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    ¿Cuánto tiempo presta atención un futbolista? El debate que deja Marcelo Bielsa tras su polémica despedida de Uruguay

    En la conferencia de prensa que marcó su adiós, el estratega reparó en la petición que realizaron los futbolistas de la Celeste de acortar sus charlas.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Marcelo Bielsa, en un partido del Mundial (Foto: Xinhua) Xu Zijian

    Marcelo Bielsa se despide de Uruguay y devela los factores que lo alejaron del plantel charrúa. Descarta de plano que los jugadores le hayan pedido modificar el plan de juego para el encuentro ante España, pero admite que hubo otras materias en que los jugadores sí le pidieron cambiar sus rutinas. En su paso por la Roja, quedó absolutamente claro el alto nivel de exigencia que el transandino imponía en sus trabajos. En Chile, eso sí, sirvió para elevar el rendimiento de los jugadores, al punto de que, con los años, algunos se transformaron en figuras mundiales y en aportes clave para los únicos títulos que detenta la Roja.

    Entre sus múltiples definiciones, el rosarino regala una que abre un debate. "Ellos hablaron sobre estas dos cosas, que eran la reducción de charlas y entrenar todos juntos. Asumí un compromiso de considerar eso y así fue. Pero llegó en un momento en que no fue suficiente”, introdujo.

    ¿Cuánto tiempo presta atención un futbolista? El debate que deja Marcelo Bielsa en su crítica despedida de Uruguay

    El Loco dice que atendió el pedido. “También hubo charlas colectivas sobre los partidos anteriores. Eso fue algo que los jugadores querían reducir y así fue. Siempre pensé que corregir errores y resaltar virtudes era conveniente. También hubo charlas con la FIFA por el reglamento y una con los héroes de la Cordillera, para la motivación. Todas las charlas eran menores a 10 minutos. Todo lo revisé, porque cuando hay un pedido de esta naturaleza, hice muchas consultas y para adaptarse había que hacer charlas más cortas y en días distintos, para no sobreexigir la atención de los jugadores”, añadió.

    Bielsa entregó argumentos virtualmente filosóficos. “Hasta que me pidieron que eso se interrumpiera y así lo hice. El destinatario de un mensaje tiene derecho. Reduje todo a la mitad. Si los jugadores dicen que prefieren un descanso porque los satura mentalmente, no puedo ir en contra de una afirmación de ese tipo”, enfatizó.

    Marcelo Bielsa en el duelo de Uruguay ante España. Foto: Li Muzi/Xinhua. Li Muzi

    Hace unos años, Luis Enrique revelaba su método al respecto, cuando aún era técnico de España: “Tenemos mucho más tiempo, cosa que no tiene un entrenador de club. Nosotros tenemos todo el tiempo del mundo para analizar, para buscar. ¿Qué buscamos? Estamos intentando llegar al punto de darles la mínima información posible. Hay mucha gente que cree que el entrenador tenemos la tendencia de decir muchas cosas, que le tengo que decir esto al lateral antes del partido para que si me marcan gol de esa manera, yo me quedo tranquilo. No”.

    “La información, la necesaria, la que sea inevitable, la que sea vital, y sobre todo la que pueda cumplir el jugador, sino de que vale que yo le plante cinco ideas, si no va a poder interpretarlas (...) Nosotros intentamos siempre reducir esa información y llevarla al mínimo posible. Videos cortos, videos que no se te duerma ningún jugador, es importante, e información vital para que el jugador pueda llegar al partido con la confianza de decir sabemos a lo que jugamos, sé lo que tengo que hacer en cada situación de juego y voy a disfrutarlo”, sentencia el exitoso técnico español del PSG.

    Desde la experiencia chilena, la exigencia fue atendida. “No sé cómo estarán los cabros ahora. Si aceptan que los reten, por ejemplo. Antes, los viejos lo hacían y los cabros chicos tenían que acatar. O los mismos compañeros. Había que aguntar. Nosotros teníamos que estar pendientes todo el rato. Un futbolista profesional es un adulto. No es una escuela de fútbol, donde te pescan cinco minutos, máximo 10. Como sabíamos la forma, teníamos claro que teníamos que estar concentrados", explica Waldo Ponce. Bielsa sabía perfectamente lo que estaba pasando a su alrededor. “Si se daba cuenta de que estabas bostezando o no pescando, te lo decía”, revela.

    Fernando Díaz entrega su experiencia como entrenador. “Considero el momento. El día del partido la charla no puede ser muy larga, por la ansiedad por entrar a la cancha. Antes de cada entrenamiento, explico por qué se hace, en función del rival. Voy desglosando en la semana. No tengo un tiempo determinado. Depende del contexto, de los temas”, manifiesta el técnico de Deportes Concepción.

    La intención es optimizar el tiempo. “Una charla de 30 a 40 minutos también es mucho. Por eso voy distribuyendo la información en la semana. El día del partido se habla muy corto. Se comienza por una parte general y luego se abordan cosas a nivel individual. Después, la explicación es qué hacemos nosotros con el balón y qué hace el rival con el balón. Antes de salir a la cancha, se repasan los balones detenidos. Se anotan en láminas, antes era pizarra”, detalla.

    La tecnología también se aprovecha. “He optado por mandarles por WhatsApp los comportamientos del rival de acuerdo al puesto. Y los balones detenidos a todos por igual”, puntualiza el Nano.

    La mirada científica

    Alexi Ponce, sicólogo deportivo especializado en el alto rendimiento, entrega su visión. “Hay que ver cuánto tiempo la bajó. Lo que se sabe es que la atención no se puede mantener permanentemente. En una charla de partido, en el camarín, se recomienda que sea de no más de 12 a 15 minutos. En una previa, la que se hace en la concentración, no puede ser más de 30 o 40. Si el deportista entiende que el mensaje es repetitivo, deja de prestarle atención", explica. La consideración al margen tiene que ver con el protagonista. “Si contratas a Bielsa, sabes a lo que te enfrentas”, sostiene el profesional.

    El cambio paradigmático está relacionado con el estilo de comunicación que se usa en las plataformas tecnológicas. “Instagram o TikTok tienen otros lenguajes. Hoy les pasa a todos que quieren que todo sea a esa velocidad. El tiempo de retención de un video es de 10 segundos. Acá están obligados y tiene que ver con la responsabilidad por su trabajo. Bielsa es cuidadoso en el uso del lenguaje. Imagina lo que pasa en un jugador, que tiene que descifrar el mensaje”, apunta.

    Al revés, Ponce sostiene que hay varios elementos que se pueden adaptar. “Hay distintas estrategias: usar videos, audios o Whatsapp”, ejemplifica. Aunque observa, también, que, perfectamente, una charla extensa puede significar un entrenamiento a nivel mental. “En un partido necesitas 100 minutos de concentración. Necesitas ese entrenamiento mental también. Son más de dos horas de concentración. Hay que tener al deportista preparado en ese ámbito. No es antojadizo”, evalúa.

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