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    Política

    De republicanos al FA: CAF y Horizonte Ciudadano convocan a “Encuentro Nacional de Alcaldesas” para este 3 y 4 de julio

    El objetivo del encuentro, entre otras cosas, es "fortalecer el ejercicio del poder político local". Como exponentes estarán la otrora jefa comunal Carolina Tohá (PPD) y la exministra de la Mujer Mónica Zalaquett. Además, participará la exalcaldesa de París por doce años, Anne Hidalgo.

    Nicolás QuiñonesPor 
    Nicolás Quiñones

    Hasta el Hotel Majadas de Pirque concurrirá un numeroso grupo de 37 alcaldesas de todo el país -y de distintos sectores políticos- para participar del “Encuentro Nacional de Alcaldesas de Chile”, que tendrá su jornada inaugural este viernes.

    La actividad, organizada por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y la fundación Horizonte Ciudadano, tiene como objetivo "fortalecer el ejercicio del poder político local, compartir experiencias de liderazgo en contextos de alta complejidad y promover el diálogo y la articulación entre liderazgos municipales“.

    La primera jornada -de dos en total- tendrá como hito un panel de conversación que estará compuesto por la exalcaldesa de Santiago Carolina Tohá (PPD), la otrora ministra de la Mujer Mónica Zalaquett y la exalcaldesa de París entre 2014 y 2026, Anne Hidalgo, militante del Partido Socialista francés.

    El encuentro contará con la participación de prácticamente todo el arco político, pues entre las jefas comunales que concurrirán habrá presencia de partidos como la UDI y el Frente Amplio.

    Del extremo norte del país, irán las alcaldesas de Camiña, Evelyn Mamani; de Sierra Gorda, Adriana Rivera, y de la comuna de María Elena, Viviana Cuello. Las tres son independientes.

    Desde el Norte chico viajarán las alcaldesas Marta Carvajal (Combarbalá), Urbelinda Aquea (PS-La Higuera) y Carmen Olivares (Ind.-PS), que es la jefa comunal de Río Hurtado.

    De la Región de Vaparaíso se invitó a Lidia Silva (Ind.-UDI), de Cartagena; Dina González (PS), de Calle Larga; Filomena Navia (PS), de La Cruz; Leslie Pacheco (Ind.-UDI), de Nogales; Claudia Adasme (RN), de Papudo; Carolina Corti (RN), de Quilpué; Macarena Ripamonti (FA), de Viña del Mar, y Carmen Castillo (Ind.-PS), de San Felipe.

    También se espera que estén presentes un total de 10 jefas comunales de la Región Metropolitana: Camila Merino (Evópoli), de Vitacura; Catalina San Martín (Ind.-Evópoli), de Las Condes; Javiera Reyes (PC), de Lo Espejo; Paula Gárate (UDI), de Melipilla; Paulina Bobadilla (Ind.-FA), de Quilicura; Karina Delfino (PS), de Quinta Normal; Zandra Maulén (Ind.-PPD), de El Monte, y Claudia Pizarro (DC), de La Pintana.

    La única representante de la Región de O’Higgins sería la alcaldesa de Mostazal, Verónica Arroyo (Ind.).

    Del Maule irían dos: Carolina Muñoz (DC), de Hualañé, y Claudia Medina (Ind.-DC), alcaldesa de Rauco.

    De La Araucanía también iría una sola alcaldesa: Jacqueline Romero (RN), de Pitrufquén.

    Carla Anmtmann (FA), alcaldesa de Valdivia, sería la única jefa comunal de la región de Los Ríos.

    Desde Los Lagos iría otro puñado de alcaldesas, compuesto por María Jimena Núñez (UDI), de Puyehue; Alicia Villar (Ind.-republicana), de Purranque; María Elena Ojeda (UDI), de Puerto Octay; Cristina Espinoza (Ind.), de Hualiahué, y Javiera Yáñez (Ind.-PS), de Curaco de Vélez.

    Desde Aysén se trasladarían las alcaldesas Claudia Valdés (Ind.-PPD) y Marisela Jiménez (Ind.), de Tortel. Mientras que de la Región de Magallanes asistiría la jefa comunal de Torres del Paine, Anahí Cárdenas (Ind.-UDI).

    La alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino (PS), aseguró que “siempre es importante poder hablar entre alcaldesas. Discriminaciones, desigualdades que viven las mujeres en lo cotidiano, que también viven las vecinas de nuestra comuna. Y también muchas veces nosotras, desde la política que también sufrimos ciertas situaciones que son similares”.

    Y agregó: “Por lo mismo, empujar agendas comunes como alcaldesas, y además respaldadas y coordinadas por la fundación Horizonte Ciudadano, creo que es muy relevante. Así que este encuentro creo que es importante, necesario”.

    Más sobre:PolíticaHorizonte CiudadanoAlcaldesas

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