Las tecnológicas volvieron a liderar el S&P500 en el primer semestre

La guerra en Irán, la revolución de la Inteligencia Artificial y los cambios en la postura de la Fed impactaron en el desempeño de las grandes compañías del S&P500, índice que rentó 15% en los primeros seis meses del año.

Según un informe elaborado por la app de inversiones XTB, entre enero y junio el sector Comunicación - que incluye a Meta Platforms, Alphabet (Google), Netflix, Disney, Comcast y otras- lideraba con un 12,7%, seguido muy de cerca por Industriales con 12,6% y Utilities con 9,4%. Tecnología ocupaba el cuarto lugar, con 9,3%.

Sin embargo, en el primer semestre de este 2026, Tecnología anota un retorno de 32,6%, mientras que Energía subió al segundo puesto con un alza 20,5% e Industriales quedó tercero con 20%.

En contraste, Comunicación cayó desde el primer lugar de 2025 hasta el último puesto en 2026, con un retorno de -8,4%, lo que representa el deterioro relativo más fuerte del ranking.

En su análisis, XTB detalló que, en el segundo trimestre de este año, Tecnología rentó 43,5%, donde “la narrativa es la misma en todo el mundo: la inteligencia artificial como motor de capex de los grandes hiperescaladores (Google, Microsoft, Amazon, Meta)”.

En el primer trimestre, el sector sufrió con la caída del software (-30% desde los máximos de octubre de 2025) y con la venta masiva de las Magnificent Seven.

“Pero desde el mínimo del 30 de marzo, el rebote fue intenso. Los semiconductores fueron el motor: Nvidia, Broadcom, AMD y los proveedores de memoria como Micron. Por el lado positivo, la IA no solo mantuvo su narrativa de inversión, sino que la respaldó con ganancias reales”, sostuvo.

Respecto del sector energía, en el segundo cuarto el retorno fue de -12,6%, lo que se explica por el conflicto en Irán.

“El sector se disparó en el primer trimestre ante el cierre del estrecho de Hormuz y el alza del petróleo hasta los U$112-US$120 por barril, acumulando enormes ganancias durante los meses de marzo y abril. Sin embargo, en el segundo trimestre, con señales de un posible cese al fuego y la decisión de los Emiratos Árabes Unidos de abandonar la OPEP, el sector sufrió una corrección importante”, dice el reporte.

Mientras, el sector Industrial subió 14,8% en el segundo trimestre.

Según XTB, “la razón del buen desempeño en el contexto actual es la diversificación de sus componentes. Las empresas industriales son beneficiarias directas de la construcción de infraestructura de centros de datos y de la expansión del sector de defensa ante el conflicto en Oriente Medio”.

Por último, Comunicaciones pierde 8,4% en el año y 3,1% en el segundo trimestre.

“La explicación tiene múltiples capas. La primera fue la disrupción que la IA provocó en los modelos de negocio de las plataformas publicitarias. Si Google y Meta durante años fueron sinónimos de la publicidad digital, el surgimiento de herramientas de IA generativa, como buscadores alternativos y asistentes de compras, plantea interrogantes estructurales sobre su futura participación de mercado”, dijo la compañía.

Además, apuntó que “la segunda capa fue la sobrevaloración: el sector había tenido un excelente 2025 y entró a 2026 con valoraciones que dejaban poco margen de error. Tercero, el sector de software de empresas medianas y la parte de entretenimiento del índice sufrieron con la compresión de márgenes ante costos energéticos más altos y con la postura de tasas altas de la Fed”, sostuvo.