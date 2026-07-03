SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Pensiones: FAPP traspasa recursos a gestoras que se adjudicaron licitación para administrar carteras de inversiones

    El Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) traspasó los recursos que serán administrados por las filiales de BCI y Santander.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    El Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) realizó el traspaso de recursos desde la Tesorería General de la República (TGR) a las gestoras que se adjudicaron la licitación para la administración de las carteras de inversión del organismo, que está encargado de financiar las prestaciones con elementos de carácter contributivo y complementos por brecha de género del Seguro Social Previsional.

    Según se informó el 12 de junio pasado, BCI Asset Management Administradora General de Fondos asumió la cartera en “renta fija nacional de corto plazo”. Mientras que Santander Asset Management Administradora General de Fondos, por su parte, se hará cargo del mandato de inversión en “renta fija nacional de largo plazo”.

    “Ambas gestoras invertirán los recursos del organismo (función que realizó, en una primera etapa y de manera transitoria, la TGR), manteniendo el Fondo Autónomo la responsabilidad legal y fiduciaria sobre su gestión e inversiones”, resaltó el FAPP en un comunicado.

    Tras el anuncio, el FAPP también recordó que para la “renta fija nacional de corto plazo se tiene por objetivo preservar capital y garantizar la liquidez operacional del Fondo para el financiamiento mensual de los beneficios del Seguro Social Previsional”.

    “Considera instrumentos de corto plazo como depósitos a plazo, PDBCs o fondos mutuos money market y es por dos años plazo, renovable por dos períodos de un año cada uno”, agregó.

    Por su parte, la “renta fija nacional de largo plazo” busca rentabilidad “en línea con la naturaleza intergeneracional del Fondo Autónomo. El mandato es por cinco años, renovable por dos períodos de dos años cada uno”.

    “Está contemplado que, en la medida en que sigan aumentando los activos bajo administración del Fondo Autónomo, se liciten nuevos mandatos para incorporar otras clases de activos al portafolio de inversión con el objetivo de maximizar la rentabilidad de las inversiones en el largo plazo, sujeto a niveles prudentes de riesgo y con miras a garantizar la sostenibilidad financiera del Fondo”, agregó tras el anuncio de traspasos de fondos.

    Más sobre:PensionesFAPPMercadosEmpleo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Alcalde Palacios y exención de contribuciones: “Algunos alcaldes han tratado de llevar el tema al debate valórico”

    Reingresan a Contraloría decreto que crea la área de conservación de múltiples usos en los ríos Olivares y Colorado de la RM

    “Empieza una nueva etapa”: Keiko Fujimori es proclamada presidenta electa de Perú por el Jurado Nacional de Elecciones

    Listas de espera: consultas nuevas de especialidad registran una baja en los últimos meses, pero aumentan las intervenciones pendientes

    La IA avanza más rápido que sus resultados: estudio detecta aumento de la adopción y caída del retorno

    Caso Factop: CMF multa a LarrainVial “por falta a sus deberes de cuidado y diligencia”

    Lo más leído

    1.
    Canal 13 busca anular registro de “Socios de la Parrilla” obtenido por director de PF Alimentos

    Canal 13 busca anular registro de “Socios de la Parrilla” obtenido por director de PF Alimentos

    2.
    Subsecretaria Elisa Cabezón afirma que evalúan retener sueldos y devolución de impuestos para pago de licencias médicas falsas

    Subsecretaria Elisa Cabezón afirma que evalúan retener sueldos y devolución de impuestos para pago de licencias médicas falsas

    3.
    Susan Segal, presidenta de Council of the Americas: “No he estado tan optimista como ahora sobre Chile en varios años”

    Susan Segal, presidenta de Council of the Americas: “No he estado tan optimista como ahora sobre Chile en varios años”

    4.
    Cecilia Cifuentes responde a Marcel por shock de los combustibles: absorber el alza “hubiera sido peor” para la economía

    Cecilia Cifuentes responde a Marcel por shock de los combustibles: absorber el alza “hubiera sido peor” para la economía

    5.
    Hernán Searle, dueño de Trailer Logistics: “El costo operacional del camión eléctrico ya equivale al del diésel e incluso lo supera”

