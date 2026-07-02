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    Política

    Alcaldes se reúnen con la mesa del Senado para lograr acuerdos previos a la votación en particular de la megarreforma

    "Si los alcaldes logran un acuerdo con el gobierno, nosotros vamos a respetar ese acuerdo y nuestros votos van a estar para ese acuerdo", señaló tras la reunión la presidenta del Senado, Paulina Núñez. Desde los municipios esperan una compensación al Fondo Común Municipal y que la exención de contribuciones sea focalizada.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Santiago, 2 de julio 2026. Mesa del Senado sostiene reunion de trabajo con alcaldes y alcaldesas para abordar el proyecto de ley de Reconstruccion. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    La tarde de este jueves un grupo de alcaldes de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) sostuvo una reunión con la mesa del Senado para impulsar un acuerdo previo a la conversación en particular de la megarreforma en la Cámara Alta.

    La instancia, en la que estuvo la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), asistieron los alcaldes Gustavo Alessandri (Zapallar), Karina Delfino (Quinta Normal), Ali Manouchehri (Coquimbo), Tomas Vodanovic (Maipú), Claudia Adasme (Papudo) y Cristóbal Labra (La Cisterna).

    Desde el municipalismo esperan que los recursos que se saquen del Fondo Común Municipal (FCM) sean compensados en su totalidad por medio de una ley permanente.

    Santiago, 2 de julio 2026. Mesa del Senado sostiene reunion de trabajo con alcaldes y alcaldesas para abordar el proyecto de ley de Reconstruccion. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    A esto añaden que la exención tributaria sea focalizada en aquellos adultos mayores que se encuentren en rangos de ingresos de hasta 3 millones de pesos: 100% para quienes tienen ingresos aproximados menores a 1,5 millones, y 50% para quienes están en el rango intermedio de ingresos, entre 1,5 millones y 3 millones de pesos.

    La reunión fue valorada tanto desde el mundo municipal como por la presidenta del Senado.

    Si los alcaldes logran un acuerdo con el gobierno, nosotros vamos a respetar ese acuerdo y nuestros votos van a estar para ese acuerdo. Y si los alcaldes no logran un acuerdo con el gobierno, obviamente que se abre la conversación, principalmente con la Comisión de Hacienda, para ver si podemos recoger esta propuesta o ir acercando posiciones”, señaló Paulina Núñez.

    Santiago, 2 de julio 2026. Mesa del Senado sostiene reunion de trabajo con alcaldes y alcaldesas para abordar el proyecto de ley de Reconstruccion. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Hicimos una propuesta sumamente madura, una propuesta como lo hacemos nosotros que administramos realidades y una propuesta seria de manera transversal. Ahora la pelota la tiene el gobierno”, declaró el presidente de la ACHM, Gustavo Alessandri.

    La vicepresidenta de la ACHM, Karina Delfino explicó que están preocupados por la tramitación del proyecto y que esperan que el Ejecutivo pueda acoger estas propuestas.

    Nosotros ya tenemos esta propuesta que nos representa de manera transversal. Por lo mismo, creo que el gobierno, en particular el ministro de Hacienda, debe acoger nuestra propuesta porque le hace bien a Chile, pero además alivia a los municipios ante una preocupación válida que hoy día tenemos”, explicó.

    Por su parte, el jefe comunal de Maipú, Tomás Vodanovic destacó que esta jornada lograron “el apoyo político que nosotros esperábamos, que es que este acuerdo que fuimos capaces de tomar como alcaldes también sea reafirmado y sostenido por los senadores y senadoras de nuestros partidos políticos”.

    Alrededor de las 16:00 horas de este jueves el Ejecutivo, a través del ministro de Hacienda Jorge Quiroz, también se reunirá con los representantes de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) para discutir sus planteamientos sobre la megarreforma.

    Más sobre:MegarreformaPaulina NúñezGustavo AlessandriKarina DelfinoTomás VodanovicSenadoReunión

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