorrido nocturno que se extiende por aproximadamente un kilómetro en el Parque Quinta Normal y que reúne algunos de los escenarios y personajes más icónicos de la saga de Hogwarts.

    La programación cultural del centro también se fortalece con la oferta de sus museos, que han preparado actividades especialmente orientadas al público infantil y familiar.

    Entre ellas destacan los talleres gratuitos del Museo Histórico Nacional, dirigidos a niñas y niños de entre 5 y 12 años.

    A ello se le suman las propuestas del Museo Nacional de Historia Natural y otros espacios patrimoniales del sector, las cuales combinan aprendizaje, patrimonio y recreación.

    Desde El Bosque Prohibido de Harry Potter hasta museos y talleres: vacaciones de invierno en el Centro Histórico de Santiago Cortesía

    Qué hacer en vacaciones de invierno en el Centro Histórico de Santiago

    A continuación encontrarás una serie de actividades que se realizan durante estas vacaciones de invierno en el centro de la capital.

    Alicia Wonderland Experience

    Circo y parque de diversiones

    • Del 18 de junio al 5 de julio, 15:00 y 18:00
    • Centro Cultural Estación Mapocho
    • Entradas en Passline

    Match Marco Polo + Entretenimientos Diana

    10% off en consumo o recarga adicional en ambos locales

    • Hasta el 19 de julio
    • Plaza de Armas - Merced 839, Santiago
    • Consumo en el local, recarga de tarjeta

    Vacaciones de invierno en el Museo de Bomberos de Santiago (MUBO)

    Talleres y actividades especiales para niñas y niños

    • 20 de junio al 4 de julio, 10:00 a 18:00
    • Santo Domingo 978, Santiago
    • Boletería Museo

    Actividades de invierno en el Museo Nacional de Historia Natural (MNHN)

    Talleres, juegos, recorridos y más

    • Del 18 de junio al 5 de julio, 11:00 a 15:00
    • Parque Quinta Normal Interior
    • Entrada Liberada

    Vacaciones de invierno en el Museo de la Educación

    Talleres, recorridos, cambiatón de láminas y más

    • 22 de junio al 4 de julio, 10:00 a 17:00
    • Compañía de Jesús 3159, Barrio Yungay
    • Entrada Liberada

    Vacaciones de invierno en el Centro Cultural La Moneda (CCLM)

    Talleres creativos, recorridos mediados, cuentacuentos y más

    • 22 de junio al 3 de julio, 10:00 a 18:45
    • Plaza de la Ciudadanía 26
    • Entrada Liberada

    Shrek El Musical

    Teatro musical

    • 25 y 26 de junio, 2 y 3 de julio, 17:00
    • Arturo Prat 33, Santiago
    • Passline

    Dino Vacaciones en Mall Vivo Imperio

    Actividades con temática del mundo de los dinosaurios

    • 25 de junio al 3 de julio, 12:00 a 14:00 y 15:00 a 19:00
    • Huérfanos 830, Santiago
    • Gratis

    Centro Jurásico: Aventura en Vacaciones Mall Vivo

    Actividades con temática del mundo de los dinosaurios

    • 22 de junio al 5 de julio, 12:00 a 15:00 y 16:00 a 19:00
    • Paseo Puente 689, Santiago
    • Gratis

    Viajemos a China en Vacaciones

    Talleres, cuentos, recorridos y más

    • 22 al 26 de junio y 29 de junio al 3 de julio, 10:00 a 13:30
    • Av. Portales 3530, Estación Central
    • Actividad pagada con inscripción previa

    Vacaciones de invierno Museo Histórico Nacional

    Talleres dirigidos a niños y niñas de 5 a 12 años

    • 23 de junio al 3 de julio, horario según actividad
    • Plaza de Armas 951, Santiago
    • Actividad gratuita con inscripción previa

    Vacaciones de Invierno en Museo del Sonido

    Actividades para toda la familia

    • Junio / Julio, horario según actividad
    • Huérfanos 2919, Barrio Yungay
    • Inscripciones en recepcion@museodelsonido.cl

    Campamento de oficios

    Talleres de carpintería, impresión, textil, orfebrería y cerámica

    • 22 de junio al 3 de julio, 9:30 a 13:30
    • Compañía de Jesús 2784, Barrio Yungay
    • Actividad pagada con inscripción previa

    Harry Potter

    La Experiencia del Bosque Prohibido en Santiago

    • Hasta el 5 de julio, lunes a domingo desde las 18:00
    • Parque Quinta Normal
    • Entradas en Fever

    Festival de Teatro infantil y juvenil

    En Biblioteca de Santiago

    • 20 de junio al 5 de julio, horario de acuerdo a actividad
    • Matucana 151, Santiago
    • Aporte voluntario

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