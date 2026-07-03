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    Caso Factop: CMF multa a LarrainVial “por falta a sus deberes de cuidado y diligencia”

    El regulador decidió aplicar una multa de 600 UF tras determinar que la administradora no evaluó apropiadamente a Factop, ni informar a los aportantes ni al público en general de su deterioro.

    Valeria VegaPor 
    Valeria Vega
    CMF multó a LarrainVial por caso Factop.

    La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informó este viernes que decidió sancionar a LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A. por “falta a sus deberes de cuidado y diligencia”, en el marco del caso Factop.

    Concretamente, el regulador determinó que la falta de la administradora falló en la “evaluación y selección de la empresa Factop para realizar inversiones en facturas”, lo que se traduce en un incumplimiento del artículo 17 de la Ley Única de Fondos.

    Además, la AGF también infringió el artículo 18 de la Ley Única de Fondos “por no informar a todos los aportantes del Fondo de Inversión LarrainVial Facturas y al público en general, el deterioro que afectó el valor cuota del Fondo derivada de la exposición indirecta de éste, a través del FIP Facturas Nacionales, a facturas relacionadas con Factop”.

    De acuerdo a la CMF, se determinó que LarrainVial “no efectuó una evaluación periódica del deterioro del valor cuota del FIP Facturas Nacionales, afectando al Fondo de Inversión LarraínVial Facturas que era su único aportante”.

    La multa establecida por el regulador será de 600 UF ($24.497.082).

    Más sobre:CMFLarraín VialmultaFactop

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