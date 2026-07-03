SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Tras copamiento policial: anuncian reincorporación de carabineros e integración de San Bernardo al programa de barrios críticos

    "Estos 15 nuevos carabineros en la calle y la inclusión en el plan de barrios críticos son un respiro y un reconocimiento de que San Bernardo necesita y merece más protección”, destacó el alcalde Christopher White.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Prensa Municipalidad de San Bernardo

    Tras un nuevo copamiento policial en las inmediaciones de la estación Hospital El Pino, en el límite de San Bernardo, se informó que esta comuna será integrada al plan de barrios críticos del Ejecutivo y que habrá una reintegración de 15 efectivos policiales a sus funciones.

    El plan de barrios críticos fue anunciado por el gobierno en la Cuenta Pública del pasado 1 de junio y contempla un reforzamiento de la presencia del Estado en lugares que consideran son los más afectados por la delincuencia y el crimen organizado.

    Según detallaron desde el municipio, los efectivos se incorporarían a labores de patrullaje preventivo y trabajo operativo en la calle. Por otro lado, el ingreso de la comuna al plan de barrios críticos implicará un aumento en los operativos de copamiento e intervenciones territoriales profundas en los sectores más necesitados.

    “La seguridad es un desafío que nos convoca a todos; no es tarea de un solo sector, sino un compromiso colectivo. Agradecemos profundamente el despliegue en terreno del ministro y la disposición para escuchar las urgencias de nuestra comunidad. Estos 15 nuevos carabineros en la calle y la inclusión en el plan de barrios críticos son un respiro y un reconocimiento de que San Bernardo necesita y merece más protección”, destacó el alcalde Christopher White.

    A estas medidas se sumará la constitución de una mesa técnica comunal que evaluará e impulsará nuevos proyectos de seguridad financiados por la Subsecretaría de Prevención del Delito.

    También se desarrollará un trabajo intersectorial con el Minsal para el desarrollo del Cosam de San Bernardo y con la Subdere para el financiamiento de la recuperación de la fachada exterior de la estación de Metro y del entorno del Hospital El Pino.

    Lee también:

    Más sobre:SeguridadBarrios críticosSan BernardoChristopher WhiteCarabineros

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Comité Unido de oposición por mesa con Quiroz: “No hemos encontrado una apertura del gobierno en el núcleo” de megarreforma

    Las claves para la gestión empresarial de Enrique Ostalé, el ejecutivo de larga trayectoria en importantes directorios

    “Fue una buena reunión de coordinación”: el balance de presidentes de partidos oficialistas tras cita con Kast

    El dólar cae y se alista a cerrar el balance de la semana a la baja

    Rescate milagroso: Bomberos chilenos salvan a venezolano que estuvo ocho días sepultado en un centro comercial tras terremotos

    Canal 13 busca anular registro de “Socios de la Parrilla” obtenido por director de PF Alimentos

    Lo más leído

    1.
    Petro firma extradición del cofundador del Tren de Aragua, “Larry Changa”, y será entregado a la justicia chilena

    Petro firma extradición del cofundador del Tren de Aragua, “Larry Changa”, y será entregado a la justicia chilena

    2.
    Inspección nocturna de Contraloría detecta pacientes con más de 10 horas de espera en Urgencia de Hospital de Coquimbo

    Inspección nocturna de Contraloría detecta pacientes con más de 10 horas de espera en Urgencia de Hospital de Coquimbo

    3.
    La inédita condena que logró la fiscal Chong en contra de dos exfuncionarios de Coopeuch que ocultaron millonarios sobregiros

    La inédita condena que logró la fiscal Chong en contra de dos exfuncionarios de Coopeuch que ocultaron millonarios sobregiros

    4.
    Una camioneta estaba oculta en pique minero: Carabineros recupera tres vehículos robados y detiene a seis personas

    Una camioneta estaba oculta en pique minero: Carabineros recupera tres vehículos robados y detiene a seis personas

    5.
    El golpe final de Contraloría: Steinert no se abstuvo pese a conflicto de interés y actuó fuera de sus facultades en oficio a PDI

