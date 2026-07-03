Gustavo Alfaro advierte a Paraguay en el Mundial: “Francia es el candidato principal; tendremos 3% de opciones de pasar”

La selección de Paraguay va en la búsqueda de una nueva hazaña. Tras derrotar en una dramática definición a penales a la poderosa Alemania, el combinado guaraní tendrá a un nuevo peso pesado al frente: por los octavos de final del Mundial 2026, se medirá a la Francia de Kylian Mbappé y compañía.

En la antesala de este decisivo choque, el entrenador Gustavo Alfaro conversó en conferencia de prensa y abordó los principales temas que rodean al enfrentamiento con los galos. Entre ellos, partió comentando el estado anímico de sus pupilos al estar posicionados en una instancia de este tipo. “Un placer estar aquí, estamos bien, lo que nos ha dejado el choque en Alemania son muchas cosas, sabíamos que la intención era competir y que no teníamos experiencia porque era su primera Copa del Mundo. Creo que ese aprendizaje lo hemos tenido. ¿Si es suficiente para el partido de mañana? Yo creo que no, pero para Paraguay esto es historia aunque para otros esto no lo sea. Estos son escenarios extraordinarios. Ojalá tenga más tardes como la de Alemania”, manifestó.

Ante Francia, Paraguay intentará repetir la hazaña que lograron en los penales contra Alemania.

El seleccionador de la Albirroja sabe que está frente a uno de los desafíos más importantes de su carrera, sobre todo por el poderío de un elenco francés que mete miedo. “Soy un hombre de campo, en Rafaela venía una tormenta eléctrica no teníamos que esconder porque no había pararrayos. Francia es una tormenta eléctrica y los rayos van al centro del arco y sabes que te viene una tormenta eléctrica. Para mí había cuatro candidatos: Argentina, España, Francia y Brasil y Francia es la número uno”, advirtió.

Sin embargo, aunque el panorama es complejo, Alfaro se aferra a la épica y la confianza que aumentó tras la clasificación ante los germanos. “No venimos de paseo, venimos a competir. Les dije a los muchachos que por dónde veníamos hace poco esto ya es una victoria. Por eso a mí no me cambia lo de Alemania o si ganamos a Francia. Tendremos un 3% de opciones de pasar, pero lo único que hace crecer a un equipo es la confianza y eso traemos el bidón lleno tras ganar a Alemania”, lanzó.

Con la esperanza de toda una nación, Alfaro intentará guiar a Paraguay a un nuevo batacazo a contar de este sábado. A las 17:00 horas, en Filadelfia, se medirá ante los vigentes subcampeones de la Copa del Mundo.