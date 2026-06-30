Savoia, la pizzería que recrea un pedazo de Italia en Santiago

En el nivel -2 del Mercado Urbano Tobalaba (MUT) se encuentra Savoia, pizzería que reúne recetas clásicas y de autor, y que resguarda la tradición culinaria de Italia.

El nombre hace referencia a uno de los íconos más reconocibles de la gastronomía italiana: la pizza Margherita .

Según relatan, en 1889, Margherita de Savoia —la primera reina de Italia unificada— visitó Nápoles y probó una pizza elaborada por un cocinero local, Raffaele Esposito, quien la bautizó con su nombre en su honor.

Se trataba de una mezcla sencilla de tres ingredientes de la zona: tomate San Marzano, mozzarella di bufala de la Campania y albahaca fresca, elegidos como homenaje a los colores de la nueva bandera.

Savoia, la pizzería que recrea un pedazo de Italia en Santiago CLAUDIO BUENO

Dicha historia fue la inspiración para que cuatro chilenos, algunos de ellos con raíces italianas, decidieran crear Savoia, con el fin de recrear el espíritu de Italia en Santiago .

A meses de su apertura en el MUT a mediados de 2025, ha sido reconocida por diversas entidades.

Una de ellas fue el gobierno de Italia, que a través del Instituto Nacional de Investigaciones Turísticas (Isnart, Istituto Nazionale Ricerche Turistiche), le otorgó el reconocimiento del Marchio Ospitalità Italiana.

Este último certifica que Savoia es una genuina pizzería italiana y destaca la capacidad de promover y resguardar la autenticidad de esa gastronomía en el extranjero .

Savoia, la pizzería que recrea un pedazo de Italia en Santiago Gianfranco Levrini

Otras fueron la marca de harina Cinque Stagioni y su importadora, Gourmitalia, que la seleccionaron e impulsaron para competir en la categoría clásica en el Campionato Mondiale della Pizza, en Parma.

La instancia, realizada en abril y que corresponde a uno de los encuentros más relevantes del mundo pizzaiolo, representó una experiencia significativa y de perfeccionamiento para el equipo y para su chef, Francisco Flores , cuya trayectoria ha estado fuertemente vinculada a la cocina de ese país .

Previamente, se desempeñó en la Embajada de Italia en Chile —durante la gestión del embajador Marco Ricci—, el restaurante Italissimo y Radicci, en el Stadio Italiano.

Savoia, la pizzería que recrea un pedazo de Italia en Santiago Gianfranco Levrini

Nicolás Lizarra, uno de los socios de Savoia, afirma: “Estos hitos de carácter internacional a tan pocos meses de haber abierto son una enorme satisfacción para todo el equipo y una señal de que vamos por el camino correcto”.

“Haber sido respaldados por la Cámara de Comercio Italiana y recibir de manos de la embajadora de Italia, Valeria Biagiotti, el reconocimiento que acredita que contribuimos a mantener viva la cultura y gastronomía italiana en el extranjero, nos llena de orgullo”.

“Además, representa para nosotros una validación de nuestra forma de entender la pizza: con respeto por la tradición, atención al detalle y un compromiso permanente con la calidad de los productos y los procesos . Es una señal de que estamos construyendo un proyecto auténtico y coherente, capaz de recrear un pedazo de Italia en Santiago”, agrega Lizarra.

Cómo es Savoia, la pizzería que resguarda la tradición culinaria de Italia

La especialidad de la casa es la pizza Margherita. Es por esto que está presente tanto en su versión original como en otras cinco variaciones , las cuales reinterpretan sus elementos esenciales y respetan el equilibrio entre simplicidad y técnica, que define a este estilo.

La carta se completa con otras 28 pizzas, entre clásicas y creaciones propias , que nacen de diversas inspiraciones, con un apartado enfocado en ciudades de Italia y el mundo.

Esta selección permite elegir entre alternativas cárnicas, marinas, vegetarianas, veganas e incluso con dosis de picor .

Para elaborar sus recetas, Savoia utiliza principalmente ingredientes italianos, complementándolos con productos locales cuidadosamente escogidos cuando aportan el mismo nivel de sabor y coherencia a la propuesta.

Savoia, la pizzería que recrea un pedazo de Italia en Santiago CLAUDIO BUENO

La masa es de estilo napolitano contemporáneo, explican. Se elabora con la mezcla de dos harinas italianas, Biga como prefermento, y una pequeña dosis de semolina para darle mayor estructura y profundidad de sabor, mientras que su acidez equilibrada se logra gracias a una fermentación entre 24 y 48 horas, en frío y temperatura ambiente.

El resultado es una base liviana pero consistente, pensada para sostener distintas combinaciones.

Savoia, la pizzería que recrea un pedazo de Italia en Santiago Gianfranco Levrini

Coco Eynaudi, uno de los socios de Savoia y creador de alguna de las recetas, afirma: “Nos basamos en la tradición de la pizza napoletana y, siguiendo el ejemplo unificador de Margherita, reunimos lo mejor de cada región de Italia utilizando principalmente productos de ese país, complementados con lo mejor que ofrece Chile para lograr una propuesta auténtica, coherente, con mucho sabor y de alto nivel”.

El menú, que tiene delivery disponible, se complementa con una selección de antipasti, calzone, pizza fritta, schiacciata (focaccia toscana), ensaladas y postres .

En cuanto a la barra, cuenta con mocktails. Y una vez que tenga la patente de alcoholes, tendrá vinos —con etiquetas de Italia—, spritz, sour y cerveza, así como coctelería icónica, con un foco italiano y de autor.

Desde Savoia enfatizan que el espíritu de la pizzería es “releer la tradición italiana desde una mirada contemporánea, con foco en el producto, la técnica y el origen”.

Su horario es de lunes a domingo, de 12:00 a 21:30. Sin embargo, anticipan, pronto se extenderá su horario en conjunto al MUT.