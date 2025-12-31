SUSCRÍBETE POR $1100
    Datos Paula: LOLA Bar, coctelería botánica y cocina para compartir

    Este nuevo bar nocturno de Providencia –creado por uno de los fundadores del Bar La Providencia– apuesta, tanto en su decoración como en su propuesta gastronómica, por una identidad inspirada en los cerros y parques de Santiago.

    Patricia MoralesPor 
    Patricia Morales

    Cuando Eduardo “Lalo” Cid —uno de los creadores del Bar La Providencia— junto a sus socios Esteban Ruiz y Pablo Melys buscaban un espacio para el proyecto que tenían en mente, no imaginaron que la historia del lugar terminaría influyendo de manera tan decisiva en lo que vendría después.

    Tras tres meses de remodelación, el 19 de noviembre abrieron finalmente las puertas de Lola, su nuevo restaurante y bar nocturno en Providencia. Fue ahí donde la historia del espacio comenzó a hacerse visible en el proyecto, especialmente en una decisión clave: el nombre.

    El bar se llama así, cuentan sus dueños, en referencia a la icónica cantante española Lola Flores. No es un gesto al azar: durante años, el lugar albergó una panadería española, cuyas huellas aún se conservan. “Quisimos preservar parte de esa historia como un rescate del origen del lugar”, explica Esteban Ruiz, agregando que el espacio que hoy ocupan les evocó una figura “potente, alegre y libre”, con una presencia imposible de ignorar.

    “El nombre LOLA nace de la mezcla entre la historia del lugar y la energía que queríamos transmitir. Ese espíritu apasionado, cercano y fuera de molde es el que quisimos traer al bar”, agrega.

    Ese mismo espíritu no quedó solo en el nombre, sino que se extendió al diseño y a la atmósfera del lugar. La estética invita a quedarse y cada detalle tiene una intención. Por ejemplo, las sillas “fueron elegidas para que puedas pasar horas conversando sin darte cuenta; la iluminación cálida acompaña sin invadir y la música sostiene el ambiente sin imponerse”, recalca su dueño.

    Otro de los ejes del proyecto es el diseño, inspirado en los parques de Santiago: abundancia de verde, materiales nobles, luz cálida y un techo retráctil que funciona como corazón del lugar, aportando la sensación de un invernadero urbano, además de frescura y amplitud.

    Esa misma lógica de disfrute compartido se traslada a la propuesta gastronómica. A cargo del chef Jorge Soto, la carta incluye 25 platos que pueden pedirse de manera individual, pero están pensados para ir al centro de la mesa. Son reversiones de preparaciones tradicionales del mundo, adaptadas al estilo chileno, con productos locales y un uso protagónico de hierbas frescas.

    “Aunque el concepto suele conocerse como comfort food, nosotros preferimos llamarlo apapacho food: sabores que reconfortan, que abrazan y que hacen sentir en casa, pero con un toque distinto. Es una mezcla entre comfort food, mestizaje y frescura”, explica Eduardo Cid.

    Y como cierre natural de la experiencia, la barra se vuelve protagonista. Imponente, inspirada en tabernas europeas y con más de 300 botellas en exhibición, busca convertirse en un punto natural de encuentro. Junto a los clásicos nacionales e internacionales, LOLA ofrece una carta de coctelería de autor con guiños a la ciudad. Entre las opciones destacan “Domingo en Bustamante”, un Collins con pisco infusionado en lavanda, limón y soda, y “Mediodía en Quinta Normal”, un Spritz con espumante, vermouth bianco y syrup de caléndula.

    “Nuestra barra se inspira en los parques y cerros de Santiago. Usamos hierbas frescas, flores, frutas locales y técnicas modernas. La idea es reinterpretar clásicos y ofrecer combinaciones frescas y botánicas”, explica Pablo Melys, quien agrega que el objetivo es que LOLA se consolide como “un punto de encuentro que evoluciona, que inspira y que invita a volver”.

    Dónde: Av. Francisco Bilbao 1315, Providencia.

    Instagram: @lola.bar.cl

