Chilavert enciende la polémica en el Mundial con Paraguay: “En 1998 enfrentamos a Francia, ahora es una selección de África”. Foto: @joselchilavert_

José Luis Chilavert entra en una nueva polémica. El histórico exarquero paraguayo suele dar que hablar por sus comentarios. En la mayoria de los casos son dichos sobrepasados. Ahora no es la excepción.

En la antesala del encuentro entre Francia y Paraguay, por los octavos de final del Mundial, el exvolante galo Christophe Dugarry anticipó un panorama sencillo para Les Bleus. “Paraguay va a ser vapuleada, humillada. Querrán defender porque son incapaces. Incapaces. Lo digo dos veces para que quede claro. Ofensivamente son catastróficos“, señaló.

“¿Quién puede ofrecernos algo hoy para contrarrestarnos? ¿Qué equipo puede detener a este trío atacante, o incluso a este cuarteto? ¿Qué equipo puede ponernos en aprietos?”, añadió.

Chilavert no dudó en responder. Lo hizo alejado de los análisis. Su comentario, más bien, ha sido calificado de racista. “Christophe, tienes razón. En el Mundial del 98 enfrentamos a los franceses y ahora Paraguay enfrentará a una Selección de África”, escribió en su cuenta de X.

@lequipe @ABCDigital @UltimaHoracom Christophe tienes razón,en el mundial del 98 enfrentamos a los Franceses y ahora Py enfrentará a una Selección de África. pic.twitter.com/X0DwYEW81p — José Luis FelixChilavert Gonzalez (@JoseLChilavert_) July 3, 2026

No es la primera vez que el exguardameta entra en una polémica en la actual Copa del Mundo. Antes del partido ante Alemania criticó duramente al técnico Gustavo Alfaro y al arquero Orlando Gill. Paradojicamente, fueron los dos nombres más elogiados en el combinado albirrojo tras eliminar a los germanos.