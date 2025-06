Rod Stewart y su duro presente: problemas de salud y cancelaciones de conciertos a meses de volver a Chile

Probablemente, Sir Rod Stewart jamás imaginó que su gira de despedida de los escenarios masivos, One Last Time, sería tan accidentada como ha sucedido hasta ahora. Se ha visto forzado a cancelar conciertos, en una temporada en que la salud no lo ha acompañado.

La cronología señala que el legendario cantante, un nombre ineludible en la música popular, había cancelado su presentación del 1 de junio. Un concierto que era parte de su residencia en el Coliseo del Caesars Palace, de Las Vegas. La decisión se comunicó a pocas horas del show.

“Lamento informarles que no me siento bien y mi espectáculo de esta noche en The Colosseum del Caesars Palace se reprograma para el 10 de junio”, informó el cantante de 80 años, en esa ocasión. Ahí no señaló el problema que lo había forzado a dar pie atrás.

Las cosas se complicaron días después. El jueves 5, Stewart nuevamente comunicó la cancelación del show, que debía presentar esa noche en el mismo lugar. Esta vez, sí contó el problema que lo aqueja. “Mi médico me recetó un poco más de descanso mientras me recupero de la gripe. Gracias por su cariño y comprensión".

El descanso se deberá prolongar por unos días más. El sábado 7 de junio, Stewart anunció en las redes sociales que cancelará cuatro conciertos y reprogramará otros dos, todos en EE.UU., debido a los persistentes problemas de salud.

“Tengo que cancelar y reprogramar mis próximos seis conciertos de junio mientras sigo recuperándome de la gripe”, escribió en Instagram. “Lo siento mucho, amigos. Estoy devastado y les pido disculpas sinceramente por cualquier inconveniente que esto pueda causarles a mis fans. Volveré al escenario y los veo pronto”.

Entre los shows cancelados, había otro en la ciudad de Nevada, que estaba programado para el 14 de junio. Asimismo, tenía en agenda dos fechas en California —Rancho Mirage el 12 de junio y Paso Robles el 15 de junio— los que se han reprogramado para el 20 y el 21 de septiembre, respectivamente. El cambio todavía no se actualizaba en su sitio web oficial.

Por ahora, Stewart mantiene en pie su show más importante en lo inmediato; la presentación en el festival Glastonbury, en Reino Unido, donde se espera que salga a cantar en el Pyramid Stage, el más importante del evento, el 29 de junio.

Se espera que ese sea un show especial, en horario estelar, pues ocupará el habitual puesto reservado para una leyenda. Además tendrá el atractivo de contar con la participación como invitado del guitarrista de los Rolling Stones, Ron Wood, con quien revivirá a Faces, la banda que ambos integraron a fines de los sesenta.

Rod Stewart y sus problemas de salud de los últimos años

Hasta ahora, los problemas de salud de Rod Stewart han despertado la preocupación. En enero pasado, el hombre de Forever Young canceló tres shows, también en Estados Unidos; Las Vegas, Lake Tahoe y Lincoln, California.

En aquella ocasión, la salud de Stewart se vio afectada por una faringitis estreptocócica, a lo que se le sumó un positivo por COVID-19, en cuestión de días. Tal como ocurrió el 1 de junio, la cancelación se informó a horas de presentarse en Las Vegas, donde iba a celebrar su show número 200 en la ciudad de las luces. “Lamento muchísimo perderme esta celebración del concierto número 200. La mayoría de la gente puede trabajar con faringitis estreptocócica, pero obviamente yo no. Estoy destrozado”, detalló en esa ocasión.

(AP Photo/Alastair Grant, Pool) Alastair Grant

Los problemas en la voz, lo han acosado durante todo el año. De hecho en mayo, fue visto con un cartel colgado al cuello que decía: “Lo siento. No puedo hablar. Estoy en reposo vocal”. Los medios internacionales, como Hello Magazine, detallan que esa fue una precisa instrucción médica; cuidar la voz al máximo, cuando no está en el escenario.

Como sea, Rod Stewart no pierde la chispa. También en mayo, disfrutó de otra de sus pasiones, el fútbol. Según Hello Magazine, se le vio en el bar irlandés Ronnie Drew, de Cracovia, tras la derrota del Arsenal ante el PSG, en el marco de la Champions League.

Stewart ha debido visitar al doctor en varias oportunidades durante los últimos años; en 2000, fue operado de un cáncer a la tiroides. Años después, en 2017, debió someterse a un tratamiento para atacar un cáncer de próstata. Finalmente, recibió el alta.

La gira One Last Time, se ha presentado como el adiós de Stewart de las giras extensas y los shows multitudinarios, aunque ha señalado que pretende seguir con shows acotados y eventos especiales. “No me voy a retirar, pero esta será la última vez que haga una gran gira como esta”, señaló en una entrevista.

Tras el show en Glastonbury, Stewart volverá a Norteamérica para una serie de fechas, que incluyen otra residencia en Las Vegas, agendada en septiembre. Luego, en octubre, vendrá el tramo latinoamericano, con actuaciones en México, Colombia, Uruguay, Argentina y el show en Santiago de Chile, agendado para el próximo 19 de octubre en el Claro Arena, el renovado estadio del club Universidad Católica. Las entradas están disponibles vía Puntoticket.