Primer Índice de Municipios Inteligentes revela cuán avanzadas están las comunas de la RM en el uso de las tecnologías

Este viernes el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, presentó el primer Índice de Municipios Inteligentes de la Región Metropolitana (IMI-RM 2026), estudio que muestra un diagnóstico que -según especificó la autoridad regional- permite conocer y comparar qué tan avanzados están los municipios en el uso de tecnología, datos e innovación para mejorar su gestión y los servicios que entregan a las personas.

La exposición se realizó en el marco de la Smart City Expo Santiago 2026, en el Centro Cultural Estación Mapocho.

En detalle, el estudio evaluó a 45 de las 52 comunas de la Región Metropolitana (RM), equivalentes al 87% de los municipios y al 92% de la población regional, mediante 48 indicadores agrupados en ocho dimensiones relacionadas con el desarrollo de ciudades inteligentes y la gestión municipal.

El gobernador Orrego, destacó que “ por primera vez tenemos una radiografía de qué tan preparados están nuestros municipios para avanzar hacia ciudades inteligentes" .

En ese sentido, informó que “el promedio regional es de 39,8 puntos sobre 100: nuestra principal fortaleza está en infraestructura digital y ciberseguridad, mientras las mayores brechas están en sustentabilidad, inteligencia artificial y estrategia digital”.

Con ello, planteó que “este índice no busca solamente hacer un ranking, sino conocer dónde están las brechas y qué buenas prácticas podemos replicar. Con esta información vamos a trabajar con cada municipio para impulsar soluciones concretas y lograr que la tecnología y la innovación mejoren la calidad de vida de las personas, sin importar en qué comuna vivan”.

Fortalezas y desafíos

El estudio reveló que la dimensión con mejores resultados a nivel regional fue la de Infraestructura Digital y Ciberseguridad, alcanzando un promedio de 69,9 puntos.

En contraste, la Sustentabilidad Ambiental Inteligente registró el promedio más bajo de las ocho dimensiones, con 26,3 puntos.

Entre los principales desafíos detectados se encuentran la adopción y uso de Inteligencia Artificial, con 34,9 puntos, y Visión Estratégica e Innovación Digital, con 35,3 puntos, área en la que el estudio plantea la necesidad de avanzar en estrategias de ciudades inteligentes y planes de transformación digital más estructurados.

En concreto, el análisis sostiene que la RM “cuenta con una base de infraestructura digital razonablemente buena, pero la capacidad institucional para planificar, gobernar y sostener esa infraestructura en el tiempo es donde se concentra la mayor oportunidad de mejora”.

Revisa el detalle y la evaluación de cada comuna a continuación: