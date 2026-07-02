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    Red de venezolanos en Chile moviliza médicos e insumos para los damnificados por el terremoto

    Entre vuelos humanitarios, médicos, enfermeros y rescatistas venezolanos residentes en Chile lideran una red solidaria que ya envió 27 profesionales, más de 750 kilos de insumos médicos y espera enviar cerca de 70 toneladas de ayuda hacia las zonas afectadas por el terremoto.

    Francisco CorvalánPor 
    Francisco Corvalán
    Profesionales de la salud venezolanos residentes en Chile partieron a la ayuda usando sus vacaciones o con permiso sin goce de sueldo.

    Otra operación humanitaria sigue creciendo desde Chile. Esta vez no son bomberos ni equipos especializados en búsqueda entre escombros, sino médicos, enfermeros y rescatistas venezolanos residentes en el país que se han organizado para viajar a las zonas devastadas por el terremoto en Venezuela y reforzar la atención de miles de heridos.

    En menos de una semana, la comunidad venezolana logró coordinar el envío de 27 profesionales de la salud en tres vuelos humanitarios hacia Caracas, además de trasladar más de 750 kilos de medicamentos e insumos médicos. La meta, dicen sus organizadores, es seguir enviando personal mientras existan cupos disponibles y las condiciones lo permitan.

    La mañana del viernes pasado, Enairo Urdaneta, venezolano radicado hace 17 años en Chile, recibió un mensaje en uno de los grupos de WhatsApp de la comunidad migrante. Había médicos dispuestos a viajar para ayudar en la emergencia, pero no existía ninguna logística para trasladarlos.

    “Me moví con los contactos que tengo y nos abrieron la puerta para subir a unas 20 personas al vuelo solidario de Latam que salió esa misma noche a Caracas”, cuenta.

    La aerolínea había dispuesto cupos en un vuelo humanitario, pero los pasajeros debían estar confirmados en apenas unas horas. Sin margen para organizar reuniones o conformar equipos de trabajo, Urdaneta recurrió a la ONG Proyecto Tepuy.

    Su coordinadora, Mary Montesinos, comenzó inmediatamente a contactar médicos, enfermeros y especialistas en rescate venezolanos que vivieran en Chile y cumplieran con toda la documentación necesaria para viajar.

    En menos de 12 horas debieron revisar quiénes tenían el pasaporte vigente, residencia regular y disponibilidad inmediata para partir. ”Logramos reunir una lista de 55 profesionales y finalmente enviamos a 18 personas”, relata. Entre ellos viajaron médicos generales, enfermeros y dos ingenieros especializados en rescate.

    En los días siguientes despegaron otros dos vuelos con especialistas en traumatología y anestesiología. “Nuestra meta era enviar entre 100 y 200 profesionales. Médicos y rescatistas dispuestos hay muchos más, pero los cambios en la dinámica de los vuelos humanitarios hicieron que los cupos se redujeran considerablemente”, explica.

    Médico de la comunidad venezolana en Chile atendiendo a pacientes en La Guaira.

    Cada uno de esos viajes se ha transformado en un puente para transportar insumos médicos. “Hemos enviado más de 750 kilos de insumos. Cada maleta va llena con medicamentos, materiales de sutura, inmovilización y todo lo necesario para que los médicos puedan trabajar apenas lleguen. Incluso la aerolínea permitió transportar sobrepeso sin costo”, afirma Montesinos.

    La ayuda, además, se adapta constantemente a las necesidades que surgen en terreno. Los médicos que ya trabajan en Venezuela informan qué materiales comienzan a escasear y los siguientes vuelos transportan precisamente esos requerimientos.

    Un hospital equipado en dos días

    Uno de los primeros resultados de esa coordinación ocurrió en La Guaira. Los profesionales enviados desde Chile llegaron a un Centro de Diagnóstico Integral (CDI) que contaba con infraestructura, pero prácticamente sin equipamiento para atender pacientes.

    “Los médicos detectaron esa necesidad apenas llegaron. Con los insumos que llevaban y nuevas donaciones lograron equiparlo en 48 horas. Hoy ese centro ya está funcionando y atendiendo personas”, detalla Montesinos.

    Los vuelos posteriores continúan abasteciendo ese mismo recinto, considerado estratégico por encontrarse en una de las zonas más golpeadas por los sismos. Aunque los médicos venezolanos no tienen el límite operativo de diez días que rige para las brigadas internacionales de rescate, mantener los equipos también presenta dificultades. Muchos trabajan actualmente en hospitales y clínicas chilenas, por lo que solicitaron permisos sin goce de sueldo o utilizaron sus vacaciones para viajar.

    “El desgaste físico y emocional es enorme. Por eso también necesitamos ir generando relevos. Después de varios días trabajando bajo ese nivel de estrés, el rendimiento ya no es el mismo”, sostuvo Montesinos.

    Personas buscan sobrevivientes entre los escombros en el estado de La Guaira. Foto: Xinhua Marcos Salgado

    Pero la ayuda no termina ahí. Otra de las organizaciones que se ha movilizado es la ONG Red de Apoyo Solidario, que desde hace nueve años trabaja con población vulnerable en Chile y que ahora habilitó un centro de acopio para reunir ayuda destinada a Venezuela.

    “Ha sido un desafío enorme conseguir bodegas, camiones, traslado y voluntarios. Pero la respuesta de la comunidad venezolana y también del pueblo chileno ha sido maravillosa. Hemos visto a todos organizados trabajando por un mismo fin”, señaló su coordinadora, Luna Ramírez.

    La prioridad, explica, ha sido reunir medicamentos e insumos médicos, aunque también reciben otros artículos de primera necesidad. Parte de esa ayuda viajará en los vuelos humanitarios coordinados con Latam, mientras el resto comenzará a salir por vía marítima gracias al apoyo de empresas que ofrecieron transporte y bodegas para almacenar las donaciones. Hasta ahora, según aclaran, han recopilado 70 toneladas de ayuda a Venezuela.

    Voluntarios de la ONG Red de Apoyo Solidario cargando ayuda para Venezuela.

    Las organizaciones también buscan asegurar que la ayuda no caigan en manos equivocadas. “Estamos coordinando con fundaciones venezolanas que estén legalmente constituidas y tengan trabajo comprobable en terreno, para garantizar que las donaciones lleguen a las familias afectadas”, complementó Ramírez.

    En paralelo, Red de Apoyo Solidario abrió la campaña “Fuerza Venezuela” en la plataforma donando.cl para canalizar aportes económicos de forma transparente, convencidos de que el financiamiento también será clave en los próximos pasos de esta etapa de rescate.

    Para Urdaneta, “los esfuerzos de la comunidad son muy valiosos, pero tienen limitaciones. Necesitamos que los corporativos también se involucren. Unos podrán aportar transporte, otros recursos económicos o productos. Todo suma”, manifiesta. Hasta ahora el gobierno venezolano ha informado que los fallecidos superan los 2.295, incluidos cuatro chilenos, mientras que los heridos superan las 11 mil personas.

    Más sobre:VenezuelaAyudaTerremotoComunidad venezolana

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