    El golpe final de Contraloría: Steinert no se abstuvo pese a conflicto de interés y actuó fuera de sus facultades en oficio a PDI

    6.
    Ossandón y discusión del megaproyecto: “Tenemos que ganar esta reforma, y si es por un voto, será por un voto”

    Ossandón y discusión del megaproyecto: “Tenemos que ganar esta reforma, y si es por un voto, será por un voto”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    Servicios

    Rating del jueves 2 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 2 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Colombia vs. Ghana en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colombia vs. Ghana en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Cabo Verde en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Cabo Verde en TV y streaming

    Comité Unido de oposición por mesa con Quiroz: “No hemos encontrado una apertura del gobierno en el núcleo” de megarreforma
    Chile

    Comité Unido de oposición por mesa con Quiroz: “No hemos encontrado una apertura del gobierno en el núcleo” de megarreforma

    “Fue una buena reunión de coordinación”: el balance de presidentes de partidos oficialistas tras cita con Kast

    Rescate milagroso: Bomberos chilenos salvan a venezolano que estuvo ocho días sepultado en un centro comercial tras terremotos

    Las claves para la gestión empresarial de Enrique Ostalé, el ejecutivo de larga trayectoria en importantes directorios
    Negocios

    Las claves para la gestión empresarial de Enrique Ostalé, el ejecutivo de larga trayectoria en importantes directorios

    El dólar cae y se alista a cerrar el balance de la semana a la baja

    Canal 13 busca anular registro de “Socios de la Parrilla” obtenido por director de PF Alimentos

    El caso de un niño de 11 años que falleció por rabia tras despertar con un murciélago sobre su boca y nariz
    Tendencias

    El caso de un niño de 11 años que falleció por rabia tras despertar con un murciélago sobre su boca y nariz

    Cómo una sola inyección promete revertir la osteoartritis en pocas semanas, según estudios

    Qué provoca la acumulación de grasa abdominal al envejecer, según un reciente estudio

    “Gracias a los sensores IMU del balón”: FIFA explica polémico gol anulado a Croacia ante Portugal que desató furia de Modric
    El Deportivo

    “Gracias a los sensores IMU del balón”: FIFA explica polémico gol anulado a Croacia ante Portugal que desató furia de Modric

    Mundial de Vóleibol Femenino Sub 17 vende más de 11.000 entradas a un mes del inicio del torneo

    “¡No me empujes!”: selección de Egipto protagoniza incidentes con la policía de Dallas en su hotel de concentración

    Por qué el próximo iPhone será inevitablemente más caro
    Tecnología

    Por qué el próximo iPhone será inevitablemente más caro

    El cerebro detrás de los nuevos automóviles: cómo los semiconductores están reescribiendo la experiencia de conducir

    Casi 8 millones de pesos: así es el exclusivo notebook de doble pantalla de ASUS que llega a Chile

    Colo Colo ofrece el Estadio Monumental para recibir los shows de BTS
    Cultura y entretención

    Colo Colo ofrece el Estadio Monumental para recibir los shows de BTS

    Ruidosa anuncia su line up con figuras como Tokischa, Ana Tijoux y Pabllo Vittar

    Duco aclara cancelación de shows de BTS en el Estadio Nacional y responsabiliza a productora: “Nosotros no confirmamos las fechas”

    Polonia pide a Europa “trato especial” para su frontera a medida que los esfuerzos se centran en Ucrania
    Mundo

    Polonia pide a Europa “trato especial” para su frontera a medida que los esfuerzos se centran en Ucrania

    La fractura de los Bolsonaro: ¿un tsunami para las presidenciales de Brasil?

    Mueren cinco personas en un ataque de Ucrania contra un mercado en una localidad ocupada en Zaporiyia

    Quiet beauty: la tendencia que propone simplificar el skincare
    Paula

    Quiet beauty: la tendencia que propone simplificar el skincare

    Benjamín Nast recomienda las tres recetas imperdibles de su libro “¡Tengo hambre papá!”

    Hablemos de amor: el amor no siempre llega haciendo ruido