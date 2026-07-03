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    Nacional

    Detienen a cuatro menores de edad por robo de vehículo bajo la modalidad de “falso pasajero”

    A través de un GPS es que personal policial logró dar con la ubicación del vehículo y detener a los sujetos.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Imagen referencial, de archivo SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Cuatro menores de edad fueron detenidos por el robo con violencia de un vehículo a un conductor de aplicación, bajo la modalidad conocida como “falso pasajero”.

    Según se conoció, los sujetos habrían amenazado a la víctima, sin embargo, tras sustraer el automóvil, esta dio aviso a Carabineros apuntando que mantenía acceso a la ubicación del vehículo a través de un sistema GPS.

    Es así como tras una serie de diligencias investigativas, los funcionarios dieron con el paradero del automóvil, logrando la detención de la totalidad de la banda, la cual se encontraba integrada por cuatro menores de edad.

    En la ocasión, junto con recuperar el vehículo, además se encontraron diversas especies que habían sido robadas durante el ilícito.

    Además, fue incautada una replica de pistola, confeccionada en plástico, la cual fue reconocida por la víctima como el arma utilizada por los sujetos para concretar el robo.

    Más sobre:PolicialCarabinerosDetenidosMenores

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