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    Política

    Ojos de la llave: Kast suma nueva nieta, el golpe de autoridad de Moreira y el enemigo inesperado de la ministra Duco

    En una semana marcada por los coletazos que dejó el rechazo a la acusación constitucional contra Nicolás Grau, hubo varios episodios que pasaron desapercibidos o fueron muy controvertidos. Acá los detalles.

    Por 
    Equipo La Tercera
    José Antonio Kast junto a su esposa e hijos.

    “El que dirige la sesión soy yo”

    Un aparente conflicto reglamentario se dio en la sesión que tuvo el Senado en medio de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau (FA).

    El reclamo del senador Ignacio Urrutia (republicano) por la autorización del presidente subrogante, Iván Moreira (UDI), para que Javier Macaya (UDI) interviniera en el debate, llevó a que Moreira golpeara la mesa.

    “El que dirige la sesión soy yo, y si yo quisiera darle la palabra a uno o a otro puedo hacerlo reglamentariamente. Pero aquí tenemos un sistema distinto, es que el que se anota queda en orden de anotación, pero reglamentariamente eso depende de mí”, afirmó vehementemente Moreira, lo que causó la reacción con humor del resto del pleno.

    Mesa del Senado. Foto: Senado. Claudio Cavalieri

    Nieta presidencial: Kast y Adriasola se convierten nuevamente en abuelos

    La familia presidencial sigue creciendo. La semana pasada, el Presidente José Antonio Kast y la Primera Dama, María Pía Adriasola, se convirtieron por cuarta vez en abuelos, luego de que su hijo Matías Kast fuera padre de una niña.

    Matías, uno de los nueve hijos del Mandatario, es descrito por quienes lo conocen como el más extrovertido del clan. Psicólogo de profesión, actualmente trabaja en Soprole, según consigna su perfil de LinkedIn, aunque entre sus cercanos también es conocido por una faceta menos convencional: oficia como DJ en matrimonios, fiestas y distintos eventos.

    La noticia familiar coincidió con otra aparición de uno de los hijos del Presidente, esta vez al otro lado del continente. En medio de la cobertura del Mundial de Fútbol, Chilevisión entrevistó a una pareja de chilenos a las afueras del estadio Mercedes-Benz de Atlanta, sin advertir que uno de ellos era Nicolás Kast Adriasola, otro de los hijos del Mandatario, junto a su esposa, Florencia Galilea, hija del exsenador y expresidente de RN, Rodrigo Galilea.

    Instalados hace un año en Georgia, ambos comentaron la experiencia de vivir un Mundial desde Estados Unidos, enviaron saludos a sus familias en Chile -sin dar detalles- y aprovecharon de contar cuáles son los productos que más extrañan: manjar, Super 8, Negritas (o “Chokitas”, como le ha denominado Nestlé desde hace un par de años) y pisco.

    La agenda B de la Primera Dama en Uruguay: visitó museo de la tragedia de Los Andes junto a Roberto Canessa

    Mientras el Presidente José Antonio Kast concentraba sus actividades oficiales en Paraguay y Uruguay, la Primera Dama, María Pía Adriasola, aprovechó la gira para desarrollar una agenda propia. En Asunción visitó un centro dedicado al cuidado de la infancia, pero fue en Montevideo donde protagonizó una de las actividades más significativas del viaje.

    Acompañada por Roberto Canessa, uno de los 16 sobrevivientes de la tragedia del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguay, recorrió el Museo Andes 1972, espacio dedicado a preservar la memoria del accidente ocurrido en la cordillera de los Andes en 1972 y de los 72 días que los jóvenes permanecieron aislados antes de ser rescatados.

    Tras la visita, Adriasola compartió una reflexión en sus redes sociales. “Hay lugares que no se visitan, se viven”, escribió al describir la experiencia de recorrer las salas del museo, donde se exhiben cartas, recortes de prensa, objetos y recuerdos de la tragedia.

    La Primera Dama también agradeció a Canessa por acompañarla durante el recorrido. “Gracias, Roberto, por abrirme la puerta de tu historia y por recordarnos con tu presencia y tu mirada que siempre hay un camino de vuelta a casa”, escribió.

    Santiago, 14 de diciembre 2025. Maria Pia Adriasola esposa del Candidato por el partido Republicano Jose Antonio Kast, realiza su voto en el colegio Ana Maria Pogas de Paine por la Segunda Vuelta de Elecciones Presidenciales 2025 Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    El regalo de la republicana a Milei

    El lunes de esta semana, la diputada republicana Stephanie Jéldrez aterrizó en Buenos Aires. Ahí participó de la Conferencia de Líderes de los Caucus de America Latina de la Fundación Aliados de Israel.

    El evento tenía el propósito de fortalecer la cooperación entre Israel y América Latina. De él participó el presidente de Argentina, Javier Milei, a quien Jéldrez tuvo la oportunidad de darle un regalo: una botella del vino chileno Montes Alpha.

    Las Army: el enemigo inesperado para la ministra Duco

    El rechazo del Instituto Nacional del Deporte (IND) al concierto del grupo K-POP BTS despertó a las ARMY. Este jueves, a primera hora, se notificó a las fandom del grupo asiático de que el Estadio Nacional no podría ser utilizado para los conciertos programados para el 14, 16 y 17 de octubre por los graves daños que sufriría la cancha principal por el armado del escenario 360°.

    Por lo mismo, los fanáticos del grupo coreano, que adquirieron las entradas a los pocos días de ser puestas a la venta, lanzaron toda su artillería contra la ministra del deporte, Natalia Duco. Además de convertirla en TT en la red social X, invadieron sus redes sociales para reclamarle por la decisión que tiene en vilo la presentación de uno de los grupos más populares del mundo. Su Instagram se llenó de las canciones del grupo, además de recetas de cómo preparar Kimchi casero, una de los platos típicos de Corea. No descartan movilizaciones.

    Valparaiso, 25 de marzo 2026 La ministra del Deporte, Natalia Duco, durante la sesion de la Camara de Diputados Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    De momento, DG Medios, la productora a cargo, sigue buscando un lugar que permita recibir (y calmar) a los miles de fanáticos que no están dispuestos a perder la oportunidad de presenciar por tercera vez a BTS en Chile.

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