Ministro Arrau encabeza nuevo copamiento policial en estación Hospital El Pino: “Cuando hablamos de seguridad acá no hay temas políticos”

Durante la mañana de este viernes, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau encabezó un nuevo copamiento policial masivo, en esta ocasión en las inmediaciones de la estación Hospital El Pino, en la comuna de San Bernardo.

En el operativo, que contó con un amplio despliegue de Carabineros, también participó el alcalde de la comuna, Christopher White y el seremi de Seguridad de la Región Metropolitana, Juan Barrientos.

Según sostuvo el ministro, “cuando hablamos de seguridad acá no hay temas políticos”, añadiendo que ”la seguridad es el rol primario del Estado, y por tanto, trabajar con los alcaldes, que son esa primera línea de la política pública, es una condición".

Asimismo, el titular de Seguridad, apuntó que “estamos agilizando por parte nuestra ciertos proyectos de ley que están en el Congreso precisamente para darle más atribuciones como controles de identidad y otros en estados de excepción constitucional. Y también estamos reforzando las funciones policiales, sobre todo de orden y seguridad territorial, en la comuna de San Bernardo y en el resto del país”.

Operativos policiales

En la ocasión, Arrau, destacó estos operativos que se han replicado durante las últimas semanas, a la vez que señaló que “recorrer comunas, estar en terreno, apoyar a las fuerzas de orden y seguridad, trabajar en conjunto con los alcaldes, es parte del Plan Operativo de Seguridad Pública del Gobierno del Presidente Kast, y eso incluye reformas legales, reformas reglamentarias, asignación de recursos y mecanismos de gestión”.

“Van desde la aplicación de inteligencia artificial en plataformas de videovigilancia, que también hemos hablado con el alcalde, y que se aplica en muchas comunas, y la idea es que sea un programa a nivel nacional, hasta efectivamente aumento de dotación de las fuerzas de orden y seguridad, que es algo fundamental y es un gran pendiente de nuestro país”, añadió.

Arrau además destacó la aprobación de la ley de seguridad municipal, apuntando que esperan ingresar en las próximas semanas el reglamento a Contraloría.

El procedimiento se lleva a cabo a poco más de una semana de la fatal encerrona ocurrida en la misma comuna, donde resultó fallecido un niño de 12 años.

Contingente policial

En la ocasión el ministro además descartó que se esté retirando personal de Carabineros de otros lugares para llevar a cabo estos copamientos.

“Estos despliegues son con personal que no son de orden y seguridad, que están en la línea, en el plan cuadrante, sino que son personal de otras unidades, como puede ser radiopatrulla, orden público, fuerzas especiales, que conocíamos con ese renombre, GOPE, que muchas veces no nos acompaña, a veces está SIP, a veces OS9″, señaló.

Además según explicó “poco a poco está habiendo una reasignación de personal de Carabineros que está en otras funciones, a funciones de orden y seguridad, en el trabajo que estamos haciendo con el general director de Carabineros”.