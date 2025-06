Camila Hirane y su rol como abogada de hombres acusados de violencia sexual: “La función del teatro es cuestionar”

Íntima. Así define la actriz Camila Hirane la relación que se crea entre ella y el público en Prima Facie. El monólogo la posiciona vulnerable en el escenario, encarnando a Teresa, una abogada penalista que alcanzó el éxito defendiendo a hombres acusados de violencia sexual.

Prima Facie fue escrita por la dramaturga australiana Suzie Miller y ha sido montada en Londres, Nueva York y Madrid. A Chile llegó el año pasado a Teatro UC, bajo la dirección del argentino Daniel Veronese. Esta vez regresa con una nueva temporada al Teatro Mori del Parque Arauco, todos los miércoles hasta el 25 de junio.

Camila Hirane afirma sin titubeos que este es su papel más desafiante. “Es una exposición total, no hay nada que me proteja del público, ni música, ni grandes vestuarios, ni otros actores. Muy vulnerable”, dice a Culto.

Para Hirane, el cambio de público en esta temporada es clave. Al ser solo una actriz en escena, define como “permeable” la relación con la contraparte.

“Tu compañero en escena es el público, es la reacción y pulsión del público. La vas sintiendo muy claramente, sobre todo en este monólogo, que soy yo mirando y contándole al público, mirándolos a los ojos. Siento el pulso del público cuando una idea que les hace sentido o algo les produce gracia. Esas mismas cosas van cambiando de una función a otra", explica.

En la obra, la abogada vivirá un hecho traumático que la lleva a cuestionarse sus convicciones, su profesión y la fe en la justicia. “Culpa, verdad y poder se entrelazan en un relato profundamente humano, donde emociones intensas y dilemas éticos se enfrentan a la lógica implacable de un sistema legal diseñado para no escuchar”, describe la sinopsis.

En el contexto legal, el término prima facie (a primera vista) se utiliza para indicar que la evidencia presentada es suficiente para respaldar una afirmación o conclusión, a menos que haya evidencia contraria.

“La protagonista pasa del empoderamiento total a la fragilidad total. Es un viaje de un extremo al otro en que el público va conmigo, cada palabra, de un lugar a otro. La obra está escrita de tal forma que engancha y la dirección de Daniel Veronese, que trabaja de forma maravillosa el realismo, me pone ahí despojada. Me entreno para estar lo más abierta posible al público, ser lo más solidaria y compartir lo que está pasando. Hay mucha intimidad, como si no hubiera una cuarta pared. Puedo sentir como respiran, se sorprenden y reaccionan”.

—¿Cómo esta obra irrumpe en un escenario político y mediático en que están latentes casos como el de Manuel Monsalve, que remeció todo?

Creo que aquí opera la función más importante del teatro, que es la de permitir ver cosas, iluminar aspectos que son incómodos y difíciles de abordar. Te hace empatizar, te hace entender. La ficción en general tiene ese poder. Lo podemos ver en películas, que te abren los ojos ante situaciones que no habías visto, te muestran realidades que te expanden el alma y el corazón a entender las realidades de otras personas.

El teatro tiene ese poder, casi como ningún otro formato, porque estás ahí viendo a un ser humano pasar por algo. La función del teatro, cuando es buen teatro— porque siempre es político— es cuestionar, el sistema, los sistemas de creencias, generar preguntas, plantear contradicciones. Creo que esta obra llega en este momento a eso, para entregarle al público herramientas para entender, empatizar, conversar, reflexionar, profundizar.

—¿Cuál ha sido la respuesta del mundo actoral? Considerando casos que impactan directamente al rubro, como el de Cristián Campos o la denuncia que hizo Gonzalo Valenzuela contra la funa hacia Roberto Farías.

Me hace muy feliz poder aportar desde mi trabajo a la conversación, a las problemáticas del gremio y de la sociedad. Es decir, acá está mi trabajo y esto es lo que yo aporto a la discusión, esta es mi mirada. Eso es lo genial que tiene esta obra para mí, que siento que tiene sentido, es un aporte a complejizar y a profundizar una discusión. Estas situaciones generan crisis. Ante la crisis, el teatro.

—La protagonista de la obra defiende a personas acusadas. ¿Esto choca con algunas de tus creencias personales?

Sí, pero en el fondo ella lo explica muy bien. En mi trabajo de entender a mi personaje y de defenderlo, a mí me hace sentido lo que ella dice. Aquí teníamos muchas discusiones con el director, él tendía que pensar que era una profesión viciada, en términos de la obra, digamos.

A mí me hace sentido lo que ella dice, que en el fondo, para que la justicia funcione, debe haber alguien que esté dispuesta a defender a un acusado sin tomar partido, sin juzgar. Porque uno no es Dios, uno no puede saber cuál es la verdad real. Como abogado, tú solo te tienes que remitir a la verdad legal, y esa verdad legal va a estar determinada por un juez. Uno como abogado lo único que hace es contar una buena versión de la historia de su cliente. Eso es un derecho humano. El derecho de cualquier persona de ser defendido justamente ante un tribunal y de no ser juzgado sin una duda razonable. Cuando ella te lo explica así, porque estoy citando textos de la obra… Tú dices, claro, sí, tiene razón.

Pero después te das cuenta de que todo ese sistema de creencias le explota en la cara y eso creo que es lo más importante de esta obra. Uno podría decir, el tema central es la violencia de género, o las grietas del sistema judicial en los casos de agresión sexual. Pero hay algo que ocurre de manera subterránea, que tiene que ver con la incapacidad que tenemos muchas veces de empatizar con cosas que no nos están ocurriendo a nosotros. Tendemos a justificar los vicios del sistema cuando el sistema nos favorece.

***

Este 2025, la actriz de 39 años está enfocada a tiempo completo en el teatro, luego de hacer exitosas teleseries como Verdades ocultas y Juego de Ilusiones. Además de Prima Facie, integra el elenco de La pequeña historia de Chile, obra escrita por Marco Antonio de la Parra.

“Me encanta porque es el polo opuesto. Somos cinco actores en escena, estamos todo el rato los cinco arriba del escenario. Es una comedia negra. El tipo de actuación es lo opuesto al realismo. Es un personaje totalmente fuera de mí, soy una anciana. Es una locura porque estoy lunes, martes, ensayando esta obra, miércoles con Prima Facie, que es realismo, un drama, y el jueves vuelvo a los ensayos de la otra obra”, explica.

Camila Hirane.

Para Camila Hirane, el vuelco absoluto hacia el teatro es “hermoso” y “constructivo”. “Hay meses de ensayo y error, vas sacando herramientas que no sabías que tenías, hay que profundizar, buscar al personaje desde la sala de ensayo. En el teatro desarrollas una caja de herramientas que después van al servicio de tus personajes en el cine, las series o televisión”.

—¿Volverás a las teleseries?

A mí me encanta hacer teleseries. Estuve hasta finales del año pasado en ellas, y creo que está bien hacer otras y poner toda tu energía en ellas. Mientras hacía Verdades Ocultas y televisión, también hacía teatro. Nunca lo he dejado. Pero es distinto cuando te vas después de grabar once horas a ensayar una obra, o directo de la grabación a hacer función. Es distinto cuando está toda tu energía enfocada en el teatro. Meterse de lleno en el teatro es un privilegio, me encanta poder hacerlo, pero también puedo hacerlo porque hice teleseries antes. Cuando vuelva a hacer televisión, que espero sea pronto, series o cine —cada cosa tiene lo suyo-para mí es importante no dejar el teatro.

