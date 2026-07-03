Comité Unido de oposición por mesa con Quiroz: “No hemos encontrado una apertura del gobierno en el núcleo” de megarreforma

A través de un comunicado el Comité Unido del Senado —integrado por la Democracia Cristiana, Partido Comunista, Frente Amplio, Federación Regionalista Verde Social e independientes- realizaron un primer balance de la mesa de negociación impulsada por la presidenta de la Cámara Alta, Paulina Núñez (RN) y en la que participa el ministro del Hacienda, Jorge Quiroz, sobre la megarreforma.

Así partieron valorando la instancia de diálogo convocada esta semana por la mesa del Senado “en torno al proyecto de reforma tributaria enviado por el gobierno”.

El comunicado continúa señalando que “Como lo hemos sostenido siempre, creemos que los grandes acuerdos que Chile necesita se construyen conversando, con responsabilidad y con la vista puesta en el país. Sin embargo, tras una primera sesión de trabajo, es nuestro deber informar a la ciudadanía con la misma franqueza con que hemos concurrido a esta mesa que: No hemos encontrado una apertura por parte del Gobierno en el núcleo central de este proyecto de ley”

De esta manera, explican en el comité “El corazón de este proyecto es una rebaja del impuesto corporativo que implica una pérdida significativa de recaudación fiscal —recursos que el Estado necesita para financiar salud, educación, vivienda y seguridad. Frente a esa pérdida, el gobierno no ha presentado, hasta el momento, una fórmula de compensación a la altura del desafío"

En su comunicado los senadores opositores aseguraron que “Las señales de flexibilidad ofrecidas se han concentrado en instrumentos que la propia evidencia técnica ha cuestionado: es el caso del crédito al empleo, una medida con un costo fiscal cercano a los US$1.500 millones que, según han advertido especialistas, no ha demostrado generar nuevos puestos de trabajo.

Además, planteron que Chile atraviesa hoy una crisis de empleo y un crecimiento insuficiente y “en ese contexto, el país no puede permitirse que los recursos públicos se destinen a instrumentos sin resultados comprobados, mientras las urgencias reales de las familias —trabajo, ingresos, certeza económica— siguen sin respuesta concreta. Por estas razones, el Comité Unido reafirma su disposición a seguir participando en esta mesa con altura de miras y sentido de responsabilidad con Chile".