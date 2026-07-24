SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Primer Índice de Municipios Inteligentes revela cuán avanzadas están las comunas de la RM en el uso de las tecnologías

    El estudio muestra que la dimensión con mejores resultados a nivel regional fue la de Infraestructura Digital y Ciberseguridad, mientras que la Sustentabilidad Ambiental Inteligente registró el promedio más bajo.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    Este viernes el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, presentó el primer Índice de Municipios Inteligentes de la Región Metropolitana (IMI-RM 2026), estudio que muestra un diagnóstico que -según especificó la autoridad regional- permite conocer y comparar qué tan avanzados están los municipios en el uso de tecnología, datos e innovación para mejorar su gestión y los servicios que entregan a las personas.

    La exposición se realizó en el marco de la Smart City Expo Santiago 2026, en el Centro Cultural Estación Mapocho.

    En detalle, el estudio evaluó a 45 de las 52 comunas de la Región Metropolitana (RM), equivalentes al 87% de los municipios y al 92% de la población regional, mediante 48 indicadores agrupados en ocho dimensiones relacionadas con el desarrollo de ciudades inteligentes y la gestión municipal.

    El gobernador Orrego, destacó que “por primera vez tenemos una radiografía de qué tan preparados están nuestros municipios para avanzar hacia ciudades inteligentes".

    En ese sentido, informó que “el promedio regional es de 39,8 puntos sobre 100: nuestra principal fortaleza está en infraestructura digital y ciberseguridad, mientras las mayores brechas están en sustentabilidad, inteligencia artificial y estrategia digital”.

    Con ello, planteó que “este índice no busca solamente hacer un ranking, sino conocer dónde están las brechas y qué buenas prácticas podemos replicar. Con esta información vamos a trabajar con cada municipio para impulsar soluciones concretas y lograr que la tecnología y la innovación mejoren la calidad de vida de las personas, sin importar en qué comuna vivan”.

    Fortalezas y desafíos

    El estudio reveló que la dimensión con mejores resultados a nivel regional fue la de Infraestructura Digital y Ciberseguridad, alcanzando un promedio de 69,9 puntos.

    En contraste, la Sustentabilidad Ambiental Inteligente registró el promedio más bajo de las ocho dimensiones, con 26,3 puntos.

    Entre los principales desafíos detectados se encuentran la adopción y uso de Inteligencia Artificial, con 34,9 puntos, y Visión Estratégica e Innovación Digital, con 35,3 puntos, área en la que el estudio plantea la necesidad de avanzar en estrategias de ciudades inteligentes y planes de transformación digital más estructurados.

    En concreto, el análisis sostiene que la RM “cuenta con una base de infraestructura digital razonablemente buena, pero la capacidad institucional para planificar, gobernar y sostener esa infraestructura en el tiempo es donde se concentra la mayor oportunidad de mejora”.

    Revisa el detalle y la evaluación de cada comuna a continuación:

    Más sobre:Gobierno regionalInnovaciónTecnologíaMunicipalidades

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El encuentro protocolar de las presidentas de la Suprema y el TC

    Gobierno anuncia que respaldará proyecto que reconoce el 18 de julio como Día Nacional de la Reinserción Social

    Presidente Kast lidera nueva reunión de monitoreo y coordinación por sistema frontal

    “Irritación y dolor”: los efectos que el wasabi y otros alimentos pueden causar en los perros, según un veterinario

    Senapred mantiene 14 alertas por sistema frontal: tres regiones y dos zonas de Atacama tienen vigente la alerta roja

    Ministra de Salud y cardenal Chomali visitan albergue en Independencia y buscan impulsar la vacunación

    Lo más leído

    1.
    Indicaciones a proyecto de Boric, inversión de $100 mil millones, más sueldo y bono por riesgo: las claves del anuncio del gobierno a Carabineros

    Indicaciones a proyecto de Boric, inversión de $100 mil millones, más sueldo y bono por riesgo: las claves del anuncio del gobierno a Carabineros

    2.
    Tribunal acoge solicitud de la defensa de Karen Rojo y abona a su condena 1.463 días que estuvo recluida en Países Bajos

    Tribunal acoge solicitud de la defensa de Karen Rojo y abona a su condena 1.463 días que estuvo recluida en Países Bajos

    3.
    Cardenal Chomali: “En vez de mostrarle el latido a la mujer, sería bueno que lo escuchara el médico que se comprometió a preocuparse de la vida” 

    Cardenal Chomali: “En vez de mostrarle el latido a la mujer, sería bueno que lo escuchara el médico que se comprometió a preocuparse de la vida” 

    4.
    Pese a advertencia de alcalde Alessandri: se registra congestión de casi 15 kilómetros en la ruta hacia Farellones

