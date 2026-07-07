SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Paulina Núñez, la “aliada” de los alcaldes progresistas en el gallito con el gobierno por exención de contribuciones

    Jefes comunales como Karina Delfino (Quinta Normal) y Tomás Vodanovic (Maipú) buscan influir en el ingreso de indicaciones de la megarreforma para que haya límites a la eximición del impuesto territorial para adultos mayores de altos ingresos. Ellos han encontrado cierta apertura en la senadora RN.

    Por 
    Luciano Jiménez
    La presidenta del Senado, Paulina Núñez. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El plazo para ingresar indicaciones a la megarreforma del Ejecutivo vence el viernes y con el reloj corriendo los alcaldes apuran el tranco para influir en la norma que busca eximir del pago de contribuciones a los adultos mayores y que impactará en sus arcas fiscales.

    Luego de que el jueves pasado el ministro de Hacienda Jorge Quiroz, les cerrara a los jefes comunales la negociación con La Moneda y los conminara a dialogar con el Congreso Nacional, los alcaldes han encontrado un nuevo aliado. O aliada, en este caso: la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN).

    Particularmente han sido los alcaldes progresistas -entre ellos Karina Delfino (Quinta Normal), Tomás Vodanovic (Maipú) y Claudio Castro (Renca)- quienes más interés tienen en esta figura, dado que en este tema los alcaldes se han dividido. Por un lado, los jefes comunales de derecha se han alineado con la postura de La Moneda de promover que el beneficio de eximición de contribuciones les llegue a todos los adultos mayores, sin importar su condición económica. Mientras, los alcaldes de izquierda promueven la focalización, es decir, que el beneficio contemple algún límite por nivel de ingresos del adulto mayor o el monto del avalúo fiscal de la propiedad.

    Ellos ven que Núñez ha sido una histórica asociada a un grupo llamado de la “derecha social” que promueve los derechos sociales, más que una postura más conservadora o promercado. De ahí que los jefes comunales la ven como una buena opción para dialogar e influir en el debate y tratar de ingresar alguna indicación para el proyecto de ley que se encuentra en su segundo trámite constitucional en la votación particular en el Senado.

    Según quienes conocen de las conversaciones, Núñez es promotora de que exista algún límite a la exención de las contribuciones, aunque todavía debe estudiarse de qué forma. Además, se encuentra preparando el ingreso de una indicación por este tema, la cual recogerá parte de las propuestas que los alcaldes le hicieron en una reunión que tuvo el pasado 22 de junio con Vodanovic. Como parte de la negociación, este lunes ambos volvieron a reunirse.

    Ahí los ediles plantearon por ejemplo que no sean eximidos los adultos mayores con ingresos mensuales superiores a los $3 millones, o que las propiedades de un avalúo fiscal que exceda los $250 millones paguen el impuesto territorial cuando se venda o herede el inmueble. En su indicación Núñez contempla también un mecanismo de compensación para los US$ 70 millones que impactará en los municipios.

    Previo a la reunión con Quiroz y los alcaldes del 2 de julio, la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) liderada por Gustavo Alessandri se juntó con Núñez y volvió a reiterar la propuesta de focalización. Ahí la senadora calificó de “buena” la propuesta. Pero también fue respetuosa de la independencia del gobierno para sostener acuerdos con los alcaldes y agregó como matiz que los senadores respaldarían el acuerdo que alcanzaran los alcaldes con el gobierno.

    Los diálogos entre Núñez y los alcaldes se dan en un contexto más amplio en el que la senadora ha intentado adquirir protagonismo en las conversaciones por la megarreforma. De hecho, la líder de la Cámara Alta levantó una mesa técnica con diversos sectores políticos para impulsar acuerdos en torno al proyecto de ley.

    La alcaldesa Delfino dice que “es importante la conversación que se puede hacer con todos los senadores y senadoras, porque además son quienes van a decidir el destino de la mega reforma”. Sobre Núñez sostiene que “es importante también el rol que pueda cumplir la presidenta del Senado en poder acoger nuestra solicitud, particularmente respecto de la focalización de la exención del pago de contribuciones y que, finalmente los que tienen y puedan pagar contribuciones, lo hagan. Es importante la visión que tenga ella y lamento que el gobierno no haya cogido nuestra solicitud”.

    Con todo, los alcaldes de izquierda son conscientes de que pese a ver a Núñez como una aliada será difícil encontrar acuerdos que vayan a contrapelo de su sector. Esto, debido a que diversos alcaldes de derecha -como Felipe Alessandri (Lo Barnechea), Catalina San Martín (Las Condes) y Camila Merino (Vitacura)- han dicho que son partidarios de eximir las contribuciones independiente de los ingresos, argumentando como injusto que los adultos mayores sigan pagando por una propiedad que ya es suya.

    Luego de que La Moneda cerrara la puerta a la focalización, los alcaldes progresistas comenzaron a buscar acuerdos con senadores de la Comisión de Hacienda. Este lunes Delfino y Vodanovic, además de la alcaldesa de Papudo, Claudia Adasme, se juntaron con la senadora María José Gatica (RN), quien también es partidaria de poner límites a la exención, particularmente en cuanto a los ingresos demostrables de los adultos mayores. Otra reunión pendiente es con el senador UDI, Javier Macaya, que también integra la comisión.

    Mientras tanto, las asociaciones de municipalidades también se encuentran redactando algún tipo de indicación.

    Más sobre:ContribucionesSenadoMunicipalidadesPaulina Núñez

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Anegamientos, cortes de ruta y deslizamientos de material: balance de las primeras horas del sistema frontal en el sur del país

    Arrau y situación de exministra Steinert: “Somos muy obedientes y observantes de los dictámenes de Contraloría”

    Presentan querella por incidentes ocurridos el lunes en el Instituto Nacional y rectora denuncia amenazas de muerte

    La fallida declaración en favor de Vodanovic y Castro por sus roles en megarreforma y cómo se agrandó la crisis socialista

    La disputa que se viene en la UDI: generación de recambio presiona para integrar la directiva de Alessandri

    Fallo Escuelas Protegidas: oficialismo pone su mirada en los votos de la ministra Silva, la futura presidenta del TC

    Lo más leído

    1.
    Fallo Escuelas Protegidas: oficialismo pone su mirada en los votos de la ministra Silva, la futura presidenta del TC

    Fallo Escuelas Protegidas: oficialismo pone su mirada en los votos de la ministra Silva, la futura presidenta del TC

    2.
    Fallo Escuelas Protegidas: presidenta del TC usó tres veces su voto dirimente en sentencia que defendió la gratuidad

    Fallo Escuelas Protegidas: presidenta del TC usó tres veces su voto dirimente en sentencia que defendió la gratuidad

    3.
    Calisto gana tiempo: tribunal reabre investigación y defensa apuesta a dilatar su desafuero

    Calisto gana tiempo: tribunal reabre investigación y defensa apuesta a dilatar su desafuero

    4.
    Propietario de la ex Fuente Alemana en comisión por el estallido social: “El gobierno de Sebastián Piñera nunca apoyó a Carabineros”

    Propietario de la ex Fuente Alemana en comisión por el estallido social: “El gobierno de Sebastián Piñera nunca apoyó a Carabineros”

    5.
    Mantenía orden de detención vigente: Detienen a sujeto que participó en serie de robos a pastelería de Quilicura

    Mantenía orden de detención vigente: Detienen a sujeto que participó en serie de robos a pastelería de Quilicura

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué significa la secuencia de sismos que se están registrando en la zona central de Chile

    Qué significa la secuencia de sismos que se están registrando en la zona central de Chile

    Confirman lluvia para la zona central este día: las regiones afectadas por el próximo sistema frontal

    Confirman lluvia para la zona central este día: las regiones afectadas por el próximo sistema frontal

    La comunidad de las láminas (o sobre cómo completé el álbum del Mundial)

    La comunidad de las láminas (o sobre cómo completé el álbum del Mundial)

    Qué es el paracetamol y en qué casos se debe usar, según la medicina

    Qué es el paracetamol y en qué casos se debe usar, según la medicina

    Servicios

    Subsidio Familiar 2026: ¿Cómo recibir el beneficio y cuál es el monto?

