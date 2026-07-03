Pensiones: FAPP traspasa recursos a gestoras que se adjudicaron licitación para administrar carteras de inversiones

El Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) realizó el traspaso de recursos desde la Tesorería General de la República (TGR) a las gestoras que se adjudicaron la licitación para la administración de las carteras de inversión del organismo, que está encargado de financiar las prestaciones con elementos de carácter contributivo y complementos por brecha de género del Seguro Social Previsional.

Según se informó el 12 de junio pasado, BCI Asset Management Administradora General de Fondos asumió la cartera en “renta fija nacional de corto plazo”. Mientras que Santander Asset Management Administradora General de Fondos, por su parte, se hará cargo del mandato de inversión en “renta fija nacional de largo plazo”.

“Ambas gestoras invertirán los recursos del organismo (función que realizó, en una primera etapa y de manera transitoria, la TGR), manteniendo el Fondo Autónomo la responsabilidad legal y fiduciaria sobre su gestión e inversiones”, resaltó el FAPP en un comunicado.

Tras el anuncio, el FAPP también recordó que para la “renta fija nacional de corto plazo se tiene por objetivo preservar capital y garantizar la liquidez operacional del Fondo para el financiamiento mensual de los beneficios del Seguro Social Previsional”.

“Considera instrumentos de corto plazo como depósitos a plazo, PDBCs o fondos mutuos money market y es por dos años plazo, renovable por dos períodos de un año cada uno”, agregó.

Por su parte, la “renta fija nacional de largo plazo” busca rentabilidad “en línea con la naturaleza intergeneracional del Fondo Autónomo. El mandato es por cinco años, renovable por dos períodos de dos años cada uno”.

“Está contemplado que, en la medida en que sigan aumentando los activos bajo administración del Fondo Autónomo, se liciten nuevos mandatos para incorporar otras clases de activos al portafolio de inversión con el objetivo de maximizar la rentabilidad de las inversiones en el largo plazo, sujeto a niveles prudentes de riesgo y con miras a garantizar la sostenibilidad financiera del Fondo”, agregó tras el anuncio de traspasos de fondos.