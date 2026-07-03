Federico Valverde rompe el silencio tras la eliminación de Uruguay: “Me hago cargo del fracaso, no estuve a la altura”

Tuvo que pasar casi una semana completa, pero Federico Valverde por fin dio la cara por la tempranera eliminación de Uruguay en el Mundial 2026. El volante que milita en el Real Madrid no había hecho valer su rol de capitán de la Celeste y había optado por quedarse al margen del pobre desenlace que vivió el conjunto charrúa en Norteamérica.

Incluso, entre medio de los cuestionamientos, Fernando Muslera había declarado ante los medios para explicar su error en el partido con España y pedirle disculpas a los hinchas. Asimismo, en el retorno a Montevideo, Marcelo Bielsa realizó una extensa conferencia en la que desnudó todos los problemas en la interna.

Sin embargo, el silencio del máximo referente llegó a su fin este jueves. A través de un sentido mensaje en su cuenta de Instagram, el jugador merengue reapareció y evidenció toda su desazón. "Ya pasaron varios días desde la eliminación y recién ahora puedo empezar a procesar todo lo que viví, aunque sé que hay una parte de mí que, posiblemente, nunca logre superar otra eliminación en primera ronda, como la que sufrí en el Mundial de Qatar. Esa espina todavía sigue clavada“, partió diciendo.

Pese a que no lo dijo automáticamente después de quedar afuera con España, Valverde no ocultó su arrepentimiento e, incluso, encabezó un profundo mea culpa por el bochorno mundialista. "Siento una responsabilidad enorme por mi país. Es un orgullo que me llena el alma. Hice todo lo que estuvo a mi alcance: me preparé física y emocionalmente e intenté no volver a repetir lo que pasó, trabajando duro durante toda la temporada. Pero, evidentemente, no alcanzó. Asumo la derrota. Asumo por completo la responsabilidad de no haber podido cumplir con mi deber hacia la selección y hacia ustedes“, agregó.

En esa línea, el volante decidió no profundizar en los problemas que mantuvo con Bielsa. De hecho, ni siquiera lo mencionó en el extenso texto. Más bien, el capitán de la selección oriental volvió a reiterar su dolor y, de paso, descartó cualquier rumor que sugería que no se pondría la camiseta uruguaya en el futuro. “Me hago cargo del fracaso y sé que no estuve a la altura. Pero bajo ningún punto de vista renunciaré a representar a mi país, aunque me cueste la vida. No sé cómo ni cuándo, pero les juro por mi vida que no voy a irme de esta selección sin dejarla en lo más alto“, concluyó.

La imagen con la que Federico Valverde salió a dar la cara por la eliminación de Uruguay en el Mundial. Foto: Federico Valverde/Instagram.

La relación con Bielsa

Uno de los temas más comentados en la conferencia del Loco con la prensa uruguaya fue la relación que mantuvo con Valverde. El técnico argentino negó haber tenido conflictos con el volante y aseguró que fue el jugador con el que más flexibilizó decisiones desde que asumió la selección charrúa.

“Nunca tuve un problema con Valverde. Nunca hice más concesiones con un jugador que con Valverde, porque creo que las merece, por la cantidad de partidos que juega al año”, afirmó.

Bielsa explicó que, al inicio de las Eliminatorias, conversó con el futbolista sobre las distintas posiciones que podía ocupar dentro del equipo. “Le dije que necesitaba que juegue de lateral. Le nombré cinco extremos izquierdos de nivel top a los que él anuló cuando jugó en esa posición en el Real Madrid”, señaló.

Bielsa rechazó las versiones sobre un eventual conflicto con el mediocampista y afirmó que siempre valoró su rendimiento y la carga de partidos que afronta con su club. “Creo que no lo expuse, le demostré siempre un enorme respeto a la forma en que juega al fútbol. Si existe algún conflicto, ignoro el origen. Nunca he tenido un problema con Valverde. Siempre ha sabido del respeto que yo tengo por los minutos que juega en su equipo, con el 90% de los minutos máximos que tiene en la temporada y por el tipo de jugador que es”, manifestó.