    Subsidio Familiar 2026: ¿Cómo recibir el beneficio y cuál es el monto?

    Rating del lunes 6 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 6 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Comienza la postulación al Subsidio de Arriendo 2026: estos son los requisitos y plazos

    Comienza la postulación al Subsidio de Arriendo 2026: estos son los requisitos y plazos

    Anegamientos, cortes de ruta y deslizamientos de material: balance de las primeras horas del sistema frontal en el sur del país
    Chile

    Anegamientos, cortes de ruta y deslizamientos de material: balance de las primeras horas del sistema frontal en el sur del país

    Arrau y situación de exministra Steinert: “Somos muy obedientes y observantes de los dictámenes de Contraloría”

    Presentan querella por incidentes ocurridos el lunes en el Instituto Nacional y rectora denuncia amenazas de muerte

    Veolia anuncia adquisición de la chilena Energías Industriales para reforzar apuesta en biomasa
    Negocios

    Veolia anuncia adquisición de la chilena Energías Industriales para reforzar apuesta en biomasa

    Caso Primus: Los informes que detallan las “operaciones fraudulentas” de los nuevos imputados

    Comisión de la Cámara despachó proyecto eléctrico que evita alza en cuentas de luz y será votado el miércoles en Sala

    Tu perro te obedece menos si estás de mal humor, según un estudio
    Tendencias

    Tu perro te obedece menos si estás de mal humor, según un estudio

    Las personas con músculos fuertes en el pecho y la espalda tienen menos probabilidades de sufrir un infarto, según un estudio

    Qué es el paracetamol y en qué casos se debe usar, según la medicina

    La reacción de Gabriel Boric al sufrido triunfo de Argentina frente a Egipto en el Mundial
    El Deportivo

    La reacción de Gabriel Boric al sufrido triunfo de Argentina frente a Egipto en el Mundial

    Lionel Messi rompe en llanto tras la agónica remontada de Argentina ante Egipto en el Mundial

    El campeón sufre para seguir vivo: Argentina de Messi resucita en los minutos finales para derribar a Egipto en el Mundial

    Review del Honor 600 Pro: con generador de videos de IA a partir de fotos y una batería “inagotable”
    Tecnología

    Review del Honor 600 Pro: con generador de videos de IA a partir de fotos y una batería “inagotable”

    Shark CryoGlow, la máscara LED para el cuidado de la piel y elogiada por Time, anuncia su llegada a Chile

    Sonos firma alianza de audio con Škoda para su nuevo vehículo eléctrico

    Premios Emmy: cuáles son las series favoritas a liderar la batalla en 2026
    Cultura y entretención

    Premios Emmy: cuáles son las series favoritas a liderar la batalla en 2026

    MAC celebra 50 años de su fototeca con exposición que incluye más de 170 obras

    Ringo Starr y Rain: ¿su mejor interpretación como baterista en The Beatles?

    Los escenarios que se abren tras sentencia que Marine Le Pen podría estar en la papeleta de 2027
    Mundo

    Los escenarios que se abren tras sentencia que Marine Le Pen podría estar en la papeleta de 2027

    De la Espriella acusa a Petro de golpismo y apela al Ejército para que proteja la Constitución de Colombia

    Trump sigue “decepcionado” con la OTAN por no ayudarle en Irán y no descarta retirar más tropas de Europa

    La comunidad de las láminas (o sobre cómo completé el álbum del Mundial)
    Paula

    La comunidad de las láminas (o sobre cómo completé el álbum del Mundial)

    Menos apoyo, más silencio: el retroceso de la conversación pública en torno a la diversidad LGBTIQ+

    “Abdomen de cortisol”: el nuevo disfraz de la cultura de dietas