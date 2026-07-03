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    Partió como DT interino y terminó con la Copa del Mundo: Lionel Scaloni cumple 100 partidos al frente de Argentina

    Este viernes, frente a Cabo Verde (18 horas), el estratega celebrará su centenario en la banca albiceleste. Los sudamericanos buscan el paso a los octavos de final.

     
    Lionel Scaloni cumplirá ante Cabo Verde 100 partidos al frente de Argentina. Foto: Archivo. REUTERS

    El 11 de octubre de 2016, Jorge Sampaoli tomó una decisión que, sin imaginarlo, terminaría desembocando en uno de los procesos más exitosos de la selección argentina. Ese día, el casildense sumó a su cuerpo técnico a Lionel Scaloni, un destacado exjugador transandino que vivía en España, y que se sumó como ayudante de campo y analista de rivales.

    La historia continuaría en la Albiceleste, donde el extécnico de la U tendría un complejo paso que se terminó con la eliminación transandina en los octavos de final del Mundial de Rusia. De ese grupo de colaboradores, Scaloni fue uno de los pocos que no se fue, y terminó siendo anunciado como DT interino del seleccionado el 2 de agosto de 2018.

    El 7 de septiembre de ese mismo año debutó oficialmente al mando del equipo, en un amistoso frente a Guatemala en Los Ángeles, donde Argentina se impuso por 3-0. De ahí en adelante, la Albiceleste iniciaría un camino glorioso, donde conquistó la Copa América de 2021 y 2024, la Copa de Campeones Conmebol-UEFA y el Mundial de Qatar 2022, poniendo fin a una etapa catastrófica que tuvo como punto más álgido las dos finales perdidas consecutivamente ante Chile en 2015 y 2016.

    El comienzo no fue fácil. Las principales voces al otro lado de la cordillera se mostraron críticas ante la confirmación de Scaloni. No dudaron en tildarlo de “joven inexperto”, en alusión a sus 40 años y su nula experiencia dirigiendo equipos. No obstante, los mismos resultados fueron dando vuelta la crítica y el oriundo de Pujato se transformó en uno de los mejores entrenadores de la historia transandina.

    Este viernes, frente a Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial, el DT cumplirá 100 partidos al mando de su escuadra. En sus 99 presentaciones ha ganado 72, con 18 empates y apenas nueve derrotas. Cifras impresionantes que sostienen un proceso que apuesta por algo inédito para un técnico: ser bicampeón planetario.

    La caída más abultada del equipo fue un 3-1 ante Venezuela en un amistoso de 2019, mientras que la mayor goleada fue un 7-0 sobre Curazao en 2023. ¿Cómo le fue contra la Roja? Bien, pues se impuso en cinco de los ocho partidos donde se han cruzado. En los tres restantes, empató (0-0 en 2019 y dos igualdades 1-1 en 2021).

    La figura más destacada de la era Scaloni es Lionel Messi, quien anotó en 59 ocasiones y que dentro de este ciclo ha logrado su mejor rendimiento. El segundo mayor artillero es Lautaro Martínez, con 38. Curiosamente, recién ante Jordania pudo conseguir su primer tanto mundialista. El podio de anotadores lo cierra Julián Álvarez, con 14. Mientras que el jugador con más minutos es Rodrigo de Paul, con 6.751.

    “No cambió absolutamente nada desde el primer día que asumí. Con las palabras justas, tratando de hacer las cosas de la mejor manera. Después los partidos te dirán cómo sigue todo. No somos más que nadie ni menos que nadie”, expresó hace unos días acerca de su filosofía para manejar el grupo.

    Lionel Messi ha sido el gran artífice del proceso de Scaloni. Gustavo Garello

    En cuanto al factor Messi, fue aún más claro. “Hace 20 años que Leo juega bien. Es verdad que en la selección los últimos años fueron maravillosos, pero a lo mejor encontró naturalidad, saber que tiene al lado un grupo de amigos, de gente que se va a brindar al máximo por él, que lo ven como si fuera un dios, pero también como un pibe de barrio”, explicó sobre el astro, a quien supo rodear de talento joven para convencerlo de seguir adelante en los momentos más difíciles.

    Hasta 2031

    El éxito de Lionel Scaloni se ve reflejado en el interés de Claudio Chiqui Tapia, presidente de la AFA, en renovar el contrato del DT que vence en diciembre. La idea del timonel es asegurar un vínculo de largo plazo, al menos hasta 2031, para que pueda dirigir en la próxima Copa del Mundo, que tendrá como aliciente un partido inaugural en Argentina.

    “Ahora lo importante es pensar en el Mundial. Como tenemos margen hasta diciembre y estas semanas estuvimos enfocados en ver el rendimiento de los jugadores, no es un tema urgente para mí y creo que tampoco para la AFA”, dijo el santafesino en mayo pasado al ser consultado sobre su continuidad.

    De hecho, una de las razones que motiva la continuidad de Scaloni es que su contrato le permite seguir viviendo en Mallorca junto a su familia, por lo que viaja a Argentina solo cuando es necesario, algo que ningún club le puede garantizar.

    De concretarse esta renovación, el estratega podrá superar el récord de 124 partidos al mando de la selección que impuso el legendario Guillermo Stábile, quien se puso el buzo entre 1941 y 1961.

    Más sobre:Mundial 2026Lionel ScaloniLionel MessiArgentina

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