SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Gustavo Alfaro advierte a Paraguay en el Mundial: “Francia es el candidato principal; tendremos 3% de opciones de pasar”

    De cara al choque de octavos de final contra los galos, el entrenador de la selección guaraní reveló que están preparando el partido con cautela a raíz de la envergadura del rival.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Gustavo Alfaro anticipa el duelo entre Paraguay y Francia en los octavos de final del Mundial. Darko Vojinovic

    La selección de Paraguay va en la búsqueda de una nueva hazaña. Tras derrotar en una dramática definición a penales a la poderosa Alemania, el combinado guaraní tendrá a un nuevo peso pesado al frente: por los octavos de final del Mundial 2026, se medirá a la Francia de Kylian Mbappé y compañía.

    En la antesala de este decisivo choque, el entrenador Gustavo Alfaro conversó en conferencia de prensa y abordó los principales temas que rodean al enfrentamiento con los galos. Entre ellos, partió comentando el estado anímico de sus pupilos al estar posicionados en una instancia de este tipo. “Un placer estar aquí, estamos bien, lo que nos ha dejado el choque en Alemania son muchas cosas, sabíamos que la intención era competir y que no teníamos experiencia porque era su primera Copa del Mundo. Creo que ese aprendizaje lo hemos tenido. ¿Si es suficiente para el partido de mañana? Yo creo que no, pero para Paraguay esto es historia aunque para otros esto no lo sea. Estos son escenarios extraordinarios. Ojalá tenga más tardes como la de Alemania”, manifestó.

    Ante Francia, Paraguay intentará repetir la hazaña que lograron en los penales contra Alemania.

    El seleccionador de la Albirroja sabe que está frente a uno de los desafíos más importantes de su carrera, sobre todo por el poderío de un elenco francés que mete miedo. “Soy un hombre de campo, en Rafaela venía una tormenta eléctrica no teníamos que esconder porque no había pararrayos. Francia es una tormenta eléctrica y los rayos van al centro del arco y sabes que te viene una tormenta eléctrica. Para mí había cuatro candidatos: Argentina, España, Francia y Brasil y Francia es la número uno”, advirtió.

    Sin embargo, aunque el panorama es complejo, Alfaro se aferra a la épica y la confianza que aumentó tras la clasificación ante los germanos. “No venimos de paseo, venimos a competir. Les dije a los muchachos que por dónde veníamos hace poco esto ya es una victoria. Por eso a mí no me cambia lo de Alemania o si ganamos a Francia. Tendremos un 3% de opciones de pasar, pero lo único que hace crecer a un equipo es la confianza y eso traemos el bidón lleno tras ganar a Alemania”, lanzó.

    Con la esperanza de toda una nación, Alfaro intentará guiar a Paraguay a un nuevo batacazo a contar de este sábado. A las 17:00 horas, en Filadelfia, se medirá ante los vigentes subcampeones de la Copa del Mundo.

    Lee también:

    Más sobre:Mundial 2026Gustavo AlfaroSelección de ParaguaySelección de FranciaMundialFútbolCopa del Mundo 2026Norteamérica 2026

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Alcalde Palacios y exención de contribuciones: “Algunos alcaldes han tratado de llevar el tema al debate valórico”

    Pensiones: FAPP traspasa recursos a gestoras que se adjudicaron licitación para administrar carteras de inversiones

    Reingresan a Contraloría decreto que crea la área de conservación de múltiples usos en los ríos Olivares y Colorado de la RM

    “Empieza una nueva etapa”: Keiko Fujimori es proclamada presidenta electa de Perú por el Jurado Nacional de Elecciones

    Listas de espera: consultas nuevas de especialidad registran una baja en los últimos meses, pero aumentan las intervenciones pendientes

    La IA avanza más rápido que sus resultados: estudio detecta aumento de la adopción y caída del retorno

    Lo más leído

    1.
    Una demanda, ofrecimientos y Pellegrini a la vista: el portazo de la ANFP a la opción de Sebastián Beccacece en la Roja

    Una demanda, ofrecimientos y Pellegrini a la vista: el portazo de la ANFP a la opción de Sebastián Beccacece en la Roja

    2.
    “Un engaño”: en Ecuador filtran la charla de Sebastián Beccacece en el camarín tras su eliminación del Mundial 2026

    “Un engaño”: en Ecuador filtran la charla de Sebastián Beccacece en el camarín tras su eliminación del Mundial 2026

    3.
    Jorge Yunge se baja de la lucha por la sede de Quilín: “No seré candidato a la presidencia de la ANFP ni la Federación”

    Jorge Yunge se baja de la lucha por la sede de Quilín: “No seré candidato a la presidencia de la ANFP ni la Federación”

