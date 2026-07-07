Paulina Núñez, la “aliada” de los alcaldes progresistas en el gallito con el gobierno por exención de contribuciones

El plazo para ingresar indicaciones a la megarreforma del Ejecutivo vence el viernes y con el reloj corriendo los alcaldes apuran el tranco para influir en la norma que busca eximir del pago de contribuciones a los adultos mayores y que impactará en sus arcas fiscales.

Luego de que el jueves pasado el ministro de Hacienda Jorge Quiroz, les cerrara a los jefes comunales la negociación con La Moneda y los conminara a dialogar con el Congreso Nacional, l os alcaldes han encontrado un nuevo aliado. O aliada, en este caso: la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN) .

Particularmente han sido los alcaldes progresistas -entre ellos Karina Delfino (Quinta Normal), Tomás Vodanovic (Maipú) y Claudio Castro (Renca)- quienes más interés tienen en esta figura, dado que en este tema los alcaldes se han dividido. Por un lado, los jefes comunales de derecha se han alineado con la postura de La Moneda de promover que el beneficio de eximición de contribuciones les llegue a todos los adultos mayores, sin importar su condición económica. Mientras, los alcaldes de izquierda promueven la focalización, es decir, que el beneficio contemple algún límite por nivel de ingresos del adulto mayor o el monto del avalúo fiscal de la propiedad.

Ellos ven que Núñez ha sido una histórica asociada a un grupo llamado de la “derecha social” que promueve los derechos sociales, más que una postura más conservadora o promercado. De ahí que los jefes comunales la ven como una buena opción para dialogar e influir en el debate y tratar de ingresar alguna indicación para el proyecto de ley que se encuentra en su segundo trámite constitucional en la votación particular en el Senado.

Según quienes conocen de las conversaciones, Núñez es promotora de que exista algún límite a la exención de las contribuciones, aunque todavía debe estudiarse de qué forma. Además, se encuentra preparando el ingreso de una indicación por este tema, la cual recogerá parte de las propuestas que los alcaldes le hicieron en una reunión que tuvo el pasado 22 de junio con Vodanovic. Como parte de la negociación, este lunes ambos volvieron a reunirse.

Ahí los ediles plantearon por ejemplo que no sean eximidos los adultos mayores con ingresos mensuales superiores a los $3 millones, o que las propiedades de un avalúo fiscal que exceda los $250 millones paguen el impuesto territorial cuando se venda o herede el inmueble. En su indicación Núñez contempla también un mecanismo de compensación para los US$ 70 millones que impactará en los municipios .

Previo a la reunión con Quiroz y los alcaldes del 2 de julio, la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) liderada por Gustavo Alessandri se juntó con Núñez y volvió a reiterar la propuesta de focalización. Ahí la senadora calificó de “buena” la propuesta. Pero también fue respetuosa de la independencia del gobierno para sostener acuerdos con los alcaldes y agregó como matiz que los senadores respaldarían el acuerdo que alcanzaran los alcaldes con el gobierno.

Los diálogos entre Núñez y los alcaldes se dan en un contexto más amplio en el que la senadora ha intentado adquirir protagonismo en las conversaciones por la megarreforma. De hecho, la líder de la Cámara Alta levantó una mesa técnica con diversos sectores políticos para impulsar acuerdos en torno al proyecto de ley.

La alcaldesa Delfino dice que “es importante la conversación que se puede hacer con todos los senadores y senadoras, porque además son quienes van a decidir el destino de la mega reforma”. Sobre Núñez sostiene que “es importante también el rol que pueda cumplir la presidenta del Senado en poder acoger nuestra solicitud, particularmente respecto de la focalización de la exención del pago de contribuciones y que, finalmente los que tienen y puedan pagar contribuciones, lo hagan. Es importante la visión que tenga ella y lamento que el gobierno no haya cogido nuestra solicitud”.

Con todo, los alcaldes de izquierda son conscientes de que pese a ver a Núñez como una aliada será difícil encontrar acuerdos que vayan a contrapelo de su sector. Esto, debido a que diversos alcaldes de derecha -como Felipe Alessandri (Lo Barnechea), Catalina San Martín (Las Condes) y Camila Merino (Vitacura)- han dicho que son partidarios de eximir las contribuciones independiente de los ingresos, argumentando como injusto que los adultos mayores sigan pagando por una propiedad que ya es suya.

Luego de que La Moneda cerrara la puerta a la focalización, los alcaldes progresistas comenzaron a buscar acuerdos con senadores de la Comisión de Hacienda. Este lunes Delfino y Vodanovic, además de la alcaldesa de Papudo, Claudia Adasme, se juntaron con la senadora María José Gatica (RN), quien también es partidaria de poner límites a la exención, particularmente en cuanto a los ingresos demostrables de los adultos mayores . Otra reunión pendiente es con el senador UDI, Javier Macaya, que también integra la comisión.

Mientras tanto, las asociaciones de municipalidades también se encuentran redactando algún tipo de indicación.