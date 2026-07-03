Quién es quién en la causa de Ronald Ojeda y el infranqueable liderazgo que ejercía Carlos Bobby desde el extranjero

No se movía una hoja sin que Carlos “Bobby” Gómez supiera. De hecho, cuando dos miembros hicieron un secuestro sin el visto bueno de Bobby, su respuesta fue mandarlos a raptar y matarlos. Al interior del Tren de Aragua, según quienes investigan estos casos, los roles son claros y se respetan.

El doble secuestro con homicidio ocurrido entre el 28 y 29 de diciembre de 2024, y que terminó en Rinconada de Maipú, es parte de la acusación contra 20 imputados de esa banda de origen venezolana en el marco del caso por el crimen del teniente Ronald Ojeda. “ Bobby decidió aplicar una férrea disciplina ”, se señala en la acusación del Ministerio Público.

La banda de Los Piratas, facción que se desprende del Tren de Aragua y que estuvo liderada por Adrián Gámez Finol, alias el “Turko”, ejecutó varios ilícitos relacionados a los secuestros y las extorsiones. El “Turko” está detenido en Estados Unidos, Chile ya pidió su extradición, la que fue otorgada y se espera que llega al país para cumplir condena en las próximas semanas.

Si bien el crimen de Ojeda se configura como el de mayor gravedad, por las repercusiones internacionales que trajo consigo, la acusación da cuenta de una seguidilla de hechos que esta banda cometió en 2024.

Fue justamente la persecución policial de la PDI y la Fiscalía por el caso de Ojeda, luego de que en abril de 2024 fuera encontrado el cuerpo en una toma de Maipú, llevó a que varios de los implicados se fueran de Chile, disolviendo la agrupación criminal.

Los roles

En la acusación se detallan los roles de los 20 imputados, quienes se coordinaban en un grupo de WhatsApp creado por el Turko cuya foto de perfil era una bandera pirata, lo que terminó dando el nombre a esta célula del Tren de Aragua.

Por ejemplo, Edgard Benítez Rubio era el encargado de la logística para la comisión de ilícitos, de la custodia y la entrega de vehículos para delitos, la mayoría de ellos producto de receptaciones.

Luego, Carlos Mayor Fernández, Alexander Chourio Leal, Renzo Sánchez Hernández, Josué Ramírez Oliveros, Yorman Perozo Arraga, Osmar Romero Prince, José García Orjuela y Johandry Valladares Rivas eran integrantes que realizaban labores “netamente operativas, participando directamente de los secuestros llevados a cabo por la organización criminal siguiendo las instrucciones de sus líderes, realizando vigilancias en terreno a las víctimas, secuestrándolas, intimidándolas, manteniéndolas retenidas en los lugares de cautiverio, manejando los vehículos en que las trasladan y asesinándolas cuando los líderes de la organización lo decreten, entre otras funciones”.

Otro sujeto, Anthony Barboza Bracho, estando privado de libertad por delitos de banda realizaba la función de contactar a víctimas, obtener datos sensibles de ellas que luego eran entregados a otros miembros para cometer los secuestros. Todo con la finalidad de obtener un rédito económico.

Por otro lado, Julio Iglesias Pereira (alias el Barranquilla), Julián Iglesias Hoyos, Héctor Soto Maureira, junto a otros, eran sujetos que operaban dentro de la toma Santa Marta, lugar donde fue encontrado el cuerpo enterrado de Ojeda. Para los integrantes de esta banda, ese lugar era conocido como “La invasión”. Allí se reunían, llevaban a víctimas de secuestros y traficaban droga.

Quien también ejercía labores de jefatura era Alfredo Henríquez Pineda, alias el Gordo Conce, sujeto también implicado en la Operación Tokio por extorsionar locales nocturnos y que tenía como base de operaciones la ciudad de Concepción.

Entre los soldados también se encuentra Yolvi González Arcaya y Wimner Rivas Olivares, también encargado de la logística. Pero no solo eso. Yolvi González, el sujeto que fue detenido por el crimen del teniente de Carabineros Emmanuel Sánchez y que al momento de ser detenido sonreía a las cámaras, era uno de los encargados de ejecutar las órdenes de Bobby .

Por ejemplo, en abril de 2024, previa orden de su jefe, fue a balear un local comercial en Estación Central de un sujeto que se negó a pagar la vacuna. Se grabó y envió el video a su líder.

Así las cosas, en la acusación también se incluye un secuestro ocurrido el 12 de junio de 2024 cometido por Johandry Valladares Rivas, Osmar Romero Prince y Nixon Quintero Chourio. El motivo de ese plagio fue una supuesta deuda por droga y pidieron a la pareja de la víctima el pago de $20 millones.

Si bien no es parte de la acusación, en los hechos también se menciona a Dayonis Orozco, sujeto imputado por el crimen del teniente de Carabineros Emmanuel Sánchez. Allí se sostiene que “el Botija” participó del grupo de WhatsApp Los Piratas y que iba a transformarse en la mano derecha de otro jefe de plaza. Sin embargo, se fue del país y terminó detenido en Colombia. Este viernes fue formalizado por este crimen luego de ser extraditado desde Colombia.

El caso de Ojeda

En el caso de Ojeda, que para el Ministerio Publico tiene ribetes políticos y fue orquestado en Caracas , la planificación comenzó con días de anticipación. Por ejemplo, el 14 de febrero Yolvi González se tomó una selfie vestido con la misma indumentaria falsa de la PDI que vistieron en el secuestro.

Dos días antes del plagio, Edgard Benítez Rubio fue quien proporcionó el vehículo en que movilizaron a Ojeda, un Nissan Versa. Dicho auto lo mantenía en su poder desde el 12 de febrero.

A eso de las 3.05 de la madrugada llegaron hasta el edificio donde vivía Ojeda los acusados Walter Rodríguez Pérez, Alfredo Herníquez Pineda, Johnny López Mendoza y José Valverde Araujo vestidos de PDI. Antes estaban allí Maickel Villegas Rodríguez y Ángel Castellano Rodríguez haciendo guardia desde las 23.00.

Ojeda fue asesinado mediante asfixia por suspensión, procediendo los imputados Kevin Hernández Ramos, Luis Carrillos Ortiz, Leonal Sanz Brito, Julio Iglesias Pereira, Julián Iglesias Hoyos y Héctor Soto Maureira.

Finalmente, entre quienes sepultaron y ocultaron el cuerpo de Ojeda en la toma de Maipú estuvieron Kevin Hernández Ramos, Luis Carrillo Ortiz, Julio Iglesias Pereira, Julián Iglesias Hoyos y Leonal Sanz Brito. El 25 de febrero de 2024 Carlos Bobby, en medio de una reunión, instruyó a los partícipes que se fueran del país.

Este viernes se realizó la segunda audiencia de preparación de juicio oral por esta causa, uno de los hitos más importantes de la Fiscalía en su combate contra el Tren de Aragua.