    4.
    ¿Cuánto tiempo presta atención un futbolista? El debate que deja Marcelo Bielsa tras su polémica despedida de Uruguay

    ¿Cuánto tiempo presta atención un futbolista? El debate que deja Marcelo Bielsa tras su polémica despedida de Uruguay

    5.
    ExDT de la UC arremete contra el plantel de Uruguay tras revelación de Marcelo Bielsa: “Es una falta de respeto al país”

    ExDT de la UC arremete contra el plantel de Uruguay tras revelación de Marcelo Bielsa: “Es una falta de respeto al país”

    6.
    La nueva polémica de Gianni Infantino: los numerosos viajes del presidente de la FIFA y su enorme daño al medio ambiente

    La nueva polémica de Gianni Infantino: los numerosos viajes del presidente de la FIFA y su enorme daño al medio ambiente

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    Servicios

    Rating del jueves 2 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 2 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Colombia vs. Ghana en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colombia vs. Ghana en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Cabo Verde en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Cabo Verde en TV y streaming

    Reingresan a Contraloría decreto que crea la área de conservación de múltiples usos en los ríos Olivares y Colorado de la RM
    Chile

    Reingresan a Contraloría decreto que crea la área de conservación de múltiples usos en los ríos Olivares y Colorado de la RM

    Listas de espera: consultas nuevas de especialidad registran una baja en los últimos meses, pero aumentan las intervenciones pendientes

    Fact check al “veto” acusado por Evelyn Matthei: al menos 26 excolaboradores de su campaña trabajan en el gobierno

    Pensiones: FAPP traspasa recursos a gestoras que se adjudicaron licitación para administrar carteras de inversiones
    Negocios

    Pensiones: FAPP traspasa recursos a gestoras que se adjudicaron licitación para administrar carteras de inversiones

    La IA avanza más rápido que sus resultados: estudio detecta aumento de la adopción y caída del retorno

    Caso Factop: CMF multa a LarrainVial “por falta a sus deberes de cuidado y diligencia”

    El caso de un niño de 11 años que falleció por rabia tras despertar con un murciélago sobre su boca y nariz
    Tendencias

    El caso de un niño de 11 años que falleció por rabia tras despertar con un murciélago sobre su boca y nariz

    Cómo una sola inyección promete revertir la osteoartritis en pocas semanas, según estudios

    Qué provoca la acumulación de grasa abdominal al envejecer, según un reciente estudio

    Gustavo Alfaro advierte a Paraguay en el Mundial: “Francia es el candidato principal; tendremos 3% de opciones de pasar”
    El Deportivo

    Gustavo Alfaro advierte a Paraguay en el Mundial: “Francia es el candidato principal; tendremos 3% de opciones de pasar”

    Chilavert enciende la polémica en el Mundial con Paraguay: “En 1998 enfrentamos a Francia, ahora es una selección de África”

    Colombia se aferra a la historia: la estadística que ilusiona a los sudamericanos en la previa al duelo ante Ghana

    Por qué el próximo iPhone será inevitablemente más caro
    Tecnología

    Por qué el próximo iPhone será inevitablemente más caro

    El cerebro detrás de los nuevos automóviles: cómo los semiconductores están reescribiendo la experiencia de conducir

    Casi 8 millones de pesos: así es el exclusivo notebook de doble pantalla de ASUS que llega a Chile

    Congreso, los recuerdos de Quilpué y un guiño a The Beatles en su nuevo disco en vivo
    Cultura y entretención

    Congreso, los recuerdos de Quilpué y un guiño a The Beatles en su nuevo disco en vivo

    A los 71 años muere Fernando Kliche, histórico galán de teleseries

    Colo Colo ofrece el Estadio Monumental para recibir los shows de BTS

    “Empieza una nueva etapa”: Keiko Fujimori es proclamada presidenta electa de Perú por el Jurado Nacional de Elecciones
    Mundo

    “Empieza una nueva etapa”: Keiko Fujimori es proclamada presidenta electa de Perú por el Jurado Nacional de Elecciones

    Anne Hidalgo, exalcaldesa de París: “La adaptación al cambio climático implica soluciones basadas en la naturaleza, no solo tecnología”

    Polonia pide a Europa “trato especial” para su frontera a medida que los esfuerzos se centran en Ucrania

    “Abdomen de cortisol”: el nuevo disfraz de la cultura de dietas
    Paula

    “Abdomen de cortisol”: el nuevo disfraz de la cultura de dietas

    Quiet beauty: la tendencia que propone simplificar el skincare

    Benjamín Nast recomienda las tres recetas imperdibles de su libro “¡Tengo hambre papá!”