    Hernán Searle, dueño de Trailer Logistics: “El costo operacional del camión eléctrico ya equivale al del diésel e incluso lo supera”

    6.
    Mario Marcel y la compleja situación de la economía: “El deterioro se produjo a partir del shock del precio de los combustibles”

    Mario Marcel y la compleja situación de la economía: “El deterioro se produjo a partir del shock del precio de los combustibles”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    Servicios

    Rating del jueves 2 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 2 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Colombia vs. Ghana en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colombia vs. Ghana en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Cabo Verde en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Cabo Verde en TV y streaming

    Alcalde Palacios y exención de contribuciones: “Algunos alcaldes han tratado de llevar el tema al debate valórico”
    Chile

    Alcalde Palacios y exención de contribuciones: “Algunos alcaldes han tratado de llevar el tema al debate valórico”

    Reingresan a Contraloría decreto que crea la área de conservación de múltiples usos en los ríos Olivares y Colorado de la RM

    Listas de espera: consultas nuevas de especialidad registran una baja en los últimos meses, pero aumentan las intervenciones pendientes

    Pensiones: FAPP traspasa recursos a gestoras que se adjudicaron licitación para administrar carteras de inversiones
    Negocios

    Pensiones: FAPP traspasa recursos a gestoras que se adjudicaron licitación para administrar carteras de inversiones

    La IA avanza más rápido que sus resultados: estudio detecta aumento de la adopción y caída del retorno

    Caso Factop: CMF multa a LarrainVial “por falta a sus deberes de cuidado y diligencia”

    El caso de un niño de 11 años que falleció por rabia tras despertar con un murciélago sobre su boca y nariz
    Tendencias

    El caso de un niño de 11 años que falleció por rabia tras despertar con un murciélago sobre su boca y nariz

    Cómo una sola inyección promete revertir la osteoartritis en pocas semanas, según estudios

    Qué provoca la acumulación de grasa abdominal al envejecer, según un reciente estudio

    Gustavo Alfaro advierte a Paraguay en el Mundial: “Francia es el candidato principal; tendremos 3% de opciones de pasar”
    El Deportivo

    Gustavo Alfaro advierte a Paraguay en el Mundial: “Francia es el candidato principal; tendremos 3% de opciones de pasar”

    Chilavert enciende la polémica en el Mundial con Paraguay: “En 1998 enfrentamos a Francia, ahora es una selección de África”

    Colombia se aferra a la historia: la estadística que ilusiona a los sudamericanos en la previa al duelo ante Ghana

    Por qué el próximo iPhone será inevitablemente más caro
    Tecnología

    Por qué el próximo iPhone será inevitablemente más caro

    El cerebro detrás de los nuevos automóviles: cómo los semiconductores están reescribiendo la experiencia de conducir

    Casi 8 millones de pesos: así es el exclusivo notebook de doble pantalla de ASUS que llega a Chile

    Congreso, los recuerdos de Quilpué y un guiño a The Beatles en su nuevo disco en vivo
    Cultura y entretención

    Congreso, los recuerdos de Quilpué y un guiño a The Beatles en su nuevo disco en vivo

    A los 71 años muere Fernando Kliche, histórico galán de teleseries

    Colo Colo ofrece el Estadio Monumental para recibir los shows de BTS

    “Empieza una nueva etapa”: Keiko Fujimori es proclamada presidenta electa de Perú por el Jurado Nacional de Elecciones
    Mundo

    “Empieza una nueva etapa”: Keiko Fujimori es proclamada presidenta electa de Perú por el Jurado Nacional de Elecciones

    Anne Hidalgo, exalcaldesa de París: “La adaptación al cambio climático implica soluciones basadas en la naturaleza, no solo tecnología”

    Polonia pide a Europa “trato especial” para su frontera a medida que los esfuerzos se centran en Ucrania

    “Abdomen de cortisol”: el nuevo disfraz de la cultura de dietas
    Paula

    “Abdomen de cortisol”: el nuevo disfraz de la cultura de dietas

    Quiet beauty: la tendencia que propone simplificar el skincare

    Benjamín Nast recomienda las tres recetas imperdibles de su libro “¡Tengo hambre papá!”