El dólar cae y se alista a cerrar el balance de la semana a la baja

El valor del dólar en Chile el 3 de julio de 2026

El dólar se alista a cerrar la última jornada de la semana a la baja. El tipo de cambio en Chile cae en medio de que se espera una política monetaria menos dura por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos y el feriado en dicha nación.

De cara a la última parte del día, el dólar caía $3,20 respecto al cierre de este jueves y llegaba a un valor de $921,50 la unidad.

“Los últimos datos del mercado laboral estadounidense mostraron una creación de empleo más débil de lo esperado, reduciendo las expectativas de que la Reserva Federal deba seguir endureciendo su política monetaria este año. Este escenario ha llevado al mercado a moderar las probabilidades de un alza de tasas en septiembre, restando impulso al billete verde”, comentó Emanoelle Santos, analista de mercados de la app de inversiones XTB.

Según la herramienta FedWatch de la CME, los mercados ven ahora una probabilidad cercana al 45% de que haya una subida en la reunión de septiembre.

Mientras tanto, en la semana, el dólar se alista a caer un poco más de $2. De seguir así, el tipo de cambio vuelve a caer en la semana tras dos seguidas con avances, donde sumó $25,90.

“La caída es moderada, ya que persisten riesgos externos, como la evolución de la política monetaria estadounidense y la normalización del tránsito comercial por el Estrecho de Ormuz, que podría limitar mayores avances en los commodities", comentó Felipe Sepúlveda Soto, analista jefe de Admirals Latinoamérica.

El peso chileno también se fortalecía en medio del avance del cobre, que este miércoles perdió el soporte de los US$6 por libra y los recuperó luego de dos jornadas al alza. Este viernes, el valor al contado del cobre en la Bolsa de Metales de Londres subió 0,73% a US$6,03.

Por su parte, el dólar frente a sus pares más importantes se mantiene estable. El índice del dólar caía 0,02% en jornada de menor liquidez por el feriado en Estados Unidos.