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    Congreso, los recuerdos de Quilpué y un guiño a The Beatles en su nuevo disco en vivo

    Congreso Invita, se llama el nuevo álbum en vivo del grupo chileno. Es el registro de una presentación en el Teatro Municipal de Las Condes que incluyó invitados como Ángelo Pierattini y Catalina Plaza junto a Martín Silva. En charla con Culto, Tilo González traza las claves del disco.

    Felipe RetamalPor 
    Felipe Retamal

    Apenas decidieron incluir Ángel, ¿dónde estás?, en el repertorio de su show Congreso Invita, en el seno del grupo se instaló una inquietud ¿como hacerlo con el solo de guitarra? el tema incluye un guiño a The Beatles. Y como los mismos Fab invitando a Eric Clapton al estudio, decidieron convidar a Angelo Pierattini.

    El resultado de la colaboración ya está disponible en las plataformas digitales. Ángel, ¿dónde estás?, es el primer adelanto de Congreso Invita, un disco en vivo que registra aquel show de noviembre de 2025 en el Teatro Municipal de Las Condes, que contó con variados invitados.

    La canción, original del álbum, Por amor al viento de 1995, habla de los años de infancia. Cuando la música era apenas un juego. “El texto está un poco en los años medio de infancia, adolescencia en Quilpué”, dice Sergio “Tilo” González, baterista, fundador y compositor a Culto.

    La canción mezcla varias imágenes de ese Quilpué de antaño. “Es bonito porque siempre soñamos que los ángeles iban a la plaza de Quilpué -dice el músico-. Tiene esa cosa media religiosa, el Domingo de Ramos, pero la canción se va para otro lado porque después dice: ‘Hoy me disparan por la espalda/Y no es la primera vez’”.

    Grupo Congreso.

    De allí la coda que incluye un guiño a la eterna While my guitar gently weeps. Un tema que a González y compañía les resonó de aquellos años. “Coincide con con el tiempo en que ese disco también lo escuchábamos nosotros -comenta-. Entonces hay una cosa muy bonita; está el recuerdo de las imágenes de nosotros cuando éramos jóvenes o niños, y con la banda sonora de fondo, que es esta canción”.

    Congreso ya había tocado la canción en directo, pero sin un solo de guitarra final. Esta vez, como se iba a grabar para el disco en vivo, decidieron convocar a Pierattini, músico chileno declarado admirador de Congreso y de la obra de los Fab. “Lo convocamos, tuvimos un ensayo maravilloso y desde ahí hasta ahora ha sido una amistad hermosa”, agrega “Tilo” González.

    El nuevo álbum en vivo, desplegado en un formato de dos vinilos dobles, se suma a una discografía en directo que ha recogido distintas épocas del grupo (como Viaje al Sur y Congreso de exportación) repasa el espesor de la discografía de Congreso, incluyendo temas de sus inicios como su adaptación para Maestranzas de Noche y clásicos como En todas las esquinas e Hijo del sol luminoso.

    “Pasa que son distintos momentos y las canciones tienen otra manera de de tocarse -explica el músico-. Y este último disco volvemos un poco al origen, cantar canciones de los años 60, 70, pero también están incluidos algunos temas nuevos de los últimos discos. Y en vivo es es otra manera de expresarlo”.

    El álbum Congreso Invita se estrenará el próximo 15 de agosto, aunque tendrá otros adelantos. El show también contó con la participación de Catalina Plaza y el guitarrista Martín Silva, de Catalina y las Bordonas de Oro, quienes se sumaron a la interpretación de Quién detiene este amor. “Es un bolero y yo pensé que a ella le podía quedar muy bien. En vivo su voz es maravillosa”.

    Congreso en vivo, Pancho Sazo y "Tilo" González.

    Por cierto, “Tilo” González se da un momento para responder por otra inquietud; la admiración que el grupo Candelabro, puntal del Nuevo Rock Chileno, ha manifestado por la música de Congreso. “Sí, me enteré de eso”, comenta. Y sobre la misma, recuerda un encuentro en los Premios Pulsar. “Ahí me hicieron saber que éramos como mentores, que nos habían escuchado mucho. Pero yo no he escuchado tanta música de ellos, en realidad”.

    Congreso presentará este nuevo disco en vivo el próximo sábado 29 de agosto a las 19:00 horas. Las entradas están disponibles en preventa en el sistema Ticketmaster y boleterías del teatro.

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