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    Política

    El “efecto Longueira” en la UDI

    Durante los últimos meses, el exsenador ha sostenido contactos con varias autoridades independientes para que fichen en el partido. Entre ellos, se espera que se concreten los del gobernador del Biobío, Sergio Giacaman; del alcalde de La Florida, Daniel Reyes, y algunos diputados.

    Pedro RosasPor 
    Pedro Rosas
    17-06-2026 PABLO LONGUEIRA FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    El pasado 16 de junio, aprovechando un encuentro en Santiago entre los gobernadores y el Presidente José Antonio Kast, Pablo Longueira se reunió con los tres representantes de la UDI, Pedro Álvarez Salamanca (El Maule), Marcelo Santana (Aysén) y Sergio Giacaman (Biobío) para discutir sobre la actualidad del partido.

    Por esos días, el exministro se encontraba desplegado por su candidatura a la presidencia del la colectividad y, por lo mismo, estaba gestionando una serie de encuentros con dirigentes y simpatizantes de la tienda para presentar su proyecto y tantear terreno.

    En ese contexto, el acercamiento particularmente con Giacaman era clave. Gobernador independiente, en 2024 fue elegido con cupo UDI después de haber presentado su renuncia al partido tres años antes. Esto, en medio de sus críticas por los descuelgues en la elección presidencial, en la que coordinó la campaña de Sebastián Sichel en el Biobío.

    Así, se transformó en una de las figuras que Longueira apostó por reclutar para su campaña en la elección interna. Esos acercamientos hoy se mantienen y se espera en las próximos meses se traduzcan en el ingreso formal del gobernador a las filas del partido.

    Y es que pese a la decisión del exministro de desistir de su candidatura e ir como secretario general en una lista conjunta con el diputado Jorge Alessandri, en su entorno recalcan que sus objetivos son los mismos: sumar 10 mil nuevos militantes en los próximos meses y recuperar la identidad de la “UDI Popular”.

    En esa tarea, acercar a nombres como Giacaman a la colectividad se ha transformado en uno de los pasos clave reconocen en el entorno de Longueira. En concreto, junto con preparar lo que sería una restructuración de la directiva, junto a Alessandri se han intensificado las conversaciones para poder presentar un grupo de nuevos fichajes UDI en los próximos meses.

    Si bien se trata en varios casos de concejales y consejeros regionales cercanos al partido, el foco también ha estado en autoridades de primera línea que en su momento hayan estado ligadas a la colectividad, pero que hoy día se mantienen como independientes. Varios de esos casos, de hecho, disputaron las últimas elecciones con cupo gremialista.

    Hace unos días el propio Longueira reconoció públicamente algunos contactos en esa línea. “Ya he recorrido varias regiones, van a entrar muchos alcaldes, van a entrar gobernadores, diputadas. En fin, la gente quiere volver a este proyecto”, aseguró en entrevista con Desde la Redacción de La Tercera.

    En esa línea, explicó que “mi objetivo es que los que no están militando vuelvan. Estoy en eso. Estamos muy cerca de llegar a los mil retornados, y esta es una campaña para que vuelvan 10 mil (...). Está lleno de diputados que no son UDI. Fueron en la lista de la UDI, y hay tres que van a entrar conmigo. Están entrando porque si les garantizamos que la UDI va a volver a ser influyente, vuelven. Eso es lo que está ocurriendo”.

    Así, al nombre de Giacaman uno de los que también se suma como eventuales incorporaciones es el alcalde de La Florida, Daniel Reyes. Aunque en la última campaña el jefe municipal respaldó la candidatura de Kast y tuvo un acercamiento con el Partido Republicano, Longueira lleva varios meses en contacto con él para sumarlo al partido.

    Incluso, según quienes conocieron de esas conversaciones, en su momento empezaron a planificar la posibilidad de realizar una actividad en La Florida para anunciar su ingreso a la colectividad, sin embargo, la confirmación de una lista única retrasó esa puesta en escena.

    Donde también deberían haber incorporaciones es en la Cámara de Diputados. De hecho, según fuentes de la bancada, los acercamientos que ha tenido Longueira con algunos diputados son conocidos, pues incluso tenía programado un encuentro para la semana pasada, que finalmente fue suspendido tras el anuncio de una lista única.

    Por ejemplo, una de las parlamentarias que ya se da por hecho que empezaría a militar en la colectividad es la representante de la región de Tarapacá, Ximena Naranjo, quien salió electa con cupo de la UDI.

    A ella también se suman los nombres de la diputada Natalia Romero (O´Higgins) y Marlene Pérez (Biobío), con quienes Longueira también ha tenido acercamientos para que ingresen a la colectividad.

    Según cercanos al exsenador, la apuesta es que los nuevos fichajes del partido se vayan concretando durante los próximo meses con miras a poder hacer un lanzamiento de la campaña para presentarlos, lo que debería ocurrir a más tardar en septiembre.

    En paralelo, hoy el foco está en empezar a delinear la estructura de la directiva, trabajo que se emepezó junto a Alessandri durante la semana pasada. Una vez definido eso, se deberían a empezar a evaluar los nombres para los distintos cargos.

    Más sobre:Pablo LongueiraUDIJorge AlessandriElecciones internasLa Tercera PM

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