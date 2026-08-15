Hay obras que se disfrutan y otras que, además, dejan preguntas dando vueltas en la conversación de vuelta a casa. FAMFEST, el encuentro de teatro familiar más importante de Chile y Latinoamérica, propone este fin de semana lo segundo: una programación que, sala tras sala, vuelve sobre una misma inquietud tan infantil como profunda: ¿quién soy y a dónde pertenezco?

El corazón de esa pregunta late en Mori Recoleta, donde la compañía Teatro Huevo, llegada desde la Región de Aysén, presenta “El País de las Maravillas”. Su Alicia no cae en un hoyo cualquiera, sino en plena Patagonia: entre muñecos, títeres, máscaras y dos músicos en escena, el viaje onírico de Lewis Carroll se transforma en una celebración del sur de Chile y de su patrimonio natural. Una invitación a maravillarse y, de paso, a cuidar lo que nos rodea. (Sábado 15 y domingo 16; la función del sábado 15 incluye interpretación en Lengua de Señas Chilena).

A pocas cuadras, en Mori Bellavista, el viaje es hacia adentro. “Yo soy un Oso”, de las compañías porteñas Abrapalabra y OANI Teatro, cuenta la historia de un oso que despierta y descubre que una fábrica arrasó con su bosque. Los hombres lo convencen de que ya no es un oso, sino un obrero más, y él deberá emprender una travesía formidable para recuperar su verdadera naturaleza. Con marionetas, autómatas y robótica, es una fábula luminosa sobre no dejar que el mundo nos diga quiénes debemos ser. (Sábado 15 y domingo 16; función en LSCh el sábado 15.)

FAMFEST: El panorama familiar del fin de semana que invita a preguntarnos quiénes somos

Los estrenos también se suman a la conversación. En Mori Vitacura, Teatro de la Poesía presenta “El Viaje de la Paz”, donde una niña sigue su anhelo de conocer el mar y, sin proponérselo, enseña a toda una comunidad a reencontrarse (sábado 15 y domingo 16). En Mori Parque Arauco, la compañía La Monomito estrena “El Monstruo Triste tras la Puerta Secreta”, sobre la valentía de la infancia y el poder de nombrar lo que duele, donde el monstruo no asusta: llora (domingo 16).

Y en Teatro UC, la agrupación colombiana Teatro de Juguete trae “Zorro”, un pequeño criado por humanos al que ningún mundo termina de aceptar —ni el de la casa, ni el del bosque—, en una historia sensible sobre habitar más de una pertenencia a la vez (sábado 15, con función en LSCh).

Funciones gratis en comunas

La mejor noticia es que esta conversación no se queda en el centro: cruza la ciudad y llega, gratis, a las comunas. En Lampa, su Centro Cultural recibe dos funciones imperdibles: el propio “Zorro” colombiano (domingo 16, con función en LSCh) y la argentina “Sueño”, una versión libre del “Sueño de una noche de verano” de Shakespeare, sobre los deseos que despiertan cuando somos libres (sábado 15, con función en LSCh). La obra llega avalada por un notable recorrido internacional —con temporadas en España y su compañía, La Criolla, premiada en el prestigioso Festival de Teatro Clásico de Almagro—, bajo la firma de Emiliano Dionisi, uno de los directores y dramaturgos más reconocidos de la nueva escena argentina por su talento para acercar los clásicos a todo público.

FAMFEST: El panorama familiar del fin de semana que invita a preguntarnos quiénes somos

En La Pintana, en tanto, el Teatro Municipal presenta “Pionero”, de la compañía Candilejas, donde la espera para ser retirado del colegio se transforma en una entretenida investigación escolar (sábado 15, con función en LSCh). Y en San Ramón, en su Teatro Municipal, el gran cartel del fin de semana: “El Capote”, de Teatro y su Doble, un teatro de muñecos basado en el clásico de Gogol, con Aline Kuppenheim en el elenco y las voces de Alfredo Castro y Hugo Medina (sábado 15). Estas tres últimas apuestas, “Sueño”, “Pionero” y “Capote”, pensadas desde los 8 años, son además una puerta ideal para preadolescentes y adolescentes.

La ruta se extiende incluso más allá de Santiago: el domingo 16, el Teatro Universidad de Concepción recibe también “Sueño”, para que el sur sea parte de la misma fiesta escénica.

FAMFEST: El panorama familiar del fin de semana que invita a preguntarnos quiénes somos

Beneficios para socios del Club La Tercera

Para quienes elijan las salas de pago, FAMFEST suma dos beneficios que hacen más fácil llenar las butacas en familia: los socios de Club La Tercera obtienen un 25% de descuento, presentando su RUT de suscriptor vigente en Passline o en boleterías, mientras que los afiliados a Caja Los Andes acceden a un 50% de descuento sobre la entrada general en todas las obras y salas.

Los descuentos son alternativos —no se acumulan— y se mantiene siempre la tarifa preferente de $5.000 para niñas, niños, estudiantes y tercera edad.

Y como la fiesta recién comienza, conviene anotar la próxima parada: el Teatro Camilo Henríquez recibirá “Desconecta2”, de la Compañía Alaraca, una aventura sobre el equilibrio entre la vida digital y la real, el viernes 21 y sábado 22 de agosto (sábado 22, con función en LSCh). Buen momento, entonces, para escoger asiento: este fin de semana, la escena familiar tiene mucho que preguntar.