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    Reingresan a Contraloría decreto que crea la área de conservación de múltiples usos en los ríos Olivares y Colorado de la RM

    Con esta nueva calificación se espera conseguir la creación del eventual parque nacional Tupungato, en la zona de alta cordillera de la capital, de tal forma de aumentar el porcentaje de áreas protegidas en la región.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Prensa GORE Metropolitano

    Este viernes se conoció el reingreso de los decretos que crean la Área de Conservación de Múltiples Usos (ACMU) que integra al río Olivares y Colorado, en la comuna de San José de Maipo en la región Metropolitana, lo que eventualmente podría permitir la conformación del parque Tupungato.

    El retiro fue anunciado por el Ejecutivo casi al comienzo de la actual administración. En aquella ocasión explicaron que estaban realizando una “minuciosa revisión”. Entre ellos estaba la conformación de esta ACMU y la ampliación del parque.

    Sin embargo, tras una reunión esta jornada entre el Ministerio de Medioambiente y el Gobierno Metropolitano, las autoridades confirmaron el reingreso del decreto.

    “Para nosotros, como ministerio, es muy importante y muy valorable que estas áreas de protección que surgen desde las comunidades cuando son muy queridas también nos permite saber que vamos a tener un buen trabajo de implementación posterior de los canales de manejo”, señaló tras la reunión la ministra de la cartera, Francisca Toledo.

    Prensa Gore Metropolitano

    Por su parte, el gobernador Claudio Orrego destacó la opción que permite esta Área de Conservación de Múltiples Usos: la creación del parque nacional Tupungato.

    Este es un tema de acuerdo entre el gobierno, entre el gobierno regional y por supuesto también la comunidad. Los 7,5 millones de santiaguinos y santiaguinas se merecen áreas protegidas. Somos la región con menos áreas protegidas de todo Chile por habitante. Y en consecuencia, este parque es fundamental y la parte baja del parque que es este ACMU, un área de conservación y de uso múltiple tiene de alguna manera el fin de poder darle vida a este parque de manera sustentable”, detalló la autoridad regional.

    Prensa Gore Metropolitano

    Esta opción también fue destacada por representantes civiles. Desde la agrupación “Queremos Parque”, Pilar Valenzuela explicó que “más de 230 organizaciones que han estado acá ocho años apoyando que salga este parque, el primer gran parque de la Región Metropolitana y el primer gran parque que es empujado desde la ciudadanía. Es un gran logro que logramos entre todos que finalmente se vaya concretando”.

    Desde el gobierno metropolitano detallaron que la creación de un área protegida en la alta cordillera de la región Metropolitana ha sido una política de Estado impulsada desde el 2001.

    Entre las acciones para lograr este objetivo, destacan el protocolo para crear un parque nacional en 2015, anuncios de creación del parque en las administraciones de Sebastián Piñera y Gabriel Boric o la ampliación del parque en 2024.

    Con la incorporación de esta ACMU, la Región Metropolitana pasaría a tener un 20% de su territorio como parte de algún área protegida.

    Más sobre:MedioambienteRío OlivaresRío ColoradoTupungatoClaudio OrregoFrancisca ToledoACMURegión Metropolitana

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