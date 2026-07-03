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    Listas de espera: consultas nuevas de especialidad registran una baja en los últimos meses, pero aumentan las intervenciones pendientes

    De acuerdo a las cifras, a marzo de este año, un total de 2.088.245 personas esperan una consulta nueva de especialidad, equivalente a 2.513.203 registros de prestaciones.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva

    El año pasado, el Ministerio de Salud informó al Congreso en su informe semestral que al 30 de junio de 2025 un total de 2.222.119 personas esperaban una consulta nueva de especialidad, lo que equivale a 2.699.409 registros de prestaciones -ya que una persona puede estar esperando más de una atención-.

    Junto con esto, también se informó que 362.373 personas esperaban por una cirugía, correspondientes a 412.596 intervenciones pendientes.

    A nueve meses de que el Minsal informara esas cifras, los datos más recientes revelan una leve disminución en las listas de espera para consultas nuevas de especialidad, tanto en personas como en prestaciones pendientes. Sin embargo, las listas para intervenciones quirúrgicas muestran un aumento.

    De acuerdo a los datos del Sistema de Gestión de Tiempos de Espera (SIGTE), con fecha de corte el 31 de marzo de este 2026, un total de 2.088.245 personas esperan una consulta nueva de especialidad. Esto equivalente a 2.513.203 registros de prestaciones.

    Es decir, en nueve meses se ha registrado una disminución de 133.874 personas que esperan una consulta, y de 186.206 registros de prestaciones.

    En materia de intervenciones quirúrgicas en tanto, a junio del año pasado 362.373 personas esperaban por una cirugía, correspondientes a 412.596 intervenciones pendientes.

    En contraste, al 31 de marzo del 2026, hay 398.496 personas esperando por una cirugía, con 458.109 registros.

    Así, esta cifra aumentó en ambos indicadores: el número de personas en espera por una intervención quirúrgica creció en 36.123, mientras que los registros pendientes aumentaron en 45.513.

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