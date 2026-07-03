Delegado Codina afirma que se está buscando una solución para que los conciertos de BTS se realicen en el Estadio Nacional
La autoridad regional indicó que desde el Ejecutivo se está trabajando junto a la productora para obtener una respuesta para los fánaticos.
El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, abordó la incertidumbre que se instaló en torno a los conciertos programados para octubre de la banda surcoreana BTS, los cuales estaban ubicados en el Estadio Nacional.
Esto, porque este jueves el Instituto Nacional del Deporte (IND) declaró que no existía autorización para realizar el evento en las inmediaciones del Estadio Nacional debido a cuestiones técnicas y de programación, y que ofrecían en cambio otras opciones para su desarrollo.
Ante ello, fanáticas que ya compraron sus entradas exigieron respuestas por parte del gobierno y de la productora a cargo, solicitando que se respetara el lugar establecido desde un inicio.
Fue el delegado Codina quien abordó el tema y, al ser consultado, indicó que el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, “está empeñado en buscar una solución”. “Eso es lo que vamos a tratar de lograr rápidamente, colaborando con la ministra del Deporte (Natalia Duco)”, detalló la autoridad regional.
“Siempre las mejores condiciones están dadas en el Estadio Nacional; nada más que es un recinto histórico, tiene un sentido importante para el país, para la ciudad y creo que hay que buscar una solución para que puedan estar ahí”, sostuvo.
Asimismo, apuntó que “lo que nos interesa es que, obviamente, la productora también se preocupe de que la estructura deportiva del estadio quede impecable y probablemente se va a encontrar una solución rápidamente, así que todo tranquilo”.
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