Ministro Poduje destaca que desalojo de tomas “ha sido complejo”, pero que se ha llevado a cabo “sin mayores contratiempos”
En su visita a Tomé para verificar el avance de obras habitacionales, el ministro destacó el avance de la reconstrucción. Indicó que si bien no se podía realizar todo en cuatro meses, "al paso que vamos, lo vamos a terminar muy rápido".
El ministro de Vivienda, Iván Poduje, realizó esta jornada una visita al proyecto Pequeño Condominio de Tomé para así conocer en terreno el estado de avance de las obras.
En la instancia, abordó la reconstrucción, detallando que actualmente tienen “casi el 60% de los subsidios ya asignados”.
“Tenemos 350 viviendas en construcción (...) llegaron proyectos extraordinarios para Vipla, para Geochile, para Miramar y pronto se va a seleccionar el de Ríos de Chile, que es el más grande y emblemático, donde se han recibido propuestas muy buenas”, destacó.
Asimismo, el ministro detalló que Ríos de Chile contará también con un memorial, ya que “es uno de los lugares donde se concentró más drama, más víctimas y por lo tanto ese proyecto también ya está a punto de ser seleccionado y con eso tendríamos todos los grandes proyectos ya asignados para su reconstrucción”.
“La reconstrucción no se puede hacer en 4 meses, pero al paso que vamos, lo vamos a tener terminada muy rápido”, afirmó. “Estamos no solo construyendo casas, estamos construyendo 30 kilómetros de muros domiciliarios para que las casas queden más resistentes”.
Asimismo, detalló que también van a reemplazar seis escalas de los barrios Vista Hermosa, Antonio Vara, 7° de Línea, y Lord Cochrane, “y además, junto al gobernador Sergio Giacaman, estamos planificando una ruta que va a ir por la parte alta, una ruta de circunvalación que va a servir de seguridad, de escape y también de control de incendios forestales”, detalló.
En esta materia, y consultado sobre cómo evaluaba la situación en la zona en cuanto a las tomas ilegales, el ministro destacó el trabajo que se ha realizado para llevar a cabo los desalojos.
“Nosotros dijimos el primer día que nadie se salta a la fila (...) no vamos a aceptar que gente salte a la fila y se tome terrenos”, sentenció. “Por lo tanto, el desalojo funciona según lo programado, lo vamos a ejecutar entero con el respaldo de las fuerzas policiales".
Sobre este punto, el ministro destacó que “el desalojo ha sido complejo”, sin embargo se ha realizado ”sin mayores contratiempos”.
“Vamos a completar el desalojo y vamos a desalojar todas las tomas que se ejecutaron y donde hay presencia de crímen organizado, actividades delictuales. Tenemos dos en Concepción que vamos a desalojar de hecho prontamente, una de ellas la fuimos a ver junto a nuestro delegado Julio Nativo, y vamos a implementarlas porque el Estado de Derecho es lo que importa y que nadie salte a la fila”, señaló.
Asimismo, también abordó la megatoma del cerro Centinela de San Antonio, indicando que ahí “tenemos un proyecto que estamos trabajando junto al Serviu de Valparaíso para que en ese terreno expropiado opere la lista de espera”.
“Vamos a sacar al menos 14 casas de 3 pisos con cámaras, con portones eléctricos que no tienen nada que ver con la pobreza, que son segundas viviendas, eso es lo que pasa cuando uno naturaliza las tomas. Las vamos a sacar todas y vamos a asignar esas casas a familias que hoy día tienen necesidad real y han esperado por 10 años o 15 años por su vivienda”, señaló.
Sobre los tiempos, señaló que en el caso de la megatoma esto es “a corto plazo”.
“Estamos trabajando en eso ya, ya hemos desplazado 50 hectáreas (...) estamos diseñando un proyecto junto a los comités de vivienda que están esperando hace 15 años y las personas que están en la toma tienen que ponerse a la lista de espera”, sentenció.
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