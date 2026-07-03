Tras copamiento policial: anuncian reincorporación de carabineros e integración de San Bernardo al programa de barrios críticos

Tras un nuevo copamiento policial en las inmediaciones de la estación Hospital El Pino, en el límite de San Bernardo, se informó que esta comuna será integrada al plan de barrios críticos del Ejecutivo y que habrá una reintegración de 15 efectivos policiales a sus funciones.

El plan de barrios críticos fue anunciado por el gobierno en la Cuenta Pública del pasado 1 de junio y contempla un reforzamiento de la presencia del Estado en lugares que consideran son los más afectados por la delincuencia y el crimen organizado.

Según detallaron desde el municipio, los efectivos se incorporarían a labores de patrullaje preventivo y trabajo operativo en la calle. Por otro lado, el ingreso de la comuna al plan de barrios críticos implicará un aumento en los operativos de copamiento e intervenciones territoriales profundas en los sectores más necesitados.

“La seguridad es un desafío que nos convoca a todos; no es tarea de un solo sector, sino un compromiso colectivo. Agradecemos profundamente el despliegue en terreno del ministro y la disposición para escuchar las urgencias de nuestra comunidad. Estos 15 nuevos carabineros en la calle y la inclusión en el plan de barrios críticos son un respiro y un reconocimiento de que San Bernardo necesita y merece más protección ”, destacó el alcalde Christopher White.

A estas medidas se sumará la constitución de una mesa técnica comunal que evaluará e impulsará nuevos proyectos de seguridad financiados por la Subsecretaría de Prevención del Delito.

También se desarrollará un trabajo intersectorial con el Minsal para el desarrollo del Cosam de San Bernardo y con la Subdere para el financiamiento de la recuperación de la fachada exterior de la estación de Metro y del entorno del Hospital El Pino.