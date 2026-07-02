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    Política

    Las dudas de Arturo Squella en torno a su reelección a la cabeza del P. Republicano y el nombre que asoma para sucederlo

    El actual timonel no tiene claridad sobre si repostulará al cargo que ocupa desde 2023. Aunque en la colectividad hay algunos que esperan que acepte continuar, también hay un grupo crítico de su estilo. Sobre todo, tras el cruce que protagonizó con Alejandro Irarrázaval. Como una alternativa ya se comenta el nombre del diputado Benjamín Moreno.

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes
    FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    Faltan meses. Recién durante el verano, en una fecha aún por confirmar, el Partido Republicano llevará a cabo sus elecciones de directiva nacional. Pese a la distancia del hito, el asunto ya capturó la atención de la militancia de la colectividad fundada por el Presidente José Antonio Kast.

    Esa elección renovará la directiva que hoy encabezan el senador Arturo Squella, como presidente, y Vicente Bruna, como secretario general. Junto con el tesorero, la prosecretaría y las vicepresidencias.

    Lo que mantiene la expectación alta en el partido es que no existe claridad sobre si Squella va a ir a la reelección. El actual timonel ha transmitido a su entorno que no tiene intenciones de repostular al cargo que asumió en febrero de 2023. Aunque, al mismo tiempo, ha dicho que está dispuesto a hacerlo si el Presidente Kast se lo pidiera.

    Aunque el Mandatario renunció a su militancia cuando asumió la Presidencia, en marzo de este año, es reconocido como el principal liderazgo de la colectividad y su palabra tiene un peso indiscutible a la hora de pensar en cambios en la directiva.

    Squella y el Mandatario, dicen en el partido, han hablado del tema. Lo que Kast le ha transmitido, según quienes han sabido de esas conversaciones, es que aún quedan meses para tomar una definición.

    Lo que es cierto, dicen las mismas fuentes, es que Squella tiene dudas sobre si mantenerse o no a la cabeza del partido. La alta demanda del cargo y la creencia de que están a tiempo de preparar un nuevo liderazgo, son algunas de las razones para no continuar.

    Lo que sí es claro es que la voluntad de la colectividad es presentar una lista única, como señal de unidad dentro del partido ancla del gobierno de Kast. Según se desprende del estatuto del P. Republciano, la directiva nacional “será elegida en lista cerrada y en votación directa por todos los miembros del cabildo general -la máxima instancia de decisión partidaria de los republicanos-”.

    Hay varios los republicanos que esperan que Squella tome la decisión de repostular y continuar en la dirección del partido. En caso de que decida no hacerlo, ya hay un nombre que se menciona en las filas de la colectividad como un eventual sucesor. Se trata del actual jefe de bancada de los diputados republicanos, Benjamín Moreno (33). Él es un nombre que incluso le agrada al senador, quien ve al diputado como un liderazgo relevante al interior de la colectividad.

    14/05/2026 - BENJAMIN MORENO. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    En el entorno de Moreno, en todo caso, desestiman esa posibilidad. Comentan que él está concentrado en su período como jefe de bancada y en su diputación. También aseguran que la idea de postular a la presidencia del partido no se le ha planteado. Él, además, es partidario de que el senador Squella continúe en la presidencia de la tienda y tiene una buena evaluación de él como timonel.

    ¿Resistencia a Squella?

    Al interior del partido, sin embargo, hay voces críticas de la eventual continuidad de Squella. Creen que los cuestionamientos públicos que él hizo contra el jefe de asesores del segundo piso de La Moneda, Alejandro Irarrázaval, constituyó algo inaceptable por parte de quien encabeza el partido del Mandatario.

    13/03/2026 - ALEJANDRO IRARRAZAVAL. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    En mayo, en un comité político en La Moneda, Squella cuestionó el funcionamiento político del Ejecutivo y realizó un llamado a “dar un paso al costado”, frase que se interpretó como un mensaje a Irarrázaval, quien también es militante republicano. Ese mismo mes, ellos tuvieron la oportunidad de abordar sus diferencias y acordaron mantener coordinaciones periódicas.

    En Palacio, de hecho, miran con atención los pasos de Squella y algunos del entorno de Irarrázaval transmiten que el tiempo del senador “terminó” y que hay que dar paso a un nuevo liderazgo. Es más, bromean con que “se busca presidente”.

    La decisión final, según dicen entre los republicanos, recaerá en el Presidente Kast.

    Más allá de la presidencia, en el partido existe consenso sobre la posibilidad de que Bruna pueda mantenerse en la secretaría general. Cargo que asumió a fines de marzo de este año. Él, de hecho, ha comentado su disposición a repostularse en instancias regionales.

    Catalina Thauby, prosecretaria del Partido Republicano (PR); Arturo Squella, senador y presidente del PR; y Vicente Bruna, secretario general del PR.

    Por ahora, la energía del P. Republicano está puesta en las elecciones de las directivas regionales, que se desarrollarán en agosto, por las que ya existen listas definidas. Se espera que la elección de la mesa nacional sea entre enero y febrero. Algo que dependerá de cuándo se haga la convocatoria de la elección.

    Más sobre:Partido RepublicanoPolíticaLa Tercera PMLa MonedaArturo SquellaPresidente Kast

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