    Pese a advertencia de alcalde Alessandri: se registra congestión de casi 15 kilómetros en la ruta hacia Farellones

    5.
    ¿Hay falsos positivos y qué sustancias detecta? Cómo funciona el test de pelo al que dio positivo Juan Pablo Rodríguez

    ¿Hay falsos positivos y qué sustancias detecta? Cómo funciona el test de pelo al que dio positivo Juan Pablo Rodríguez

    6.
    PDI incauta celular del senador Kusanovic en el marco de investigación por sueldo de exasesor

    PDI incauta celular del senador Kusanovic en el marco de investigación por sueldo de exasesor

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteorólogos anticipan cómo serán los sistemas frontales que llegan a Chile este fin de semana

    Meteorólogos anticipan cómo serán los sistemas frontales que llegan a Chile este fin de semana

    “Irritación y dolor”: los efectos que el wasabi y otros alimentos pueden causar en los perros, según un veterinario

    “Irritación y dolor”: los efectos que el wasabi y otros alimentos pueden causar en los perros, según un veterinario

    Street Fighter II y la música de Yoko Shimomura

    Street Fighter II y la música de Yoko Shimomura

    Las 4 regiones que tendrán tormentas eléctricas, según el tiempo

    Las 4 regiones que tendrán tormentas eléctricas, según el tiempo

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Limache en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Limache en TV y streaming

    Revisa las medidas de apoyo de BancoEstado para clientes afectados por el sistema frontal

    Revisa las medidas de apoyo de BancoEstado para clientes afectados por el sistema frontal

    Rating del jueves 23 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 23 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    El encuentro protocolar de las presidentas de la Suprema y el TC
    Chile

    El encuentro protocolar de las presidentas de la Suprema y el TC

    Gobierno anuncia que respaldará proyecto que reconoce el 18 de julio como Día Nacional de la Reinserción Social

    Presidente Kast lidera nueva reunión de monitoreo y coordinación por sistema frontal

    Gobierno nombra a Lorena Herrera como nueva directora general de Concesiones de Obras Públicas
    Negocios

    Gobierno nombra a Lorena Herrera como nueva directora general de Concesiones de Obras Públicas

    Presidente del BancoEstado dijo que era “retrógrado” prohibir el pago de interés sobre interés

    Trump amenaza a Europa con un “arancel sustancial” en respuesta a la millonaria multa contra Google

    “Irritación y dolor”: los efectos que el wasabi y otros alimentos pueden causar en los perros, según un veterinario
    Tendencias

    “Irritación y dolor”: los efectos que el wasabi y otros alimentos pueden causar en los perros, según un veterinario

    Meteorólogos anticipan cómo serán los sistemas frontales que llegan a Chile este fin de semana

    Las dos regiones que acumularán hasta 150 mm de lluvia este fin de semana, según el tiempo

    Deporte y música: Santander Rock N’ Roll Running Series 2026 abre sus inscripciones
    El Deportivo

    Deporte y música: Santander Rock N’ Roll Running Series 2026 abre sus inscripciones

    Gustavo Álvarez no llega solo a Liga de Quito: aseguran que busca fichar a jugador de la U

    Entradas agotadas: la UC recibirá a Estudiantes de La Plata en el Claro Arena por la Copa Libertadores a estadio lleno

    Incluido el rack de IA “más potente del mundo”: 6 novedades que AMD presentó en Advancing AI 2026
    Tecnología

    Incluido el rack de IA “más potente del mundo”: 6 novedades que AMD presentó en Advancing AI 2026

    Street Fighter II y la música de Yoko Shimomura

    Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: lo que dicen los expertos

    La Odisea suma más de 200 mil espectadores en Chile y dispara el fervor por el formato IMAX
    Cultura y entretención

    La Odisea suma más de 200 mil espectadores en Chile y dispara el fervor por el formato IMAX

    Pedro Pascal recibirá su estrella en el Paseo de la Fama en 2027

    Facebrooklyn presenta nuevo single junto a la artista mexicana izatkm

    Karim Khan es destituido de su cargo como fiscal de la Corte Penal Internacional
    Mundo

    Karim Khan es destituido de su cargo como fiscal de la Corte Penal Internacional

    La campaña de EE.UU. para desmantelar “ladrillo a ladrillo” la CPI

    Trump avisa a China y Rusia que si entregan armas a Irán “sería muy malo” para ambos

    Datos Paula: gorpcore, la tendencia que lleva la ropa outdoor a la ciudad
    Paula

    Datos Paula: gorpcore, la tendencia que lleva la ropa outdoor a la ciudad

    ¿Team dormir con mascotas o cada uno en su cama?

    Hablemos de amor: la amiga que sigo encontrando en mis sueños