Kaiser insiste en proyecto de indulto general a uniformados y emplaza al Presidente Kast: “Hasta el momento no ha hecho nada”

El líder del Partido Nacional Libertario (PNL) y exdiputado, Johannes Kaiser, emplazó al Presidente José Antonio Kast y aumentó la presión el gobierno para tomar una definición sobre los indultos a uniformados condenados en el contexto del estallido social de 2019.

Esto, luego que desde el Ejecutivo optaron por mantenerse al margen de la propuesta impulsada desde la colectividad no oficialista, de entregar un indulto general para liberar a todos los integrantes de las filas de Carabineros y las Fuerzas Armadas que cumplen penas por apremios ilegítimos en ese periodo.

Desde la sede del PNL, Kaiser señaló que a su juicio el proyecto que anunciaron no necesariamente debe ser visto como una presión el Ejecutivo, sino que puede ser una válvula para disminuirla, debido a que el Mandatario ya tiene el compromiso de hacer uso del indulto presidencial para estos casos.

“Yo creo que le quita presión, porque la presión existe en este momento. Existe el compromiso del Presidente de la República de hacerse cargo, individualmente, de los indultos respecto de personal policial y uniformado durante el 18-O. Hasta el momento no ha hecho nada. Han pasado tres meses, yo no sé cuánto tiempo se necesita para tomar una decisión en estas materias”, dijo.

El presidente de los libertarios reforzó que de apoyar la iniciativa de indulto general, que sería votada en el Parlamento, el Jefe de Estado “entonces no tiene que tomar la decisión. La puede tomar el Senado y la puede tomar la Cámara de Diputados, y lo puede hacer sobre la base de lo que sea entonces una señal institucional que vaya más allá de lo que es un perdón”.

El también excandidato presidencial hizo una férrea defensa del actuar de Carabineros y las FF.AA. en el marco del estallido.

“No nos olvidemos que fue lo que impidieron. Impidieron que las hordas de violentistas se tomaran La Moneda y terminasen de hacer colapsar nuestro sistema democrático. No se equivoquen. Nosotros no tendríamos elecciones hoy día si hubiesen tenido éxito los violentistas que atacaron nuestra institucionalidad”, remarcó.

Y luego agregó: “Chile se merece seguridad, se merece tener una fuerza pública respaldada, y esa fuerza pública merece el respaldo que le tiene que dar entonces su clase política. Y en la clase política hay ciertos personajes que no pueden sencillamente estar permanentemente lavándose las manos y pasándose la pelota los unos a los otros, porque nadie quiere asumir la responsabilidad personal de ayudar a quienes salvaron a esta República y por lo demás a quienes impidieron que cayera el gobierno de Sebastián Piñera”.

Finalmente, Kaiser dijo que hasta ahora solo le han enviado mensajes por la prensa al Presidente Kast para que le de urgencia al proyecto. “Directamente no he hablado todavía con el ministro. Pero tienen claro por qué estamos presentando esto. Y creemos que la urgencia es una forma también en que el Ejecutivo se pueda hacer parte de un compromiso en que incurrieron”.