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    A qué hora y dónde ver a Colombia vs. Ghana en TV y streaming

    Las selecciones juegan el último partido por los 16avos del Mundial 2026.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    A qué hora y dónde ver a Colombia vs. Ghana en TV y streaming. Foto referencial redes sociales Selección Colombia

    Llega el turno de Colombia para salir a la cancha por los 16avos de final del Mundial, donde el último compromiso de la etapa es su enfrentamiento con Ghana.

    El conjunto latinoamericano viene de cerrar la fase de grupos con un empate sin goles con Portugal.

    Por su lado, el combinado africano tuvo una última derrota por 1-2 ante Croacia.

    Cuándo juega Colombia vs. Ghana

    El partido de Colombia contra Ghana es este viernes 3 de julio a las 21:30 horas de Chile.

    Para este compromiso las selecciones se trasladan hasta el estadio Kansas City de Estados Unidos.

    Dónde ver a Colombia vs. Ghana

    El partido de Colombia contra Ghana se transmite en Chilevisión y en DSports de DirecTV.

    La cobertura online del compromiso va por chilevisión.cl, además de las plataformas DGO y Paramount+.

    Más sobre:FútbolMundialMundial 2026Copa del MundoCopa del Mundo 2026Partidos hoyMundial hoyColombiaGhanaColombia vs GhanaColombia - GhanaDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingHorarioQuién transmite

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